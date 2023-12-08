https://uz.sputniknews.ru/20231208/posolstvo-uzbekistan-moskva-meropriyatiye-konstitutsiya-41459722.html

Конституция соответствует всем международным нормам о правах человека – посол РУз в РФ

Конституция соответствует всем международным нормам о правах человека – посол РУз в РФ

Участники круглого стола в посольстве Узбекистана в Москве обсудили изменения, внесенные в основной закон республики.

2023-12-08T17:10+0500

2023-12-08T17:10+0500

2023-12-08T20:50+0500

узбекистан

россия

посольство республики узбекистан в рф

ботиржон асадов

день конституции

общество

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/08/41462598_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c51ae42bd4b8ec35690b266ba898f568.jpg

МОСКВА, 8 дек — Sputnik. Конституция Узбекистана в текущем году обновилась на 65% и особое внимание в ней уделено защите прав человека. Об этом рассказал посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.Дипломат выступил с приветственной речью в ходе круглого стола, прошедшего в Посольстве Узбекистана в Москве в преддверии Дня Конституции республики, сообщает корреспондент Sputnik.На мероприятии присутствовали представители Межпарламентской ассамблеи СНГ, Общественной палаты РФ, РАН, ведущих вузов и СМИ. Участники обсудили ход демократических реформ в Узбекистане, дополнения и изменения в Основной закон страны, принятые на референдуме в апреле 2023 года.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Напомним, что Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва.В 2022 году президент РУз Шавкат Мирзиёев инициировал внесение поправок в основной закон страны. В ходе общественного обсуждения проекта новой редакции основного закона, завершившегося 1 августа 2022 года, специальная комиссия получила более 200 тыс. предложений от граждан республики.Изменения и дополнения в Конституцию, в частности, включали в себя пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, а также запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны прошел в Узбекистане 30 апреля 2023 года.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Эльвира Сулайманкулова

Эльвира Сулайманкулова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Эльвира Сулайманкулова

узбекистан, россия, посольство республики узбекистан в рф, ботиржон асадов, день конституции, общество, политика, видео