https://uz.sputniknews.ru/20231208/posolstvo-uzbekistan-moskva-meropriyatiye-konstitutsiya-41459722.html
Конституция соответствует всем международным нормам о правах человека – посол РУз в РФ
Конституция соответствует всем международным нормам о правах человека – посол РУз в РФ
Участники круглого стола в посольстве Узбекистана в Москве обсудили изменения, внесенные в основной закон республики.
2023-12-08T17:10+0500
2023-12-08T17:10+0500
2023-12-08T20:50+0500
узбекистан
россия
посольство республики узбекистан в рф
ботиржон асадов
день конституции
общество
политика
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МОСКВА, 8 дек — Sputnik. Конституция Узбекистана в текущем году обновилась на 65% и особое внимание в ней уделено защите прав человека. Об этом рассказал посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.Дипломат выступил с приветственной речью в ходе круглого стола, прошедшего в Посольстве Узбекистана в Москве в преддверии Дня Конституции республики, сообщает корреспондент Sputnik.На мероприятии присутствовали представители Межпарламентской ассамблеи СНГ, Общественной палаты РФ, РАН, ведущих вузов и СМИ. Участники обсудили ход демократических реформ в Узбекистане, дополнения и изменения в Основной закон страны, принятые на референдуме в апреле 2023 года.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Напомним, что Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва.В 2022 году президент РУз Шавкат Мирзиёев инициировал внесение поправок в основной закон страны. В ходе общественного обсуждения проекта новой редакции основного закона, завершившегося 1 августа 2022 года, специальная комиссия получила более 200 тыс. предложений от граждан республики.Изменения и дополнения в Конституцию, в частности, включали в себя пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, а также запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны прошел в Узбекистане 30 апреля 2023 года.
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узбекистан, россия, посольство республики узбекистан в рф, ботиржон асадов, день конституции, общество, политика, видео
узбекистан, россия, посольство республики узбекистан в рф, ботиржон асадов, день конституции, общество, политика, видео
Конституция соответствует всем международным нормам о правах человека – посол РУз в РФ
17:10 08.12.2023 (обновлено: 20:50 08.12.2023)
Эксклюзив
Участники круглого стола в посольстве Узбекистана в Москве обсудили изменения, внесенные в основной закон республики.
МОСКВА, 8 дек — Sputnik. Конституция Узбекистана в текущем году обновилась на 65% и особое внимание в ней уделено защите прав человека. Об этом рассказал посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.
Дипломат выступил с приветственной речью в ходе круглого стола, прошедшего в Посольстве Узбекистана в Москве в преддверии Дня Конституции республики, сообщает корреспондент Sputnik.
"Посредством общенародного обсуждения и внесения предложений обновлено 65% Основного закона, а нормы, касающиеся правозащитной тематики, защиты прав человека, увеличились почти в три раза. Можно сказать, что наша Конституция в обновленной редакции вобрала в себя все современные тенденции, требования, нормы международной практики, связанной с защитой прав человека", — отметил Асадов.
На мероприятии присутствовали представители Межпарламентской ассамблеи СНГ, Общественной палаты РФ, РАН, ведущих вузов и СМИ. Участники обсудили ход демократических реформ в Узбекистане, дополнения и изменения в Основной закон страны, принятые на референдуме в апреле 2023 года.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
Напомним, что Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва.
В 2022 году президент РУз Шавкат Мирзиёев инициировал внесение поправок в основной закон страны. В ходе общественного обсуждения проекта новой редакции основного закона, завершившегося 1 августа 2022 года, специальная комиссия получила более 200 тыс. предложений от граждан республики.
Изменения и дополнения в Конституцию, в частности, включали в себя пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, а также запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны прошел в Узбекистане 30 апреля 2023 года.