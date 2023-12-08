https://uz.sputniknews.ru/20231208/putin-zayavleniye-vydvijeniye-novyy-srok-41469270.html

Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок

Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок

Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.

2023-12-08T19:31+0500

2023-12-08T19:31+0500

2023-12-08T19:31+0500

россия

политика

владимир путин

совет федерации федерального собрания рф

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Владимир Путин рассказал, что планирует выдвигаться на новый президентский срок, сообщает РИА Новости.Об этом стало известно в ходе неформального общения с главы РФ с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России в Кремле.О планах выдвигаться на новый президентский срок Путин сообщил участнику спецоперации, герою ДНР Артему Жоге."Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает", — сказал Жога.После вопроса Жоги об участии в выборах президента Путин заявил, что в разное время у него были разные мысли, но сейчас он будет баллотироваться.Путин также поблагодарил всех, кто высказался в поддержку его выдвижения.Заявление Путина о выдвижении на выборы прокомментировала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. По ее словам, российский лидер выдвинул свою кандидатуру на выборы главы государства в 2024 году, исходя из интересов страны.Выдвижение Путина на новый срок поддержала "Единая Россия"."Единая Россия" безусловно поддерживает выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом в президенты Российской Федерации и сделает всё для победы нашего лидера на предстоящих выборах", — сообщил вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов в своем Telegram-канале.Решение российского лидера выдвигаться на новый президентский срок поддержал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, добавив, что под руководством Путина Кубань продолжит своё развитие.По мнению председателя комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимира Рогова, выдвижение на новый президентский срок действующего главы государства является четким сигналом Западу, что курс становления России как ведущей мировой державы будет продолжен, а спецоперация на Украине доведена до логического завершения."То, что о планах выдвигаться на новый президентский срок Путин сообщил в Кремле именно герою ДНР, дает четкий сигнал Западу, что курс становления России как ведущей мировой державы будет продолжен, а спецоперация на Украине доведена до логического завершения, никакой "заморозки" и "договорняка" не будет", — заявил Рогов.Глава Крыма Сергей Аксенов назвал хорошей новостью решение Владимира Путина о выдвижении им своей кандидатуры на новый президентский срок, выразив уверенность в том, что крымчане безоговорочно поддержат его на выборах.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает решение Владимира Путина о выдвижении на новый срок абсолютно логичным и правильным.Что касается предвыборной компании действующего президента РФ, она де-факто началась, де-юре пока нет, поскольку он пока не зарегистрирован как кандидат, сообщили в Кремле.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также добавил, что все нюансы предвыборной кампании Путина еще предстоит определить, по мере того, как глава государства будет принимать решения, появится соответствующая информация.Совет Федерации РФ назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года.Напомним, что Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России — в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию он получил право выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году.

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