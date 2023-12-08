https://uz.sputniknews.ru/20231208/tashkent-vyxodnyye-meropriyatiya-dosug-41454852.html

Куда пойти на праздничных выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Куда пойти на праздничных выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Концерт группы Hi-Fi, выставка картин и ярмарка локальных брендов. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

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ташкент

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Пятница, 8 декабряКонцерт группы DizaynЮмористическая команда выступит на сцене Дворца "Дружба народов".Время: 19.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: 40 – 350 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Фестиваль художественных VR-работФестиваль VR-работ "Цифровая Осень: Присутствие" представит 11 иммерсивных работ с ощущением полного присутствия. Сам по себе VR позволяет виртуально погружаться в разные пространства, не покидая помещения, с помощью специальных очков.Время: 12.00Место: Moc HubСтоимость билетов: 30 тыс. сумовПерсональная выставка Дильбека ТухтакуловаМолодой график и стажер Творческой мастерской Академии художеств Узбекистана Дильбек Тухтакулов представит свою выставку под названием "Inson".Время: 10.00Место: Ташкентский дом фотографииВход свободныйСуббота, 9 декабряКонцерт группы Hi-FiРоссийская группа выступит со своими хитами перед ташкентской публикой.Время: 20.00Место: VelvetСтоимость билетов: 1 млн 223 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 97−808−2525Хип-хоп фестивальПервый хип-хоп фестиваль соберет легенд узбекского рэпа. На сцене ледового дворца Humo Arena выступят Шохрух, Тимур Алиханов, DJ King Macarella и другие.Время: 19.00Место: Humo ArenaСтоимость билетов: 100 – 300 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−203−6645, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Stand-up концерт Галима КалиакбароваКазахстанский стендап-комик выступит с авторской программой на сцене SAHNA stand-up club.Время: 18.30Место: SAHNA stand-up clubСтоимость билетов: 350 – 750 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998)99-689-7036Воскресенье, 10 декабря"Восточный базар" в ТРЦПосетителей ждет ярмарка с работами узбекских ремесленников и возможность приобрести изделия из кожи, аксессуары и национальную одежду ручной работы.Время: 10.00Место: Samarqand DarvozaСтоимость билетов: 35 - 180 тыс. сумовДетские мастер-классыУчастников ждут мастер-классы по изготовлению сувенирной баночки Санты и новогодних украшений в виде снеговика.Время: 17.00Место: CРЦ ParusСтоимость билетов: 50 – 100 тыс. сумов

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