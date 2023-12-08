https://uz.sputniknews.ru/20231208/tashkent-zoopark-novyye-jivotnyye-adaptatsiya-41454715.html

Новые обитатели ташкентского зоопарка готовятся к встрече с посетителями

Новые обитатели ташкентского зоопарка готовятся к встрече с посетителями

В ташкентском зоопарке пополнение— неделю назад из Африки прибыли сразу 8 животных: 3 зебры, 3 детеныша жирафов, белая бенгальская тигрица и белая львица.

2023-12-08T16:01+0500

2023-12-08T16:01+0500

2023-12-08T16:22+0500

видео

узбекистан

ташкентский зоопарк

дикие животные

адаптация

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Животных вырастили на специальной ферме в ЮАР, а затем доставили в Узбекистан самолетом.Поскольку новые питомцы преодолели расстояние около 11 тыс. километров, им нужно акклиматизироваться, привыкнуть к новым вольерам, а также к людям, которые теперь о них заботятся.Прежде чем встретиться с посетителями, новые обитатели зоопарка должны некоторое время находиться в изоляции. Спокойная обстановка, сбалансированный рацион питания и внимание к их потребностям помогут животным быстрее освоиться. Легче всего это удается зебрам, самыми же пугливыми оказались жирафы.О том, как проходит адаптационный период и когда можно будет увидеть животных, смотрите в видео Sputnik Uzbekistan.

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