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Во сколько обойдется новогодняя елка: цены в магазинах и на рынках Ташкента

Во сколько обойдется новогодняя елка: цены в магазинах и на рынках Ташкента

До любимого многими поколениями зимнего праздника остается все меньше времени. Многие узбекистанцы в его преддверии приобретают новогоднюю атрибутику и ёлки.

2023-12-08T18:15+0500

2023-12-08T18:15+0500

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новый год

елочные игрушки

стоимость

новогодние праздники

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Подобрать искусственную лесную красавицу нужных высоты и цвета можно на новогодних ярмарках, открывшихся на территории дехканских рынков по всей республике, а также в магазинах и на маркетплейсах. Sputnik Узбекистан побывал в разных точках столицы и узнал стоимость главного новогоднего украшения дома. В этом году цена новогодних ёлок начинается от 31 тыс. сумов и зависит не только от высоты деревьев, но и от формы, пышности, материала из которого они изготовлены. На рынках и в магазинах столицы можно найти разнообразные искусственные ёлки: начиная от совсем простых без украшений до полностью наряженных и припорошенных искусственным снегом. В ассортименте — елочки из пластика, дерева и даже фетра, напольные, настольные и настенные.Средняя высота ёлок и их стоимость на рынках и в магазинах Ташкента:Дороже всего стоят искусственные литые голубые ели, декорированные шишками.При этом, по словам продавцов, чем меньше времени остается до праздника, тем выше будет цена как на ёлку, так и на игрушки и прочие украшения.При покупке новогоднего дерева на столичных рынках можно получить скидку. Продавцы уступают от 30 до 100 тыс. сумов. А если вы покупаете не только ёлку, но и заодно приобретаете игрушки или декор для украшения дома, скидка будет больше.Что касается приобретения елок на маркетплейсах, то их стоимость в онлайн магазинах также начинается от 31 тыс. сумов. Кроме того, можно заказать доставку на дом, которая обойдется в 30 – 35 тыс. сумов.При покупке искусственного дерева продавцы рекомендуют обратить внимание не только на общий вид ствола и веток, но и на прочность его каркаса."Я часто замечаю, как покупатели выбирают ёлку только по красоте и не обращают внимания на каркас ствола. Я же рекомендую проверять все части сборки дерева. Чтобы ствол крепился прочно и не шатался. Тогда ёлка прослужит долго. А также нужно обратить внимание на "ножки", на которых ваша ёлка будет стоять. Лучше, если они выполнены из металла или прочного пластика, тогда дерево не будет заваливаться или падать от тяжести", — советует Шохрух Махмудов, продавец новогодних ёлок на одном из ташкентских рынков.Как рассказывают продавцы, в основном елки и игрушки для них привозят из Китая. Они дешевле других, однако качество порой оставляет желать лучшего. Самым бюджетным вариантом станет искусственная елка местного производства.Качество елочных украшений, произведенных в России выше, а цена соответственно дороже.

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новый год, елочные игрушки, стоимость, новогодние праздники