Во сколько обойдется новогодняя елка: цены в магазинах и на рынках Ташкента
18:15 08.12.2023 (обновлено: 19:09 08.12.2023)
© Sputnik / Дмитрий МакеевНовогодние украшения ёлка
© Sputnik / Дмитрий Макеев
Эксклюзив
До любимого не одним поколением зимнего праздника остается все меньше времени. Многие узбекистанцы в его преддверии приобретают новогоднюю атрибутику и ёлки.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Подобрать искусственную лесную красавицу нужных высоты и цвета можно на новогодних ярмарках, открывшихся на территории дехканских рынков по всей республике, а также в магазинах и на маркетплейсах. Sputnik Узбекистан побывал в разных точках столицы и узнал стоимость главного новогоднего украшения дома.
© Sputnik/Элина БекназароваПродажа новогодних подарков и сувениров.
Продажа новогодних подарков и сувениров.
© Sputnik/Элина Бекназарова
В этом году цена новогодних ёлок начинается от 31 тыс. сумов и зависит не только от высоты деревьев, но и от формы, пышности, материала из которого они изготовлены.
© Sputnik/Элина БекназароваПродажа новогодних подарков и сувениров.
Продажа новогодних подарков и сувениров.
© Sputnik/Элина Бекназарова
© Sputnik/Элина БекназароваПродажа новогодних подарков и сувениров.
Продажа новогодних подарков и сувениров.
© Sputnik/Элина Бекназарова
На рынках и в магазинах столицы можно найти разнообразные искусственные ёлки: начиная от совсем простых без украшений до полностью наряженных и припорошенных искусственным снегом.
© Sputnik/Элина БекназароваПродажа новогодних подарков и сувениров.
Продажа новогодних подарков и сувениров.
© Sputnik/Элина Бекназарова
В ассортименте — елочки из пластика, дерева и даже фетра, напольные, настольные и настенные.
© Sputnik/Элина БекназароваПродажа новогодних подарков и сувениров.
Продажа новогодних подарков и сувениров.
© Sputnik/Элина Бекназарова
Средняя высота ёлок и их стоимость на рынках и в магазинах Ташкента:
50 – 60 см – от 45 до 93 тыс. сумов;
120 – 150 см – от 280 до 400 тыс. сумов;
180 – 210 см – от 550 тыс. до 1,5 млн сумов.
Дороже всего стоят искусственные литые голубые ели, декорированные шишками.
При этом, по словам продавцов, чем меньше времени остается до праздника, тем выше будет цена как на ёлку, так и на игрушки и прочие украшения.
© Sputnik/Элина БекназароваПродажа новогодних подарков и сувениров.
Продажа новогодних подарков и сувениров.
© Sputnik/Элина Бекназарова
При покупке новогоднего дерева на столичных рынках можно получить скидку. Продавцы уступают от 30 до 100 тыс. сумов. А если вы покупаете не только ёлку, но и заодно приобретаете игрушки или декор для украшения дома, скидка будет больше.
© Sputnik/Элина БекназароваПродажа новогодних подарков и сувениров.
Продажа новогодних подарков и сувениров.
© Sputnik/Элина Бекназарова
Что касается приобретения елок на маркетплейсах, то их стоимость в онлайн магазинах также начинается от 31 тыс. сумов. Кроме того, можно заказать доставку на дом, которая обойдется в 30 – 35 тыс. сумов.
При покупке искусственного дерева продавцы рекомендуют обратить внимание не только на общий вид ствола и веток, но и на прочность его каркаса.
© Sputnik/Элина БекназароваПродажа новогодних подарков и сувениров.
Продажа новогодних подарков и сувениров.
© Sputnik/Элина Бекназарова
"Я часто замечаю, как покупатели выбирают ёлку только по красоте и не обращают внимания на каркас ствола. Я же рекомендую проверять все части сборки дерева. Чтобы ствол крепился прочно и не шатался. Тогда ёлка прослужит долго. А также нужно обратить внимание на "ножки", на которых ваша ёлка будет стоять. Лучше, если они выполнены из металла или прочного пластика, тогда дерево не будет заваливаться или падать от тяжести", — советует Шохрух Махмудов, продавец новогодних ёлок на одном из ташкентских рынков.
Как рассказывают продавцы, в основном елки и игрушки для них привозят из Китая. Они дешевле других, однако качество порой оставляет желать лучшего. Самым бюджетным вариантом станет искусственная елка местного производства.
Качество елочных украшений, произведенных в России выше, а цена соответственно дороже.