https://uz.sputniknews.ru/20231208/zaschita-telo-xolod-zima-ekspert-rekomendatsii-41461561.html
Эксперт перечислил современные способы согреться на морозе
Эксперт перечислил современные способы согреться на морозе
Даже при плюсовой температуре человек может замерзнуть, если промокнет.
2023-12-08T22:07+0500
2023-12-08T22:07+0500
2023-12-08T22:07+0500
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мнение эксперта
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зима
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Как не замерзнуть зимой во время долгой прогулки или работы на свежем воздухе, рассказал радио Sputnik эксперт по выживанию Эдуард Халилов. По его словам, наступление холодов – не повод отказываться от прогулок, кроме того, некоторым людям приходится много времени проводить под открытым небом в силу своей профессии. И здесь на помощь приходят приспособления, которые могут сделать пребывание на свежем воздухе в мороз комфортнее и безопаснее.По его мнению, не менее эффективны грелки, которые встраивают прямо в одежду."Бывает одежда с подогревом. Она подключается через провода к источнику энергии, например, к пауэр-банку, и начинает нагреваться. В такой одежде лучше не купаться и не падать – это может повредить источник энергии. В остальном о безопасности этих вещей волноваться не стоит, потому что производители, как правило, тщательно проводят всевозможные тесты и стараются устранить любые потенциальные риски", – объяснил эксперт.Также он рассказал, что делать в случаях, когда под рукой нет грелок. Главное – подобрать правильную одежду.Кроме того, он добавил, что человек может замерзнуть даже при плюсовой температуре, если промокнет. Поэтому, если в вашем регионе зимы влажные и теплые, собираясь на длительную прогулку лучше надеть флисовую кофту, шапку, перчатки и дождевик – это будет и утепление, и защита от влаги.
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MIA „Rosiya Segodnya“
эксперт мороз обогрев
Эксперт перечислил современные способы согреться на морозе
Даже при плюсовой температуре человек может замерзнуть, если промокнет.
Как не замерзнуть зимой во время долгой прогулки или работы на свежем воздухе, рассказал радио Sputnik
эксперт по выживанию Эдуард Халилов.
По его словам, наступление холодов – не повод отказываться от прогулок, кроме того, некоторым людям приходится много времени проводить под открытым небом в силу своей профессии. И здесь на помощь приходят приспособления, которые могут сделать пребывание на свежем воздухе в мороз комфортнее и безопаснее.
"В туристических магазинах можно найти бензиновые, солевые, химические варианты. С их помощью можно согреть все тело и даже ноги, потому что есть химические грелки в виде стелек, которые будут работать до 12 часов. Надо только помнить, что их нельзя прикладывать непосредственно к коже, это может вызвать ожог, а только через какую-то одежду вроде термобелья", – предупредил Халилов.
По его мнению, не менее эффективны грелки, которые встраивают прямо в одежду.
"Бывает одежда с подогревом. Она подключается через провода к источнику энергии, например, к пауэр-банку, и начинает нагреваться. В такой одежде лучше не купаться и не падать – это может повредить источник энергии. В остальном о безопасности этих вещей волноваться не стоит, потому что производители, как правило, тщательно проводят всевозможные тесты и стараются устранить любые потенциальные риски", – объяснил эксперт.
Также он рассказал, что делать в случаях, когда под рукой нет грелок. Главное – подобрать правильную одежду.
"Если брать городского человека, то тут важна современная, технологичная одежда. Это легкие пуховые куртки, теплые ботинки, перчатки или рукавицы. Также нужно хорошо, калорийно питаться, чтобы была энергия. Если человек голоден или обезвожен, он начнет замерзать. И не забывайте двигаться. В момент физической активности кровь лучше циркулирует по венам и разносит тепло", – перечислил Халилов.
Кроме того, он добавил, что человек может замерзнуть даже при плюсовой температуре, если промокнет. Поэтому, если в вашем регионе зимы влажные и теплые, собираясь на длительную прогулку лучше надеть флисовую кофту, шапку, перчатки и дождевик – это будет и утепление, и защита от влаги.