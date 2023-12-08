https://uz.sputniknews.ru/20231208/zaschita-telo-xolod-zima-ekspert-rekomendatsii-41461561.html

Эксперт перечислил современные способы согреться на морозе

Эксперт перечислил современные способы согреться на морозе

Даже при плюсовой температуре человек может замерзнуть, если промокнет.

2023-12-08T22:07+0500

2023-12-08T22:07+0500

2023-12-08T22:07+0500

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Как не замерзнуть зимой во время долгой прогулки или работы на свежем воздухе, рассказал радио Sputnik эксперт по выживанию Эдуард Халилов. По его словам, наступление холодов – не повод отказываться от прогулок, кроме того, некоторым людям приходится много времени проводить под открытым небом в силу своей профессии. И здесь на помощь приходят приспособления, которые могут сделать пребывание на свежем воздухе в мороз комфортнее и безопаснее.По его мнению, не менее эффективны грелки, которые встраивают прямо в одежду."Бывает одежда с подогревом. Она подключается через провода к источнику энергии, например, к пауэр-банку, и начинает нагреваться. В такой одежде лучше не купаться и не падать – это может повредить источник энергии. В остальном о безопасности этих вещей волноваться не стоит, потому что производители, как правило, тщательно проводят всевозможные тесты и стараются устранить любые потенциальные риски", – объяснил эксперт.Также он рассказал, что делать в случаях, когда под рукой нет грелок. Главное – подобрать правильную одежду.Кроме того, он добавил, что человек может замерзнуть даже при плюсовой температуре, если промокнет. Поэтому, если в вашем регионе зимы влажные и теплые, собираясь на длительную прогулку лучше надеть флисовую кофту, шапку, перчатки и дождевик – это будет и утепление, и защита от влаги.

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