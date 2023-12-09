https://uz.sputniknews.ru/20231209/kyrgyzstan-gorod-osh-otkrytiye-genkonsulstvo-uzbekistan-41475495.html

В кыргызстанском городе Ош открыли Генконсульство Узбекистана

В кыргызстанском городе Ош открыли Генконсульство Узбекистана

В качестве главного гостя на церемонии открытия присутствовал полномочный представитель президента Кыргызстана в Ошской области Эльчибек Джантаев. 09.12.2023, Sputnik Узбекистан

2023-12-09T16:03+0500

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2023-12-09T16:03+0500

узбекистан

кыргызстан

ош

генеральное консульство узбекистана

открытие

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В городе Ош прошла торжественная церемония официального открытия Генерального консульства Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Церемония началась с поднятия Государственного флага Узбекистана и исполнения гимнов двух стран.Как отметил в своем приветственном слове посол Узбекистана Хуршид Мирзахидов, это историческое событие проходит в год 30-летия установления дипотношений между двумя республиками.В свою очередь, Эльчибек Джантаев отметил, что этот исторический момент является важным шагом в развитии дипломатических отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном, укреплении дружбы и сотрудничества двух народов.По словам участников мероприятия, открытие консульского учреждения на юге Кыргызстана обеспечит гражданам Узбекистана, находящимся в этом регионе, оперативно решить важные проблемы.Оно также будет служить центром содействия не только гражданам Узбекистана, но и всем, кто стремится развивать двусторонние отношения, а активное взаимодействие с генконсульством станет эффективным звеном для диалога и обмена идеями.

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узбекистан, кыргызстан, ош, генеральное консульство узбекистана, открытие