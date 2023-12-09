Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231209/mejdunarodnyy-aeroport-tashkent-masshtabnaya-rekonstruktsiya-41478356.html
Как изменится международный аэропорт Ташкента после реконструкции — подробности
Как изменится международный аэропорт Ташкента после реконструкции — подробности
Важным этапом реконструкции станет модернизация системы обработки багажа. С помощью установки новой системы аэропорт сможет отслеживать в режиме реального времени движение багажа каждого пассажира внутри аэровокзального комплекса
2023-12-09T21:54+0500
2023-12-09T21:54+0500
ташкент
аэропорт
аэропорт ташкента
реконструкция
пассажиры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/14/40176563_236:246:1841:1149_1920x0_80_0_0_ce3777359f492926abafc0930a064eaf.jpg
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента начинается масштабная реконструкция. О том, как он изменится сообщила компания UZBEKISTAN AIRPORTS. Согласно проекту площадь терминала международных авиалиний увеличится вдвое, изменится подъезд к зоне вылета, залы прилета и вылета объединят в единый комплекс, а на втором этаже появится открытая терраса. Увеличения площадей удастся достичь за счет выдвижения фасадов зданий прилета и вылета, а также их объединения. Изменится и подъездная система к аэропорту: транспорт будет подъезжать к первому этажу, а эстакада станет частью здания. По проекту в зале вылета предусмотрено строительство новой зоны регистрации пассажиров, состоящей из 50 стоек регистрации, стойки приема негабаритного багажа, стоек самостоятельной сдачи багажа, а также зоны таможенного контроля и контроля багажа. Также расширится зона досмотра на авиационную безопасность. Увеличится и зона ожидания посадки – будет достроен накопитель на 800 посадочных мест и фуд-корт. Оригинальным решением для ташкентского аэропорта станет открытая терраса площадью почти 5 тыс кв.м на втором этаже зоны вылета с видом в город. Вдоль терминала вылета будет построена новая переходная галерея, которая позволит избежать пересечения потоков прилетающих и вылетающих пассажиров, проходящих по телетрапам. Кроме того, увеличится количество "рукавов", позволяющих пассажирам из самолета попадать в здание аэровокзала без выхода на улицу. Будут закуплены два дополнительных телетрапа. После реконструкции в аэропорту столицы будут функционировать 6 телетрапов, а количество гейтов составит 12. Строительство новой зоны сортировки багажа и установка нового оборудования обработки багажа, позволит пассажирам определенных авиарейсов проходить раннюю регистрацию и сдавать багаж за 24 часа до вылета, уточняют в сообщении.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/14/40176563_344:206:1757:1265_1920x0_80_0_0_5a35c59cb3946658195dba2522504536.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
изменения международный аэропорт ташкент реконструкция модернизация система обработка багаж установка отслеживать режим реального времени движение пассажир аэровокзальный комплекс
изменения международный аэропорт ташкент реконструкция модернизация система обработка багаж установка отслеживать режим реального времени движение пассажир аэровокзальный комплекс

Как изменится международный аэропорт Ташкента после реконструкции — подробности

21:54 09.12.2023
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"Эстакада международного аэропорта "Ташкент". Архивное фото
Эстакада международного аэропорта Ташкент. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2023
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
Подписаться на
НовостиTelegram
Важным этапом реконструкции станет модернизация системы обработки багажа. С помощью установки новой системы аэропорт сможет отслеживать в режиме реального времени движение багажа каждого пассажира внутри аэровокзального комплекса.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента начинается масштабная реконструкция. О том, как он изменится сообщила компания UZBEKISTAN AIRPORTS.
Согласно проекту площадь терминала международных авиалиний увеличится вдвое, изменится подъезд к зоне вылета, залы прилета и вылета объединят в единый комплекс, а на втором этаже появится открытая терраса.
© UZBEKISTAN AIRPORTSВ международном аэропорту "Ташкент" начинается масштабная реконструкция
В международном аэропорту Ташкент начинается масштабная реконструкция - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2023
В международном аэропорту "Ташкент" начинается масштабная реконструкция
© UZBEKISTAN AIRPORTS
"В настоящее время пропускная способность международного терминала аэропорта "Ташкент" составляет 7 млн пассажиров в год. В этом году через столичную воздушную гавань планируется обслужить 6,8 млн пассажиров. Реализация проекта по расширению международного терминала будет выполняться в 2 этапа и продлится до конца 2025 года. После завершения пропускная способность аэропорта увеличится до 13 млн пассажиров в год", — говорится в сообщении.
Увеличения площадей удастся достичь за счет выдвижения фасадов зданий прилета и вылета, а также их объединения. Изменится и подъездная система к аэропорту: транспорт будет подъезжать к первому этажу, а эстакада станет частью здания.
"В зоне прилета также появится новая зона паспортного контроля из 48 каналов прохода пассажиров. Действующий зал прилета также подлежит реконструкции в части увеличения с четырех до восьми багажных каруселей, что позволит обслуживать большее количество авиарейсов. Важно отметить, что данным проектом предусмотрена огромная зона для встречающих – 6,2 тыс кв.м., что по размерам превысит нынешний зал прилета", — уточняют в сообщении.
По проекту в зале вылета предусмотрено строительство новой зоны регистрации пассажиров, состоящей из 50 стоек регистрации, стойки приема негабаритного багажа, стоек самостоятельной сдачи багажа, а также зоны таможенного контроля и контроля багажа.
Также расширится зона досмотра на авиационную безопасность. Увеличится и зона ожидания посадки – будет достроен накопитель на 800 посадочных мест и фуд-корт. Оригинальным решением для ташкентского аэропорта станет открытая терраса площадью почти 5 тыс кв.м на втором этаже зоны вылета с видом в город.
Вдоль терминала вылета будет построена новая переходная галерея, которая позволит избежать пересечения потоков прилетающих и вылетающих пассажиров, проходящих по телетрапам.
Кроме того, увеличится количество "рукавов", позволяющих пассажирам из самолета попадать в здание аэровокзала без выхода на улицу. Будут закуплены два дополнительных телетрапа. После реконструкции в аэропорту столицы будут функционировать 6 телетрапов, а количество гейтов составит 12.
"Важным этапом реконструкции станет модернизация системы обработки багажа. С помощью установки новой системы у аэропорта появится возможность отслеживать в режиме реального времени движение багажа каждого пассажира внутри аэровокзального комплекса, что позволит минимизировать потери и увеличит своевременность загрузки багажа на воздушное судно", — говорится в сообщении.
Строительство новой зоны сортировки багажа и установка нового оборудования обработки багажа, позволит пассажирам определенных авиарейсов проходить раннюю регистрацию и сдавать багаж за 24 часа до вылета, уточняют в сообщении.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0