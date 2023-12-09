Как изменится международный аэропорт Ташкента после реконструкции — подробности
Важным этапом реконструкции станет модернизация системы обработки багажа. С помощью установки новой системы аэропорт сможет отслеживать в режиме реального времени движение багажа каждого пассажира внутри аэровокзального комплекса.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента начинается масштабная реконструкция. О том, как он изменится сообщила компания UZBEKISTAN AIRPORTS.
Согласно проекту площадь терминала международных авиалиний увеличится вдвое, изменится подъезд к зоне вылета, залы прилета и вылета объединят в единый комплекс, а на втором этаже появится открытая терраса.
В международном аэропорту "Ташкент" начинается масштабная реконструкция
"В настоящее время пропускная способность международного терминала аэропорта "Ташкент" составляет 7 млн пассажиров в год. В этом году через столичную воздушную гавань планируется обслужить 6,8 млн пассажиров. Реализация проекта по расширению международного терминала будет выполняться в 2 этапа и продлится до конца 2025 года. После завершения пропускная способность аэропорта увеличится до 13 млн пассажиров в год", — говорится в сообщении.
Увеличения площадей удастся достичь за счет выдвижения фасадов зданий прилета и вылета, а также их объединения. Изменится и подъездная система к аэропорту: транспорт будет подъезжать к первому этажу, а эстакада станет частью здания.
"В зоне прилета также появится новая зона паспортного контроля из 48 каналов прохода пассажиров. Действующий зал прилета также подлежит реконструкции в части увеличения с четырех до восьми багажных каруселей, что позволит обслуживать большее количество авиарейсов. Важно отметить, что данным проектом предусмотрена огромная зона для встречающих – 6,2 тыс кв.м., что по размерам превысит нынешний зал прилета", — уточняют в сообщении.
По проекту в зале вылета предусмотрено строительство новой зоны регистрации пассажиров, состоящей из 50 стоек регистрации, стойки приема негабаритного багажа, стоек самостоятельной сдачи багажа, а также зоны таможенного контроля и контроля багажа.
Также расширится зона досмотра на авиационную безопасность. Увеличится и зона ожидания посадки – будет достроен накопитель на 800 посадочных мест и фуд-корт. Оригинальным решением для ташкентского аэропорта станет открытая терраса площадью почти 5 тыс кв.м на втором этаже зоны вылета с видом в город.
Вдоль терминала вылета будет построена новая переходная галерея, которая позволит избежать пересечения потоков прилетающих и вылетающих пассажиров, проходящих по телетрапам.
Кроме того, увеличится количество "рукавов", позволяющих пассажирам из самолета попадать в здание аэровокзала без выхода на улицу. Будут закуплены два дополнительных телетрапа. После реконструкции в аэропорту столицы будут функционировать 6 телетрапов, а количество гейтов составит 12.
"Важным этапом реконструкции станет модернизация системы обработки багажа. С помощью установки новой системы у аэропорта появится возможность отслеживать в режиме реального времени движение багажа каждого пассажира внутри аэровокзального комплекса, что позволит минимизировать потери и увеличит своевременность загрузки багажа на воздушное судно", — говорится в сообщении.
Строительство новой зоны сортировки багажа и установка нового оборудования обработки багажа, позволит пассажирам определенных авиарейсов проходить раннюю регистрацию и сдавать багаж за 24 часа до вылета, уточняют в сообщении.