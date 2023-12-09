https://uz.sputniknews.ru/20231209/mejdunarodnyy-aeroport-tashkent-masshtabnaya-rekonstruktsiya-41478356.html

Как изменится международный аэропорт Ташкента после реконструкции — подробности

Как изменится международный аэропорт Ташкента после реконструкции — подробности

Важным этапом реконструкции станет модернизация системы обработки багажа. С помощью установки новой системы аэропорт сможет отслеживать в режиме реального времени движение багажа каждого пассажира внутри аэровокзального комплекса

2023-12-09T21:54+0500

2023-12-09T21:54+0500

2023-12-09T21:54+0500

ташкент

аэропорт

аэропорт ташкента

реконструкция

пассажиры

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента начинается масштабная реконструкция. О том, как он изменится сообщила компания UZBEKISTAN AIRPORTS. Согласно проекту площадь терминала международных авиалиний увеличится вдвое, изменится подъезд к зоне вылета, залы прилета и вылета объединят в единый комплекс, а на втором этаже появится открытая терраса. Увеличения площадей удастся достичь за счет выдвижения фасадов зданий прилета и вылета, а также их объединения. Изменится и подъездная система к аэропорту: транспорт будет подъезжать к первому этажу, а эстакада станет частью здания. По проекту в зале вылета предусмотрено строительство новой зоны регистрации пассажиров, состоящей из 50 стоек регистрации, стойки приема негабаритного багажа, стоек самостоятельной сдачи багажа, а также зоны таможенного контроля и контроля багажа. Также расширится зона досмотра на авиационную безопасность. Увеличится и зона ожидания посадки – будет достроен накопитель на 800 посадочных мест и фуд-корт. Оригинальным решением для ташкентского аэропорта станет открытая терраса площадью почти 5 тыс кв.м на втором этаже зоны вылета с видом в город. Вдоль терминала вылета будет построена новая переходная галерея, которая позволит избежать пересечения потоков прилетающих и вылетающих пассажиров, проходящих по телетрапам. Кроме того, увеличится количество "рукавов", позволяющих пассажирам из самолета попадать в здание аэровокзала без выхода на улицу. Будут закуплены два дополнительных телетрапа. После реконструкции в аэропорту столицы будут функционировать 6 телетрапов, а количество гейтов составит 12. Строительство новой зоны сортировки багажа и установка нового оборудования обработки багажа, позволит пассажирам определенных авиарейсов проходить раннюю регистрацию и сдавать багаж за 24 часа до вылета, уточняют в сообщении.

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изменения международный аэропорт ташкент реконструкция модернизация система обработка багаж установка отслеживать режим реального времени движение пассажир аэровокзальный комплекс