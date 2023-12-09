https://uz.sputniknews.ru/20231209/predprinimateli-uzbekistan-indiya-proyekty-41472829.html

Предприниматели Узбекистана и Индии обсудили вопросы реализации новых проектов

Предприниматели Узбекистана и Индии обсудили вопросы реализации новых проектов

Важную роль в развитии сотрудничества двух стран сыграли встречи и переговоры в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума в 2022-ом и 2023-ем годах

2023-12-09T12:06+0500

2023-12-09T12:06+0500

2023-12-09T12:06+0500

узбекистан

индия

сотрудничество

переговоры

бизнесмены

предприятия

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Перспективы сотрудничества обсудили представители производственных предприятий Узбекистана и Индии в ходе прошедших онлайн-переговоров, сообщает ИА "Дунё".В них приняли участие представители посольства Узбекистана в Дели, Министерства инвестиций, промышленности и торговли, предприятий республики, производящих различные напитки, а также компаний-участниц Глобального бизнес-форума Индии (GIBF).Как отметил президент GIBF Джитендра Джоши, индийские бизнесмены активно сотрудничают с узбекскими партнерами, реализуют новые совместные проекты. В частности, большое значение в выводе взаимоотношений на новый уровень имели встречи и переговоры, состоявшиеся в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума в 2022-ом и 2023-ем годах.Руководитель компании Tandon Enterprises Пратул Тандон рассказал о взаимодействии с предприятиями Узбекистана, успешных проектах сотрудничества и опыте экспорта узбекской продукции в Индию.Стороны также обсудили перспективы реализации новых проектов.

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