https://uz.sputniknews.ru/20231209/predprinimateli-uzbekistan-indiya-proyekty-41472829.html
Предприниматели Узбекистана и Индии обсудили вопросы реализации новых проектов
Предприниматели Узбекистана и Индии обсудили вопросы реализации новых проектов
Важную роль в развитии сотрудничества двух стран сыграли встречи и переговоры в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума в 2022-ом и 2023-ем годах
2023-12-09T12:06+0500
2023-12-09T12:06+0500
2023-12-09T12:06+0500
узбекистан
индия
сотрудничество
переговоры
бизнесмены
предприятия
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Перспективы сотрудничества обсудили представители производственных предприятий Узбекистана и Индии в ходе прошедших онлайн-переговоров, сообщает ИА "Дунё".В них приняли участие представители посольства Узбекистана в Дели, Министерства инвестиций, промышленности и торговли, предприятий республики, производящих различные напитки, а также компаний-участниц Глобального бизнес-форума Индии (GIBF).Как отметил президент GIBF Джитендра Джоши, индийские бизнесмены активно сотрудничают с узбекскими партнерами, реализуют новые совместные проекты. В частности, большое значение в выводе взаимоотношений на новый уровень имели встречи и переговоры, состоявшиеся в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума в 2022-ом и 2023-ем годах.Руководитель компании Tandon Enterprises Пратул Тандон рассказал о взаимодействии с предприятиями Узбекистана, успешных проектах сотрудничества и опыте экспорта узбекской продукции в Индию.Стороны также обсудили перспективы реализации новых проектов.
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предприниматели узбекистан индия вопросы реализация проекты развитие сотрудничество встречи переговоры ташкентский международный инвестиционный форум
предприниматели узбекистан индия вопросы реализация проекты развитие сотрудничество встречи переговоры ташкентский международный инвестиционный форум
Предприниматели Узбекистана и Индии обсудили вопросы реализации новых проектов
Важную роль в развитии сотрудничества двух стран сыграли встречи и переговоры в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума в 2022-ом и 2023-ем годах.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.
Перспективы сотрудничества обсудили представители производственных предприятий Узбекистана и Индии в ходе прошедших онлайн-переговоров, сообщает ИА "Дунё"
.
В них приняли участие представители посольства Узбекистана в Дели, Министерства инвестиций, промышленности и торговли, предприятий республики, производящих различные напитки, а также компаний-участниц Глобального бизнес-форума Индии (GIBF).
Как отметил президент GIBF Джитендра Джоши, индийские бизнесмены активно сотрудничают с узбекскими партнерами, реализуют новые совместные проекты.
В частности, большое значение в выводе взаимоотношений на новый уровень имели встречи и переговоры, состоявшиеся в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума в 2022-ом и 2023-ем годах.
"Широкий ассортимент продукции, в том числе различных напитков, производимой в Узбекистане, конкурентоспособен на индийском рынке. Это положительно влияет на расширение объемов торговли между двумя странами", — рассказал глава Глобального бизнес-форума Индии.
Руководитель компании Tandon Enterprises Пратул Тандон рассказал о взаимодействии с предприятиями Узбекистана, успешных проектах сотрудничества и опыте экспорта узбекской продукции в Индию.
Стороны также обсудили перспективы реализации новых проектов.