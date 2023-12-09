https://uz.sputniknews.ru/20231209/svo-vs-rossiya-infrastruktura-vsu-aerodrom-nikolayevskaya-oblast-41478732.html

СВО: ВС РФ поразили инфраструктуру ВСУ на аэродроме в Николаевской области

СВО: ВС РФ поразили инфраструктуру ВСУ на аэродроме в Николаевской области

Уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанск Харьковской области, поражена военная инфраструктура

2023-12-09T20:13+0500

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2023-12-09T20:13+0500

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спецоперация россии по защите донбасса

аэродром

авиация

инфраструра

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Авиация, ракетные войска, расчеты БПЛА и артиллерия ВС России поразили военную инфраструктуру на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады теробороны в районе Волчанска Харьковской области. Об этом в субботу рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.По данным ведомства, всего оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетчики и артиллеристы группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 118 районах.

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сво вс рф инфраструктура всу аэродром николаевская область уничтожение склад боеприпасы бригада территориальная оборона район город волчанск харьковская область военная инфраструктура