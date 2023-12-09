https://uz.sputniknews.ru/20231209/svo-vs-rossiya-infrastruktura-vsu-aerodrom-nikolayevskaya-oblast-41478732.html
СВО: ВС РФ поразили инфраструктуру ВСУ на аэродроме в Николаевской области
СВО: ВС РФ поразили инфраструктуру ВСУ на аэродроме в Николаевской области
Уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанск Харьковской области, поражена военная инфраструктура
2023-12-09T20:13+0500
2023-12-09T20:13+0500
2023-12-09T20:13+0500
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аэродром
авиация
инфраструра
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Авиация, ракетные войска, расчеты БПЛА и артиллерия ВС России поразили военную инфраструктуру на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады теробороны в районе Волчанска Харьковской области. Об этом в субботу рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.По данным ведомства, всего оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетчики и артиллеристы группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 118 районах.
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сво вс рф инфраструктура всу аэродром николаевская область уничтожение склад боеприпасы бригада территориальная оборона район город волчанск харьковская область военная инфраструктура
сво вс рф инфраструктура всу аэродром николаевская область уничтожение склад боеприпасы бригада территориальная оборона район город волчанск харьковская область военная инфраструктура
СВО: ВС РФ поразили инфраструктуру ВСУ на аэродроме в Николаевской области
Уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанск Харьковской области, поражена военная инфраструктура.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.
Авиация, ракетные войска, расчеты БПЛА и артиллерия ВС России поразили военную инфраструктуру на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады теробороны в районе Волчанска Харьковской области. Об этом в субботу рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости
.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанск Харьковской области, поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино Николаевской области", — сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, всего оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетчики и артиллеристы группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ
в 118 районах.