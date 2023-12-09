https://uz.sputniknews.ru/20231209/tashkent-doroga-elektrobus-garmoshka-41476654.html
В Ташкенте на дорогах появились электробусы-гармошки
В Ташкенте на дорогах появились электробусы-гармошки
С 6 декабря по дорогам Ташкента курсируют два 18-метровых электробуса. Они обслуживают маршрут №14 "ТТЗ — станция "Ташкент""
2023-12-09T18:16+0500
2023-12-09T18:16+0500
2023-12-09T18:16+0500
видео
электробусы
маршрут
ташкент
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Как отметили в "Тошшахартрансхизмат", испытания новых электробусов завершены. Их водители прошли обучение и получили специальные сертификаты. Сколько часов требуется на зарядку такого автобуса, какова его вместимость и какие у него преимущества — в видео Sputnik Узбекистан.
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ташкент дорога электробус гармошка курсировать 18-метровый электробус обслуживание маршрут ттз станция ташкент
ташкент дорога электробус гармошка курсировать 18-метровый электробус обслуживание маршрут ттз станция ташкент
В Ташкенте на дорогах появились электробусы-гармошки
Эксклюзив
С 6 декабря по дорогам Ташкента курсируют два 18-метровых электробуса. Они обслуживают маршрут №14 "ТТЗ — станция "Ташкент"".
Как отметили в "Тошшахартрансхизмат", испытания новых электробусов завершены. Их водители прошли обучение и получили специальные сертификаты.
Сколько часов требуется на зарядку такого автобуса, какова его вместимость и какие у него преимущества — в видео Sputnik Узбекистан
.