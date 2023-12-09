https://uz.sputniknews.ru/20231209/tashkent-doroga-elektrobus-garmoshka-41476654.html

В Ташкенте на дорогах появились электробусы-гармошки

В Ташкенте на дорогах появились электробусы-гармошки

С 6 декабря по дорогам Ташкента курсируют два 18-метровых электробуса. Они обслуживают маршрут №14 "ТТЗ — станция "Ташкент""

2023-12-09T18:16+0500

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видео

электробусы

маршрут

ташкент

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Как отметили в "Тошшахартрансхизмат", испытания новых электробусов завершены. Их водители прошли обучение и получили специальные сертификаты. Сколько часов требуется на зарядку такого автобуса, какова его вместимость и какие у него преимущества — в видео Sputnik Узбекистан.

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