https://uz.sputniknews.ru/20231209/vsemirnyy-bank-uzbekistan-finansovaya-podderjka-800-million-dollar-41477461.html

Всемирный банк выделит Узбекистану кредиты на $800 млн

Всемирный банк выделит Узбекистану кредиты на $800 млн

Предоставляемый на особых льготных условиях кредит направлен на реализацию нового этапа социальных, экономических и климатических реформ. Их цель — ускорение перехода республики к рыночной экономике

2023-12-09T17:31+0500

2023-12-09T17:31+0500

2023-12-09T17:31+0500

узбекистан

всемирный банк

кредит

льготы

экономика

реформы

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Всемирный банк предоставит Узбекистану финансовую поддержку в форме кредитов на $800 млн на особых льготных условиях. Эти средства будут предоставлены по более низкой процентной ставке и на более длительный срок по сравнению с вариантами займов, доступными на международных финансовых рынках в настоящее время, говорится в сообщении ВБ.В результате расходы, связанные с выплатой кредитных средств, будут существенно меньше для Узбекистана. В свою очередь, это позволит направить сэкономленные финансовые ресурсы на реализацию приоритетных социально-экономических задач.Финансовые средства, предоставляемые Всемирным банком, направлены на поддержку реформ и осуществление необходимых мер в ряде ключевых отраслей экономики.В их числе:

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всемирный банк узбекистан кредит 800 миллионов долларов льготные условия реализация этап социальные экономические климатические реформы цель ускорение переход республика рыночная экономика