Всемирный банк выделит Узбекистану кредиты на $800 млн
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Предоставляемый на особых льготных условиях кредит направлен на реализацию нового этапа социальных, экономических и климатических реформ. Их цель — ускорение перехода республики к рыночной экономике.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Всемирный банк предоставит Узбекистану финансовую поддержку в форме кредитов на $800 млн на особых льготных условиях.
"Новая операция Всемирного банка направлена на поддержку ключевых приоритетных задач правительства, включая сокращение доминирующего положения государства в таких важных отраслях, как сельское хозяйство, железнодорожный транспорт, химическая промышленность и энергетика. Соответствующие меры позволят частному сектору более активно участвовать в развитии указанных отраслей. Данная операция также поможет укрепить социально-правовую защиту уязвимых групп населения и решить проблемы, связанные с изменением климата и охраной окружающей среды", — сказал Марко Мантованелли, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане.
Эти средства будут предоставлены по более низкой процентной ставке и на более длительный срок по сравнению с вариантами займов, доступными на международных финансовых рынках в настоящее время, говорится в сообщении ВБ.
В результате расходы, связанные с выплатой кредитных средств, будут существенно меньше для Узбекистана. В свою очередь, это позволит направить сэкономленные финансовые ресурсы на реализацию приоритетных социально-экономических задач.
"Правительство твердо привержено программе реформ, которая позволит превратить Узбекистан в более открытую и конкурентную рыночную экономику. Всемирный банк оказывает поддержку стране в достижении этой цели, предоставляя необходимые экспертные знания, международный опыт и финансирование", — отметил заместитель министра экономики и финансов Узбекистана Жасур Каршибаев.
Финансовые средства, предоставляемые Всемирным банком, направлены на поддержку реформ и осуществление необходимых мер в ряде ключевых отраслей экономики.
В их числе:
Энергетика: создание независимого регулятора рынка энергетики и реформирования тарифов на энергию. Цель этих мер - улучшение деятельности сектора, повышение энергоэффективности, привлечение частных инвестиций в модернизацию энергетической инфраструктуры, а также стимулирование конкуренции и широкого участия частного сектора в отрасли.
Железнодорожный сектор: реформирование железнодорожного сектора с целью модернизации системы ценообразования на пассажирские и грузовые перевозки, а также стимулирование конкуренции и улучшение институциональных механизмов отрасли.
Химическая промышленность: создание основы для институциональных реформ в химической промышленности и приватизация крупного государственного химического предприятия, АО "Ферганаазот". Цель этих мер - либерализация отрасли, привлечение частных инвестиций в ее модернизацию, повышение эффективности и конкуренции в химической промышленности.
Сельское хозяйство: либерализация механизмов размещения сельскохозяйственных культур с целью их диверсификации и повышения урожайности, а также содействие фермерам в смягчении последствий изменения климата.
Управление фискальными обязательствами государства: развитие потенциала Министерства экономики и финансов Узбекистана в области управления и регулирования фискальных обязательств, возникающих из проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).
Социальная защита: создание Национального агентства социальной защиты при Президенте Узбекистана с целью повышения системы социальной защиты населения, расширения охвата и видов социальных услуг, а также повышения их качества.
Защита женщин от притеснения и насилия: введение уголовной ответственности за домашнее (бытовое) насилие и совершенствование механизмов защиты женщин от физического, сексуального, экономического и психологического насилия.
Бесплатная юридическая помощь для уязвимых слоев населения: предоставление государством бесплатной юридической помощи малообеспеченным лицам в административных, гражданских и уголовных делах с целью обеспечения равного доступа к системе правосудия.
Адаптация к изменению климата и защита окружающей среды: разработка масштабных климатических и экологических государственных программ, укрепление потенциала и полномочий Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, а также совершенствование механизмов контроля за качеством воздуха.
Переход к "зеленой" экономике: разработка национальной "зеленой" таксономии - системы для классификации "зеленых" (экологичных) видов деятельности и инвестиций в развитие "зеленой" экономики. Цель данной инициативы - принятие мер, необходимых для адаптации к изменению климата и смягчению его последствий для экономики, улучшение механизмов предотвращения выбросов в атмосферу, а также привлечение инвестиций в "зеленые" проекты.