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Всемирный банк выделит Узбекистану кредиты на $800 млн
Всемирный банк выделит Узбекистану кредиты на $800 млн
Предоставляемый на особых льготных условиях кредит направлен на реализацию нового этапа социальных, экономических и климатических реформ. Их цель — ускорение перехода республики к рыночной экономике
2023-12-09T17:31+0500
2023-12-09T17:31+0500
узбекистан
всемирный банк
кредит
льготы
экономика
реформы
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Всемирный банк предоставит Узбекистану финансовую поддержку в форме кредитов на $800 млн на особых льготных условиях. Эти средства будут предоставлены по более низкой процентной ставке и на более длительный срок по сравнению с вариантами займов, доступными на международных финансовых рынках в настоящее время, говорится в сообщении ВБ.В результате расходы, связанные с выплатой кредитных средств, будут существенно меньше для Узбекистана. В свою очередь, это позволит направить сэкономленные финансовые ресурсы на реализацию приоритетных социально-экономических задач.Финансовые средства, предоставляемые Всемирным банком, направлены на поддержку реформ и осуществление необходимых мер в ряде ключевых отраслей экономики.В их числе:
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всемирный банк узбекистан кредит 800 миллионов долларов льготные условия реализация этап социальные экономические климатические реформы цель ускорение переход республика рыночная экономика
всемирный банк узбекистан кредит 800 миллионов долларов льготные условия реализация этап социальные экономические климатические реформы цель ускорение переход республика рыночная экономика

Всемирный банк выделит Узбекистану кредиты на $800 млн

17:31 09.12.2023
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
Сумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Предоставляемый на особых льготных условиях кредит направлен на реализацию нового этапа социальных, экономических и климатических реформ. Их цель — ускорение перехода республики к рыночной экономике.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Всемирный банк предоставит Узбекистану финансовую поддержку в форме кредитов на $800 млн на особых льготных условиях.
"Новая операция Всемирного банка направлена на поддержку ключевых приоритетных задач правительства, включая сокращение доминирующего положения государства в таких важных отраслях, как сельское хозяйство, железнодорожный транспорт, химическая промышленность и энергетика. Соответствующие меры позволят частному сектору более активно участвовать в развитии указанных отраслей. Данная операция также поможет укрепить социально-правовую защиту уязвимых групп населения и решить проблемы, связанные с изменением климата и охраной окружающей среды", — сказал Марко Мантованелли, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане.
Эти средства будут предоставлены по более низкой процентной ставке и на более длительный срок по сравнению с вариантами займов, доступными на международных финансовых рынках в настоящее время, говорится в сообщении ВБ.
В результате расходы, связанные с выплатой кредитных средств, будут существенно меньше для Узбекистана. В свою очередь, это позволит направить сэкономленные финансовые ресурсы на реализацию приоритетных социально-экономических задач.

"Правительство твердо привержено программе реформ, которая позволит превратить Узбекистан в более открытую и конкурентную рыночную экономику. Всемирный банк оказывает поддержку стране в достижении этой цели, предоставляя необходимые экспертные знания, международный опыт и финансирование", — отметил заместитель министра экономики и финансов Узбекистана Жасур Каршибаев.

Финансовые средства, предоставляемые Всемирным банком, направлены на поддержку реформ и осуществление необходимых мер в ряде ключевых отраслей экономики.
В их числе:
Энергетика: создание независимого регулятора рынка энергетики и реформирования тарифов на энергию. Цель этих мер - улучшение деятельности сектора, повышение энергоэффективности, привлечение частных инвестиций в модернизацию энергетической инфраструктуры, а также стимулирование конкуренции и широкого участия частного сектора в отрасли.
Железнодорожный сектор: реформирование железнодорожного сектора с целью модернизации системы ценообразования на пассажирские и грузовые перевозки, а также стимулирование конкуренции и улучшение институциональных механизмов отрасли.
Химическая промышленность: создание основы для институциональных реформ в химической промышленности и приватизация крупного государственного химического предприятия, АО "Ферганаазот". Цель этих мер - либерализация отрасли, привлечение частных инвестиций в ее модернизацию, повышение эффективности и конкуренции в химической промышленности.
Сельское хозяйство: либерализация механизмов размещения сельскохозяйственных культур с целью их диверсификации и повышения урожайности, а также содействие фермерам в смягчении последствий изменения климата.
Управление фискальными обязательствами государства: развитие потенциала Министерства экономики и финансов Узбекистана в области управления и регулирования фискальных обязательств, возникающих из проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).
Социальная защита: создание Национального агентства социальной защиты при Президенте Узбекистана с целью повышения системы социальной защиты населения, расширения охвата и видов социальных услуг, а также повышения их качества.
Защита женщин от притеснения и насилия: введение уголовной ответственности за домашнее (бытовое) насилие и совершенствование механизмов защиты женщин от физического, сексуального, экономического и психологического насилия.
Бесплатная юридическая помощь для уязвимых слоев населения: предоставление государством бесплатной юридической помощи малообеспеченным лицам в административных, гражданских и уголовных делах с целью обеспечения равного доступа к системе правосудия.
Адаптация к изменению климата и защита окружающей среды: разработка масштабных климатических и экологических государственных программ, укрепление потенциала и полномочий Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, а также совершенствование механизмов контроля за качеством воздуха.
Переход к "зеленой" экономике: разработка национальной "зеленой" таксономии - системы для классификации "зеленых" (экологичных) видов деятельности и инвестиций в развитие "зеленой" экономики. Цель данной инициативы - принятие мер, необходимых для адаптации к изменению климата и смягчению его последствий для экономики, улучшение механизмов предотвращения выбросов в атмосферу, а также привлечение инвестиций в "зеленые" проекты.
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