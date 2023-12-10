https://uz.sputniknews.ru/20231210/avtoritet-sb-oon-podorvala-nesposobnost-prekratit-ogon-v-gaze--gensek-41484051.html
Авторитет СБ ООН подорвала неспособность прекратить огонь в Газе — генсек
Авторитет СБ ООН подорвала неспособность прекратить огонь в Газе — генсек
Он выступил на открытии Дохийского форума в Катаре.
2023-12-10T16:05+0500
2023-12-10T16:05+0500
2023-12-10T16:05+0500
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ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Авторитет Совета безопасности ООН подорвала его неспособность выполнить резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в секторе Газа, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на открытии Дохийского форума в Катаре. Как указал Гутерреш, "число жертв среди гражданского населения за два месяца военных действий абсолютно беспрецедентно" По его словам, помимо военных действий им угрожает гуманитарная катастрофа и эпидемии болезней.
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совет безопасности оон антониу гутерреш сектор газа
совет безопасности оон антониу гутерреш сектор газа
Авторитет СБ ООН подорвала неспособность прекратить огонь в Газе — генсек
Он выступил на открытии Дохийского форума в Катаре.
ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Авторитет Совета безопасности ООН подорвала его неспособность выполнить резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в секторе Газа, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на открытии Дохийского форума в Катаре.
"Авторитет и доверие к ООН и Совету безопасности были подорваны из-за их неспособности выполнить резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Гуманитарное перемирие не удалось установить, но это не делает призывы к нему менее необходимыми. И я не сдамся и продолжу призывать к прекращению огня", - отметил он.
Как указал Гутерреш, "число жертв среди гражданского населения за два месяца военных действий абсолютно беспрецедентно" По его словам, помимо военных действий им угрожает гуманитарная катастрофа и эпидемии болезней.