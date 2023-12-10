https://uz.sputniknews.ru/20231210/uzbekistan-mirziyoev-pozdravleniye-41480914.html

В Узбекистане впервые за год вырастили 8,2 млн тонн зерна

В Узбекистане впервые за год вырастили 8,2 млн тонн зерна

Президент Шавкат Мирзиёев поздравил тружеников сельского хозяйства с профессиональным праздником.

2023-12-10T10:58+0500

2023-12-10T10:58+0500

2023-12-10T10:58+0500

узбекистан

общество

президент

шавкат мирзиёев

поздравление

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В этом году в Узбекистане впервые вырастили 8 млн 200 тыс. тонн зерна. Об этом президент Шавкат Мирзиёев сообщил в праздничном поздравлении ко Дню работников сельского хозяйства.В поздравительном послании он отметил, что, несмотря на множество трудностей в нынешних крайне сложных климатических условиях, выращивание на земле обильного урожая является примером мужества и стойкости.Как отметил президент, в стране было создано более 800 агрокластеров. Сегодня они выращивают 100% хлопка и зерна, более 60% плодоовощной продукции.В этом году фермерам передали более 10,5 тыс. единиц высокопроизводительных машин и агрегатов. В отрасли быстро развиваются цифровизация, технологии капельного орошения и другие инновации.Стратегия "Узбекистан-2030" предусматривает:

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узбекистан президент поздравление шавкат мирзиёев работники сельского хозяйства