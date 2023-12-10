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В Узбекистане впервые за год вырастили 8,2 млн тонн зерна
В Узбекистане впервые за год вырастили 8,2 млн тонн зерна
Президент Шавкат Мирзиёев поздравил тружеников сельского хозяйства с профессиональным праздником.
2023-12-10T10:58+0500
2023-12-10T10:58+0500
узбекистан
общество
президент
шавкат мирзиёев
поздравление
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В этом году в Узбекистане впервые вырастили 8 млн 200 тыс. тонн зерна. Об этом президент Шавкат Мирзиёев сообщил в праздничном поздравлении ко Дню работников сельского хозяйства.В поздравительном послании он отметил, что, несмотря на множество трудностей в нынешних крайне сложных климатических условиях, выращивание на земле обильного урожая является примером мужества и стойкости.Как отметил президент, в стране было создано более 800 агрокластеров. Сегодня они выращивают 100% хлопка и зерна, более 60% плодоовощной продукции.В этом году фермерам передали более 10,5 тыс. единиц высокопроизводительных машин и агрегатов. В отрасли быстро развиваются цифровизация, технологии капельного орошения и другие инновации.Стратегия "Узбекистан-2030" предусматривает:
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узбекистан президент поздравление шавкат мирзиёев работники сельского хозяйства
узбекистан президент поздравление шавкат мирзиёев работники сельского хозяйства

В Узбекистане впервые за год вырастили 8,2 млн тонн зерна

10:58 10.12.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром по делам Правительства Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром по делам Правительства Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Шавкат Мирзиёев поздравил тружеников сельского хозяйства с профессиональным праздником.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В этом году в Узбекистане впервые вырастили 8 млн 200 тыс. тонн зерна. Об этом президент Шавкат Мирзиёев сообщил в праздничном поздравлении ко Дню работников сельского хозяйства.
В поздравительном послании он отметил, что, несмотря на множество трудностей в нынешних крайне сложных климатических условиях, выращивание на земле обильного урожая является примером мужества и стойкости.
"Вашими усилиями развивается узбекская школа земледелия, имеющая давние традиции, на новый уровень выходит аграрная отрасль. Так, в этом году в стране впервые было выращено 8 млн 200 тыс. тонн зерна, 3 млн 800 тыс. тонн хлопка, более 15 млн тонн овощей и бахчевых, 5 млн тонн фруктов и винограда, 4 млн тонн картофеля, 26 тыс тонн коконов шелкопряда.", - говорится в праздничном поздравлении.
Как отметил президент, в стране было создано более 800 агрокластеров. Сегодня они выращивают 100% хлопка и зерна, более 60% плодоовощной продукции.
В этом году фермерам передали более 10,5 тыс. единиц высокопроизводительных машин и агрегатов. В отрасли быстро развиваются цифровизация, технологии капельного орошения и другие инновации.
"В результате таких усилий сегодня водосберегающие технологии используются на 500 тыс. гектаров, сэкономлено 3 млрд кубометров воды, улучшено водоснабжение около 1 млн гектаров земель", - говорится в послании.
Стратегия "Узбекистан-2030" предусматривает:
снижение себестоимости продукции на 30-35% на основе ресурсосберегающих инновационных технологий;
увеличение площади внедрения водосберегающих технологий до 1 млн 500 тыс. гектаров;
выведение качественных и урожайных сортов растений и пород животных; производство экологически чистой продукции.
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