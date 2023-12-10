В Узбекистане пройдет диалог высокого уровня министров экологии ОЭС

"Мы предлагаем организовывать министерский диалог на высоком уровне по экологическому сотрудничеству один раз в год в ротационном режиме и во всех странах-членах. До ежегодного заседания предлагается проводить четыре экспертных семинара, посвященных биоразнообразию, деградации земель и климату в регионе ОЭС", - отметил он.