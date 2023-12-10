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В Узбекистане пройдет диалог высокого уровня министров экологии ОЭС
В Узбекистане пройдет диалог высокого уровня министров экологии ОЭС
В Дубае прошло неофициальное совещание министров окружающей среды Организации экономического сотрудничества.
2023-12-10T19:07+0500
2023-12-10T19:07+0500
2023-12-10T19:07+0500
узбекистан
оэс
экология
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Министр экологии и защиты окружающей среды Узбекистана Азиз Абдухакимов принял участие в неофициальном совещании министров экологии Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходившем на полях 28-й конференции ООН по изменению климата (СОР28) в Дубае.В заседании на тему ускоренного перехода к ресурсоэффективному, устойчивому развитию и экономике замкнутого цикла, участвовали также глава ОЭС, представители Азербайджана, Туркменистана, Ирана и других стран, сообщает пресс-служба Минэкологии Узбекистана.Азиз Абдухакимов отметил значение глобальной проблемы по изменению климата и инициативе Узбекистана по ее решению.По итогам встречи состоялось принятие совместного заявления совещания Министров экологии.
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узбекистан экология оэс
В Узбекистане пройдет диалог высокого уровня министров экологии ОЭС
В Дубае прошло неофициальное совещание министров окружающей среды Организации экономического сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Министр экологии и защиты окружающей среды Узбекистана Азиз Абдухакимов принял участие в неофициальном совещании министров экологии Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходившем на полях 28-й конференции ООН по изменению климата (СОР28) в Дубае.
В заседании на тему ускоренного перехода к ресурсоэффективному, устойчивому развитию и экономике замкнутого цикла, участвовали также глава ОЭС, представители Азербайджана, Туркменистана, Ирана и других стран, сообщает
пресс-служба Минэкологии Узбекистана.
Азиз Абдухакимов отметил значение глобальной проблемы по изменению климата и инициативе Узбекистана по ее решению.
"Мы предлагаем организовывать министерский диалог на высоком уровне по экологическому сотрудничеству один раз в год в ротационном режиме и во всех странах-членах. До ежегодного заседания предлагается проводить четыре экспертных семинара, посвященных биоразнообразию, деградации земель и климату в регионе ОЭС", - отметил он.
По итогам встречи состоялось принятие совместного заявления совещания Министров экологии.