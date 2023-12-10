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Замминистра иностранных дел Узбекистана встретился с главой МИД Ирака
Замминистра иностранных дел Узбекистана встретился с главой МИД Ирака
Дипломаты обсудили укрепление многопланового партнерства и расширение сотрудничества между странами.
2023-12-10T12:54+0500
2023-12-10T12:54+0500
2023-12-10T12:54+0500
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев встретился с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, дипломаты обсудили дальнейшее укрепление партнерства и расширение диапазона сотрудничества между странами в приоритетных областях.В ходе встречи стороны также обсудили график предстоящих совместных мероприятий.Делегация республики находится в Багдаде для участия в узбекско-иракских политических консультаций. В частности, в ходе переговоров стороны выразили готовность к поощрению контактов между деловыми кругами двух стран и заинтересованность в учреждении совместного Делового совета.
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узбекистан ирак замминистра иностранных дел бахромжон аълоев минстр иностранных дел фуад хусейн
узбекистан ирак замминистра иностранных дел бахромжон аълоев минстр иностранных дел фуад хусейн
Замминистра иностранных дел Узбекистана встретился с главой МИД Ирака
Дипломаты обсудили укрепление многопланового партнерства и расширение сотрудничества между странами.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев встретился с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.
Как сообщает
пресс-служба МИД Узбекистана, дипломаты обсудили дальнейшее укрепление партнерства и расширение диапазона сотрудничества между странами в приоритетных областях.
"Стороны подчеркнули важность активизации политического диалога, углубления торгово-экономического сотрудничества и укрепления культурно-гуманитарного обмена. Иракская сторона выразила заинтересованность в выходе узбекской продукции на иракский рынок и расширении номенклатуры импорта из Узбекистана", - сообщает пресс-служба.
В ходе встречи стороны также обсудили график предстоящих совместных мероприятий.
Делегация республики находится в Багдаде для участия в узбекско-иракских политических консультаций. В частности, в ходе переговоров стороны выразили готовность к поощрению контактов между деловыми кругами двух стран и заинтересованность в учреждении совместного Делового совета.