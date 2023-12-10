https://uz.sputniknews.ru/20231210/zamministra-inostrannyx-del-uzbekistana-vstretilsya-s-glavoy-mid-iraka-41482177.html

Замминистра иностранных дел Узбекистана встретился с главой МИД Ирака

Замминистра иностранных дел Узбекистана встретился с главой МИД Ирака

Дипломаты обсудили укрепление многопланового партнерства и расширение сотрудничества между странами.

2023-12-10T12:54+0500

2023-12-10T12:54+0500

2023-12-10T12:54+0500

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мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев встретился с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, дипломаты обсудили дальнейшее укрепление партнерства и расширение диапазона сотрудничества между странами в приоритетных областях.В ходе встречи стороны также обсудили график предстоящих совместных мероприятий.Делегация республики находится в Багдаде для участия в узбекско-иракских политических консультаций. В частности, в ходе переговоров стороны выразили готовность к поощрению контактов между деловыми кругами двух стран и заинтересованность в учреждении совместного Делового совета.

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