https://uz.sputniknews.ru/20231210/zapad-nikogda-ne-razdavit-rossiyu--putin-41484435.html
Запад никогда не раздавит Россию — Путин
Запад никогда не раздавит Россию — Путин
Франция и Германия и не думали выполнять Минские соглашения, подчеркнул российский лидер.
2023-12-10T17:24+0500
2023-12-10T17:24+0500
2023-12-10T17:24+0500
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ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Запад пытается раздавить Россию, у них не получится никогда, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле.Российский лидер напомнил, что Россия подписала минские соглашения, чтобы помочь людям, и собиралась их выполнять.Президент России Владимир Путин также заявил, что украинские власти сами развязали нынешний конфликт, начав борьбу с русскими в своей стране. Он подчеркнул, что Россия никогда бы не вступила в конфликт с Украиной, если бы Киев не начал уничтожать исторические территории, выселять оттуда людей и объявлять русских изгоями.
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путин запад украина
Запад никогда не раздавит Россию — Путин
Франция и Германия и не думали выполнять Минские соглашения, подчеркнул российский лидер.
ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Запад пытается раздавить Россию, у них не получится никогда, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле.
Российский лидер напомнил, что Россия подписала минские соглашения, чтобы помочь людям, и собиралась их выполнять.
"И бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции сказали: "а мы не думали выполнять, подписали только для того, чтоб Украину подготовить к боевым действиям". Да и попытка оттеснить Россию, ослабить ее. А в конечном счете раздавить. Ничего не получится у них. Никогда", - сказал он.
Президент России Владимир Путин также заявил, что украинские власти сами развязали нынешний конфликт, начав борьбу с русскими в своей стране. Он подчеркнул, что Россия никогда бы не вступила в конфликт с Украиной, если бы Киев не начал уничтожать исторические территории, выселять оттуда людей и объявлять русских изгоями.