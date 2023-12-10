https://uz.sputniknews.ru/20231210/zapad-nikogda-ne-razdavit-rossiyu--putin-41484435.html

Запад никогда не раздавит Россию — Путин

Запад никогда не раздавит Россию — Путин

Франция и Германия и не думали выполнять Минские соглашения, подчеркнул российский лидер.

2023-12-10T17:24+0500

2023-12-10T17:24+0500

2023-12-10T17:24+0500

россия

владимир путин

украина

запад

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ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Запад пытается раздавить Россию, у них не получится никогда, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле.Российский лидер напомнил, что Россия подписала минские соглашения, чтобы помочь людям, и собиралась их выполнять.Президент России Владимир Путин также заявил, что украинские власти сами развязали нынешний конфликт, начав борьбу с русскими в своей стране. Он подчеркнул, что Россия никогда бы не вступила в конфликт с Украиной, если бы Киев не начал уничтожать исторические территории, выселять оттуда людей и объявлять русских изгоями.

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