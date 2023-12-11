https://uz.sputniknews.ru/20231211/gum-katok-moskva-otkrytiye-mastye-klassy-41511728.html

Чем привлекает гостей ГУМ-каток в Москве — атмосферные фото

Чем привлекает гостей ГУМ-каток в Москве — атмосферные фото

На главной площади российской столицы в исторических декорациях Кремля уже в 18 раз работает ГУМ-каток. Традиционные зимние гуляния собирают многочисленных гостей и любителей фигурного катания.

2023-12-11T17:07+0500

2023-12-11T17:07+0500

2023-12-11T17:07+0500

фотолента

москва

россия

каток

фигурное катание

мастер-класс

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На церемонии открытия представили фрагмент нового ледового шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе" по мотивам повести Н. Гоголя, с участием знаменитых российских фигуристов. В постановке участвуют сразу 6 олимпийских чемпионов: Татьяна Навка, Анна Щербакова, Камила Валиева, Аделина Сотникова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.Фигурное катание - один из самых популярных видов спорта на сегодняшний день. Свидетельство тому — желающие попасть на мастер-классы звезд российского спорта. По воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной оттачивают скольжение и выполняют несложные элементы: спирали, пробежки, вращения. Кроме того, в программе этого сезона — 12 мастер-классов по фигурному катанию от Олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которые проходят с 10 декабря по 25 февраля."...Я очень рада, что могу встретиться со всеми желающими на льду ГУМ-катка в рамках мастер-классов. Фигурное катание - один из самых популярных видов спорта на сегодняшний день. Я это замечаю не только по количеству желающих попасть на мастер-класс, но и по полным трибунам на соревнованиях и шоу. Я счастлива, что люди имеют возможность попробовать мой любимый вид спорта и влюбиться в него", — сказала Загитова РИА Новости.Sputnik – информационный партнер ГУМ-катка.

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