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https://uz.sputniknews.ru/20231211/gum-katok-moskva-otkrytiye-mastye-klassy-41511728.html
Чем привлекает гостей ГУМ-каток в Москве — атмосферные фото
Чем привлекает гостей ГУМ-каток в Москве — атмосферные фото
На главной площади российской столицы в исторических декорациях Кремля уже в 18 раз работает ГУМ-каток. Традиционные зимние гуляния собирают многочисленных гостей и любителей фигурного катания.
2023-12-11T17:07+0500
2023-12-11T17:07+0500
фотолента
москва
россия
каток
фигурное катание
мастер-класс
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На церемонии открытия представили фрагмент нового ледового шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе" по мотивам повести Н. Гоголя, с участием знаменитых российских фигуристов. В постановке участвуют сразу 6 олимпийских чемпионов: Татьяна Навка, Анна Щербакова, Камила Валиева, Аделина Сотникова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.Фигурное катание - один из самых популярных видов спорта на сегодняшний день. Свидетельство тому — желающие попасть на мастер-классы звезд российского спорта. По воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной оттачивают скольжение и выполняют несложные элементы: спирали, пробежки, вращения. Кроме того, в программе этого сезона — 12 мастер-классов по фигурному катанию от Олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которые проходят с 10 декабря по 25 февраля."...Я очень рада, что могу встретиться со всеми желающими на льду ГУМ-катка в рамках мастер-классов. Фигурное катание - один из самых популярных видов спорта на сегодняшний день. Я это замечаю не только по количеству желающих попасть на мастер-класс, но и по полным трибунам на соревнованиях и шоу. Я счастлива, что люди имеют возможность попробовать мой любимый вид спорта и влюбиться в него", — сказала Загитова РИА Новости.Sputnik – информационный партнер ГУМ-катка.
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гум-каток москва фото зимние гуляния фигурное катание
гум-каток москва фото зимние гуляния фигурное катание

Чем привлекает гостей ГУМ-каток в Москве — атмосферные фото

17:07 11.12.2023
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На главной площади российской столицы в исторических декорациях Кремля уже в 18 раз работает ГУМ-каток. Традиционные зимние гуляния собирают многочисленных гостей и любителей фигурного катания.
На церемонии открытия представили фрагмент нового ледового шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе" по мотивам повести Н. Гоголя, с участием знаменитых российских фигуристов. В постановке участвуют сразу 6 олимпийских чемпионов: Татьяна Навка, Анна Щербакова, Камила Валиева, Аделина Сотникова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фигурное катание - один из самых популярных видов спорта на сегодняшний день. Свидетельство тому — желающие попасть на мастер-классы звезд российского спорта. По воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной оттачивают скольжение и выполняют несложные элементы: спирали, пробежки, вращения. Кроме того, в программе этого сезона — 12 мастер-классов по фигурному катанию от Олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которые проходят с 10 декабря по 25 февраля.
"...Я очень рада, что могу встретиться со всеми желающими на льду ГУМ-катка в рамках мастер-классов. Фигурное катание - один из самых популярных видов спорта на сегодняшний день. Я это замечаю не только по количеству желающих попасть на мастер-класс, но и по полным трибунам на соревнованиях и шоу. Я счастлива, что люди имеют возможность попробовать мой любимый вид спорта и влюбиться в него", — сказала Загитова РИА Новости.
Sputnik – информационный партнер ГУМ-катка.
© Sputnik / Евгений Биятов

Зимние гуляния на Красной площади в Москве

Зимние гуляния на Красной площади в Москве - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Евгений Биятов

Зимние гуляния на Красной площади в Москве

© Sputnik / Илья Питалев

Фигуристка Анастасия Гребёнкина поздравляет читателей РИА Новости с наступающим 2024 годом на открытии ГУМ-катка на главной площади столицы РФ. По воскресеньям наставники из ее школы проведут здесь бесплатные мастер-классы

Фигуристка Анастасия Гребёнкина поздравляет читателей РИА Новости с наступающим 2024 годом на открытии ГУМ-катка на главной площади столицы РФ. По воскресеньям наставники из ее школы проведут здесь бесплатные мастер-классы - Sputnik Узбекистан
2/17
© Sputnik / Илья Питалев

Фигуристка Анастасия Гребёнкина поздравляет читателей РИА Новости с наступающим 2024 годом на открытии ГУМ-катка на главной площади столицы РФ. По воскресеньям наставники из ее школы проведут здесь бесплатные мастер-классы

© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

На открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве - Sputnik Узбекистан
3/17
© Sputnik / Илья Питалев
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На открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Ежегодный ГУМ-каток в центре Москвы залили уже в восемнадцатый раз

Ежегодный ГУМ-каток в центре Москвы залили уже в восемнадцатый раз - Sputnik Узбекистан
4/17
© Sputnik / Илья Питалев
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Ежегодный ГУМ-каток в центре Москвы залили уже в восемнадцатый раз

© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Посетители ГУМ-катка на Красной площади в Москве. В течение зимнего сезона здесь также можно научиться играть в хоккей

Посетители ГУМ-катка на Красной площади в Москве. В течение зимнего сезона здесь также можно научиться играть в хоккей - Sputnik Узбекистан
5/17
© Sputnik / Илья Питалев
/
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Посетители ГУМ-катка на Красной площади в Москве. В течение зимнего сезона здесь также можно научиться играть в хоккей

© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Телеведущая Алена Водонаева на открытии ГУМ-катка

Телеведущая Алена Водонаева на открытии ГУМ-катка - Sputnik Узбекистан
6/17
© Sputnik / Илья Питалев
/
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Телеведущая Алена Водонаева на открытии ГУМ-катка

© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Фрагмент красочного ледового шоу "Вечера на хуторе" на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

Фрагмент красочного ледового шоу &quot;Вечера на хуторе&quot; на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве - Sputnik Узбекистан
7/17
© Sputnik / Илья Питалев
/
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Фрагмент красочного ледового шоу "Вечера на хуторе" на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Фигуристка Анна Щербакова в роли Одарки

Фигуристка Анна Щербакова в роли Одарки - Sputnik Узбекистан
8/17
© Sputnik / Илья Питалев
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Фигуристка Анна Щербакова в роли Одарки

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Знакомая многим история любви кузнеца Вакулы к капризной красавице Оксане превратилась в настоящий праздник на льду

Знакомая многим история любви кузнеца Вакулы к капризной красавице Оксане превратилась в настоящий праздник на льду - Sputnik Узбекистан
9/17
© Sputnik / Илья Питалев
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Знакомая многим история любви кузнеца Вакулы к капризной красавице Оксане превратилась в настоящий праздник на льду

© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Фрагмент ледового шоу "Вечера на хуторе" на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве. Красочные костюмы героев и выступление артистов хора придали ему яркий народный колорит

Фрагмент ледового шоу &quot;Вечера на хуторе&quot; на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве. Красочные костюмы героев и выступление артистов хора придали ему яркий народный колорит - Sputnik Узбекистан
10/17
© Sputnik / Илья Питалев
/
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Фрагмент ледового шоу "Вечера на хуторе" на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве. Красочные костюмы героев и выступление артистов хора придали ему яркий народный колорит

© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Посетители ГУМ-катка на Красной площади в Москве

Посетители ГУМ-катка на Красной площади в Москве - Sputnik Узбекистан
11/17
© Sputnik / Илья Питалев
/
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Посетители ГУМ-катка на Красной площади в Москве

© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, генеральный продюсер NAVKA.SHOW Татьяна Навка на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, генеральный продюсер NAVKA.SHOW Татьяна Навка на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве - Sputnik Узбекистан
12/17
© Sputnik / Илья Питалев
/
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, генеральный продюсер NAVKA.SHOW Татьяна Навка на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Посетители ГУМ-катка на Красной площади в Москве

Посетители ГУМ-катка на Красной площади в Москве - Sputnik Узбекистан
13/17
© Sputnik / Илья Питалев
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Посетители ГУМ-катка на Красной площади в Москве

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Участники мастер-класса фигуристки Алины Загитовой

Участники мастер-класса фигуристки Алины Загитовой - Sputnik Узбекистан
14/17
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Участники мастер-класса фигуристки Алины Загитовой

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Олимпийская чемпионка Алина Загитова проводит мастер-класс по фигурному катанию на ГУМ-катке

Олимпийская чемпионка Алина Загитова проводит мастер-класс по фигурному катанию на ГУМ-катке - Sputnik Узбекистан
15/17
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова проводит мастер-класс по фигурному катанию на ГУМ-катке

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Любви к фигурному катанию все возрасты покорны. Участник мастер-класса фигуристки Алины Загитовой

Любви к фигурному катанию все возрасты покорны. Участник мастер-класса фигуристки Алины Загитовой - Sputnik Узбекистан
16/17
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
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Любви к фигурному катанию все возрасты покорны. Участник мастер-класса фигуристки Алины Загитовой

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На мастер-классы фигуристки Алины Загитовой приходят семьями

На мастер-классы фигуристки Алины Загитовой приходят семьями - Sputnik Узбекистан
17/17
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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На мастер-классы фигуристки Алины Загитовой приходят семьями

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