https://uz.sputniknews.ru/20231211/tashkent-djadidy-nauchnaya-konferentsiya-41500602.html

Идеи независимости и государственности джадидов обсуждают в Ташкенте

Идеи независимости и государственности джадидов обсуждают в Ташкенте

В числе участников научной конференции — ученые Темур Ходжаоглу, Адиб Халид, Хисао Коматцу, Зайнабиддин Абдирашидов, а также автор всемирно известных исторических сериалов Мехмет Боздаг

2023-12-11T13:51+0500

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общество

узбекистан

ташкент

конференция

джадиды

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Сегодня в Ташкенте стартовала научная конференция на тему: "Джадиды: национальное самосознание, идеи независимости и государственности“, сообщается в Telegram-канале Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа. Участники, в числе которых ученые Темур Ходжаоглу, Адиб Халид, Хисао Коматцу, Зайнобиддин Абдирашидов и автор всемирно известных исторических сериалов Мехмет Боздаг, обсудят результаты новых исследований в области истории джадидизма, вклад представителей этого движения в развитие национальной духовности, их просветительскую деятельность, гуманистические принципы и идеи.Программа второго дня конференции включает заседание круглого стола, в ходе которого выступят известные национальные и зарубежные ученые-историки.Организаторы двухдневного научного форума — Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа, музей Памяти жертв репрессий, Институт истории Академии наук Узбекистана и Организация Тюркских государств.

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