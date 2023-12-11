https://uz.sputniknews.ru/20231211/tashkent-samarkand-avtodoroga-proyekt-41518803.html

Разработан проект строительства платной автодороги "Ташкент-Самарканд" — подробности

Разработан проект строительства платной автодороги "Ташкент-Самарканд" — подробности

Протяженность шестиполосной трассы составит 305 км, грузоподъемность — 13 тонн, а срок службы — 25 лет.

2023-12-11T19:10+0500

2023-12-11T19:10+0500

2023-12-11T19:10+0500

узбекистан

дороги

строительство

европейский банк реконструкции и развития (ебрр)

ташкент

самарканд

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Австрийская компания ILF Consulting Engineers разработала первоначальную техническую и экономическую основу (ТЭО) строительства платной автодороги "Ташкент-Самарканд", сообщает издание Zarnews.На эти цели Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил грантовые средства в размере $350 тыс.Победителем тендера стала одна из турецких компаний, с которой был подписан контракт на €1 млн.Проект платной дороги Ташкент — Самарканд предусматривает строительство шестиполосной автомагистрали протяженностью 305 км. Кроме того, планируют построить новые мосты и путепроводы над развязками и сооружениями, а также внедрить интеллектуальную транспортную систему.Благодаря этому транспортный поток на трассе Ташкент-Самарканд удастся разгрузить.Грузоподъемность дорожного покрытия составит 13 тонн, срок службы автодороги – 25 лет.Напомним, что строительство платной дороги, связывающей столицу с Самаркандом, на условиях ГЧП предусмотрено Указом президента РУз.

узбекистан

ташкент

самарканд

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разработка проект строительство платная автодорога ташкент - самарканд