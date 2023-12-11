https://uz.sputniknews.ru/20231211/uzbekistan-eaeu-sotrudnichestvo-rezultaty-41501641.html

Узбекистан и ЕАЭС — три года сотрудничества

Узбекистан и ЕАЭС — три года сотрудничества

С декабря 2020 года Узбекистан является государством-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), однако выгоды от вступления в организацию эксперты начали прогнозировать с самого начала реализации этого статуса.

2023-12-11T14:57+0500

2023-12-11T14:57+0500

2023-12-11T17:27+0500

аналитика

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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Решение о предоставлении Узбекистану статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС участники Союза приняли в Минске три года назад, 11 декабря. Тогда министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия) Сергей Глазьев отметил, что республика для Союза— стратегический партнер, а статус наблюдателя позволит ей перейти на новый уровень сотрудничества, от чего выиграют обе стороны."Статус наблюдателя дает возможность уполномоченным представителям государства-наблюдателя при Союзе присутствовать по приглашению на заседаниях органов Союза, получать принимаемые органами Союза документы, не являющиеся документами конфиденциального характера. При этом данный статус не дает права участвовать в принятии решений в органах Союза", — ранее объяснили в ЕЭК.Работа по плануЧтобы Узбекистан мог в полной мере реализовать статус наблюдателя, в апреле 2021 года Ташкентом был подписан меморандум о взаимодействии с ЕЭК, а также план совместных мероприятий на 2021–2023 годы. Позже его дополнили новыми направлениями взаимодействия.По данным ЕЭК, меморандум предусматривает сотрудничество в сферах торговой политики, таможенного и технического регулирования, защиты прав потребителей, а также социальных и трудовых прав трудящихся, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, финансовых рынков, транспорта, энергетики, промышленности и агропромышленного комплекса, цифровой экономики.По словам председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, план был призван помочь узбекистанской стороне на практике изучить требования Союза, чтобы в случае заинтересованности начать постепенную гармонизацию с правом ЕАЭС. В частности, речь идет об унификации норм технического регулирования и устранении технических барьеров в торговле, таможенном регулировании.Ежегодный рост товарооборотаНа протяжении этих лет в Узбекистане активно обсуждались вопросы эффективного использования возможностей единого рынка ЕАЭС. Статус наблюдателя при организации позволил республике увеличить показатели торгово-экономического сотрудничества с "евразийской пятеркой". Товарооборот государств Союза с республикой ежегодно растет. По данным ЕЭК, в 2021 году объем торговли увеличился на 22,9% и составил $11,6 млрд. В 2022 году, как сообщает Агентство статистики РУз, внешнеторговый оборот республики со странами ЕАЭС достиг $15,7 млрд.За январь — октябрь 2023 года этот показатель вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил $12,9 млрд. Об этом сообщает Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР), который также занимается оценкой эффекта для экономики Узбекистана от возможного участия в ЕАЭС."В случае вхождения Узбекистана в Союз узбекские производители получат равноправный доступ к рынку стран ЕАЭС, будут созданы равные условия для трудовых мигрантов и получен доступ к российским инвестиционным ресурсам и технологиям, — отмечают эксперты центра. — Также при вступлении в ЕАЭС Узбекистан станет частью единого таможенного пространства, где действует единый таможенный тариф (ЕТТ) ЕАЭС".Кроме того, по мнению экспертов ЦЭИР, при дальнейшем объединении с организацией Узбекистан получит более выгодные условия для выхода на внешние рынки, в частности, Вьетнама, Ирана, Сербии и Сингапура, у которых преференциальные (с предоставлением преимуществ) торговые соглашения с ЕАЭС.Нереализованный потенциалВ 2021 году перспективы и потенциальные эффекты экономической интеграции Узбекистана и ЕАЭС оценили эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР). Так, по их мнению, доступ к общему рынку труда ЕАЭС даст дополнительный ежегодный приток денежных переводов в республику в среднем в $1,5–2 млрд.Кроме того, эксперты банка считают, что углубленное сотрудничество позволит Узбекистану увеличить экспорт в действующие страны-члены ЕАЭС дополнительно на $1,2 млрд. В 2022 году по данным Агентства статистки РУз, экспорт в Союз составил $5,6 млрд.В свою очередь, обширный рынок Узбекистана представляет большой интерес для "евразийской пятерки". Нереализованный потенциал экспорта стран Союза в республику аналитики ЕАБР оценили в $1,6 млрд."Самыми перспективными экспортными товарными группами являются продукция машиностроения, черные металлы, пшеница, минеральные продукты, древесина, пластмассы и резина", — говорится в докладе.Поставки сельхозпродукцииВажная роль в развитии торгово-экономических отношений отведена "Евразийскому агроэкспрессу" — совместному проекту стран ЕАЭС по ускоренным железнодорожным и мультимодальным перевозкам. Его реализацию в феврале 2022 года поддержал Евразийский межправительственный совет.Цель проекта — развитие экспорта сельскохозяйственной продукции производителей стран ЕАЭС в Китай, Узбекистан, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной и Центральной Азии.По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, на первом этапе регулярные отправки за пределы ЕАЭС организованы по двум направлениям – в Китай и Узбекистан, а также обратно."В дальнейшем маршруты реализации могут быть расширены на другие страны азиатского и европейского регионов", — добавил Слепнев.Если говорить об Узбекистане, то одной из целей проекта является обеспечение поставок в направлении республики до 400 тыс. тонн в год к 2025 году и 900 тыс. тонн в год к 2030-му.Взаимный турпотокВ начале декабря Евразийская экономическая комиссия опубликовала Статистический ежегодник ЕАЭС. В нем приводят данные об основных итогах социально-экономического развития государств Союза в 2018 — 2022 годах.Так, например, валовой внутренний продукт стран организации в 2022 году достиг $2,6 млрд, что на $477 млн больше, чем в 2021-м.Показатель промышленного производства в ЕАЭС в 2022 году составил $1,7 млрд. Это на $256 млн больше, чем годом ранее.В пятилетний отчет также включили данные по турпотоку из стран ЕАЭС в Узбекистан и из республики в страны Союза. Так, в 2022 году туда с туристической целью выехали почти 6,2 млн узбекистанцев. В свою очередь Узбекистан посетили около 7,5 млн туристов из стран ЕАЭС.

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