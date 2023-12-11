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Узбекистан и Росатом обсуждают использование для АЭС водосберегающей технологии
Узбекистан и Росатом обсуждают использование для АЭС водосберегающей технологии
Это позволит решить вопрос минимального водопотребления для атомной энергетики.
2023-12-11T10:46+0500
2023-12-11T10:46+0500
2023-12-11T11:49+0500
росатом
узбекистан
строительство аэс в узбекистане
экономика
водный вопрос
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Узбекистан и Росатом обсуждают возможность применения технологии "сухой градирни" в проекте строительства атомной электростанции, сообщила директор департамента устойчивого развития госкорпорации "Росатом" Полина Лион.Технология "сухой градирни" предусматривает отсутствие испарения воды в процессе охлаждения реактора. Снизить ее потребление позволяет использование воздухоохладителей.Напомним, что Росатом планирует построить в Узбекистане комплекс из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Ранее гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что работа над контрактом на строительство АЭС в РУз находится в завершающей стадии. Он добавил, что Росатом провел ряд изыскательских работ на площадке и дал дополнительные предложения по малой мощности, а также подготовке кадров.
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узбекистан росатом технология водосбережение атомная энергетика минимальное водопотребление
узбекистан росатом технология водосбережение атомная энергетика минимальное водопотребление
Узбекистан и Росатом обсуждают использование для АЭС водосберегающей технологии
10:46 11.12.2023 (обновлено: 11:49 11.12.2023)
"Сухая градирня" позволит решить вопрос минимального водопотребления для атомной энергетики.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Узбекистан и Росатом обсуждают возможность применения технологии "сухой градирни" в проекте строительства атомной электростанции, сообщила директор департамента устойчивого развития госкорпорации "Росатом" Полина Лион.
"В Узбекистане мы сейчас ведем переговоры с нашими потенциальными заказчиками... С ними обсуждаем решение с сухими градирнями. Сложное достаточно технологическое решение, но мы думаем немножко вперед. И на самом деле вопрос минимального водопотребления для атомной энергетики тоже такой серьезный на повестке", — сказала она в ходе мероприятия российского павильона в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP28).
Технология "сухой градирни" предусматривает отсутствие испарения воды в процессе охлаждения реактора. Снизить ее потребление позволяет использование воздухоохладителей.
Напомним, что Росатом планирует построить в Узбекистане комплекс из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Ранее гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что работа над контрактом на строительство АЭС в РУз находится в завершающей стадии. Он добавил, что Росатом провел ряд изыскательских работ на площадке и дал дополнительные предложения по малой мощности, а также подготовке кадров.