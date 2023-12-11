https://uz.sputniknews.ru/20231211/uzbekistan-rosatom-aes-vodosberejeniye-41494411.html

Узбекистан и Росатом обсуждают использование для АЭС водосберегающей технологии

Узбекистан и Росатом обсуждают использование для АЭС водосберегающей технологии

Это позволит решить вопрос минимального водопотребления для атомной энергетики.

2023-12-11T10:46+0500

2023-12-11T10:46+0500

2023-12-11T11:49+0500

росатом

узбекистан

строительство аэс в узбекистане

экономика

водный вопрос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/13/25454604_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0cca8539cfa55fa4f2564191fe0e7a67.jpg

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Узбекистан и Росатом обсуждают возможность применения технологии "сухой градирни" в проекте строительства атомной электростанции, сообщила директор департамента устойчивого развития госкорпорации "Росатом" Полина Лион.Технология "сухой градирни" предусматривает отсутствие испарения воды в процессе охлаждения реактора. Снизить ее потребление позволяет использование воздухоохладителей.Напомним, что Росатом планирует построить в Узбекистане комплекс из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Ранее гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что работа над контрактом на строительство АЭС в РУз находится в завершающей стадии. Он добавил, что Росатом провел ряд изыскательских работ на площадке и дал дополнительные предложения по малой мощности, а также подготовке кадров.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан росатом технология водосбережение атомная энергетика минимальное водопотребление