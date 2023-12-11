https://uz.sputniknews.ru/20231211/uzbekistan-strany-voditeli-prava-deystviye-41498762.html

В каких странах действуют водительские права Узбекистана

В каких странах действуют водительские права Узбекистана

Водительские удостоверения Узбекистана взаимно признаются всеми странами СНГ, а также Южной Кореей и ОАЭ.

2023-12-11T13:01+0500

2023-12-11T13:01+0500

2023-12-11T13:01+0500

инфографика

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Узбекистан подписал и ратифицировал Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года.По условиям этой конвенции национальные водительские права Узбекистана признаются на территории всех 85 стран ее участниц. Однако многие государства устанавливают лимит времени на срок действия национальных водительских удостоверений и использование лицензии для профессиональной деятельности.Вопросы управления транспортным средством на территории государства-партнера при наличии водительских прав своей страны, а также необходимость сдачи теоретических и практических экзаменов определены в соглашениях между странами. Соответствующие документы Узбекистаном подписал со странами СНГ, Южной Кореей и ОАЭ.Страны, подписавшие Венскую конвенцию 1968 года: Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Багамы, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гана, Германия, Греция, Голландия, Грузия, Дания, Заир, Зимбабве, Израиль. Индонезия, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Катар, Кения, Кыргызстан, Коста-Рика, Конго, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Латвия, Либерия, Литва, Люксембург, Македония, Марокко, Мексика, Молдова, Монако, Монголия, Нигер, Норвегия, ОАЭ, Пакистан, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сейшелы, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, ЦАР, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР. Подробности — в инфографике Sputnik Uzbekistan.

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