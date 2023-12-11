https://uz.sputniknews.ru/20231211/yeaes-rost-vypusk-selxozproduktsiya-41488298.html
Страны ЕАЭС увеличили выпуск сельхозпродукции
Страны ЕАЭС увеличили выпуск сельхозпродукции
Рост наблюдался в России, Беларуси и Кыргызстане, снижение – в Казахстане.
2023-12-11T09:55+0500
2023-12-11T09:55+0500
2023-12-11T10:12+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Производство сельхозпродукции в странах ЕАЭС в январе-октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 0,5%. Об этом свидетельствуют данные Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Рост наблюдался в России, Беларуси и Кыргызстане, снижение – в Казахстане.Картофеля собрано на 4,8% больше, чем в прошлом году, овощей — на 1,4%. По прогнозам, производство сельхозпродукции в странах ЕАЭС к 2025 году возрастет на 17%, а к 2030 году — более чем 30%.
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стараны еаэс увеличение выпуск сельхозпродукция
стараны еаэс увеличение выпуск сельхозпродукция
Страны ЕАЭС увеличили выпуск сельхозпродукции
09:55 11.12.2023 (обновлено: 10:12 11.12.2023)
Рост наблюдался в России, Беларуси и Кыргызстане, снижение – в Казахстане.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik.
Производство сельхозпродукции в странах ЕАЭС в январе-октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 0,5%. Об этом свидетельствуют данные
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Рост наблюдался в России, Беларуси и Кыргызстане, снижение – в Казахстане.
Картофеля собрано на 4,8% больше, чем в прошлом году, овощей — на 1,4%.
"В январе – октябре 2023 года в ЕАЭС увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) – на 2,3%, молока – на 2,9%, яиц – на 1%", — говорится в сообщении.
По прогнозам, производство сельхозпродукции в странах ЕАЭС к 2025 году возрастет на 17%, а к 2030 году — более чем 30%.