https://uz.sputniknews.ru/20231211/yeaes-rost-vypusk-selxozproduktsiya-41488298.html

Страны ЕАЭС увеличили выпуск сельхозпродукции

Страны ЕАЭС увеличили выпуск сельхозпродукции

Рост наблюдался в России, Беларуси и Кыргызстане, снижение – в Казахстане.

2023-12-11T09:55+0500

2023-12-11T09:55+0500

2023-12-11T10:12+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

сельхозпродукция

выпуск

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кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Производство сельхозпродукции в странах ЕАЭС в январе-октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 0,5%. Об этом свидетельствуют данные Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Рост наблюдался в России, Беларуси и Кыргызстане, снижение – в Казахстане.Картофеля собрано на 4,8% больше, чем в прошлом году, овощей — на 1,4%. По прогнозам, производство сельхозпродукции в странах ЕАЭС к 2025 году возрастет на 17%, а к 2030 году — более чем 30%.

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