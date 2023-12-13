https://uz.sputniknews.ru/20231213/eaeu-vypusk-elektrobusy-41536703.html

В ЕАЭС будут выпускать "евразийский электробус"

В ЕАЭС будут выпускать "евразийский электробус"

Цель — удовлетворить потребности союзного рынка электробусов в высоколокализованной продукции, произведенной в ЕАЭС. Ряд предприятий уже подтвердили свое участие в разработке и реализации проекта.

2023-12-13T12:09+0500

2023-12-13T12:09+0500

2023-12-13T12:09+0500

еаэс

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экономика

электробусы

выпуск

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил разработку проекта Межгосударственной программы "Евразийский электробус", сообщается на сайте ЕЭК.Документ подготовили по инициативе Беларуси, в рамках развития кооперационного сотрудничества стран ЕАЭС.По его словам, для достижения этой цели необходимо решить ряд задач: обновить оборудование и создать серийное производство узлов и агрегатов для электробусов, увеличить объем выпуска таких компонентов.Также предстоит усилить компетенцию евразийских поставщиков оборудования и компонентов для электробусов, повысить уровень локализации производства субкомпонентов для них. В числе других важных вопросов – развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских компетенций в сфере производства электробусов, сокращение импортной составляющей в стоимости компонентов.Участие в разработке и реализации проекта Межгосударственной программы подтвердили следующие предприятия: ООО "Айрон стрим" (Армения); ОАО "УКХ "Белкоммунмаш", Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, ОАО "МАЗ" (Беларусь), ПАО "Камаз", ООО "РЭНЕРА" (Россия). В ЕЭК добавили, что это лишь ключевые организации, с которыми в том или ином виде обсуждалась идея разработки межгоспрограммы.

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