https://uz.sputniknews.ru/20231213/novye-obekty-protivoraketnoy-oborony-vms-ssha-v-polshe-i-rumynii-texnologicheski-ne-sposobny-41534737.html

"Иджис" в Польше – инструмент США в прокси-войне с Россией

"Иджис" в Польше – инструмент США в прокси-войне с Россией

Новые объекты противоракетной обороны ВМС США в Польше и Румынии технологически не способны эффективно "прикрыть" европейские страны НАТО в вероятном военном конфликте Запада с Востоком

2023-12-13T10:07+0500

2023-12-13T10:07+0500

2023-12-13T11:53+0500

колумнисты

россия

вооружение

безопасность

нато

вмс сша

польша

румыния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/0d/41535148_0:268:3668:2331_1920x0_80_0_0_dfc385e5ce7d3d71e41b711cf41c70f3.jpg

Однако система Aegis Ashore готова для "обезоруживающего" удара крылатыми "Томагавками" по ядерному щиту России. Вполне закономерно, позиции американской ПРО в Польше и Румынии находятся под прицелом российских ракет. Военно-морские силы США 15 декабря официально примут в свой арсенал позиционный район противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше, расположенный в 170 км от границы с Россией. Комплекс состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk-41 и противоракет SM-3 (Standard Missile-3). Аналогичный объект в Румынии действует с 2016 года, объявлено о развертывании на военной базе Девеселу трех батарей по 8 ракет SM-3 Block IB.Москва считает универсальные установки Mk-41 американской ПРО в равной степени пригодными для старта противоракет и крылатых ракет Tomahawk дальностью до 2500 км, с обычными и ядерными боеголовками. Правительство США отрицает намерение интегрировать ударное ракетное оружие в объекты европейской ПРО. Американцы не отрицают технологическую возможность. Полагаю, при необходимости, "Томагавками" из польского Редзиково Пентагон попытается поразить цели на территории РФ – до Уральских гор.Мир заметно изменился за 14 лет после старта проекта Aegis Ashore, который должен был служить якобы для защиты европейских стран НАТО от иранских баллистических ракет дальностью более 2000 км. Сегодня в ракетный удар Ирана по Брюсселю никто не поверит. Целью декларируется более общая "защита от ракетных угроз, исходящих за пределами евроатлантического региона". К примеру, Польша считает угрозой само соседство с Россией и Беларусью. А ведь появление на белорусской земле российских неотразимых "Искандеров" и тактических ядерных боеголовок – следствие безрассудного расширения НАТО на восток, мышиная возня иностранных войск в Польше и других прибалтийских странах, а также прокси-война альянса с Россией на украинском ТВД. Умные учатся на чужих ошибках, политическое руководство Польши и Румынии на украинском примере учиться не желает.Серьезные опасения Кремля относительно размещения вблизи российских границ американских ракет неизвестного количества и предназначения вполне обоснованы. В ситуации боевого применения "Томагавков" с территории Польши и Румынии у российского руководства останется несколько минут на адекватный ответ – любой ракетный удар США будет расцениваться как ядерный. Катастрофические последствия для стран НАТО, включая североамериканскую территорию США, видятся неизбежными. Неслучайно Москва сравнивает строительство объектов ПРО США в Восточной Европе с Кубинским кризисом. Агрессивная внешняя политика Вашингтона не оставляет Москве "гуманных" вариантов реагирования, делает европейцев заложниками и, возможно, расходным материалом в борьбе за американскую "гегемонию".Польские граблиКомплекс ПРО Aegis Ashore в Польше (и в Румынии) по сути представляет собой закопанный в землю четырехпалубный ракетный эсминец класса "Арли Берк". Достаточно сложная, многофункциональная автоматизированная система, способная получать разведданные из разных источников (на суше, на море, в воздухе), выбирать и применять подходящее по дальности и могуществу ракетное вооружение, теоретически – автономно.Боевая информационно-управляющая система AEGIS (Airborne Early Warning Ground Environment Integration Segment) – интегрированная сеть средств освещения обстановки, управления и поражения. Основной элемент системы – РЛС кругового обзора AN/SPY-1 с четырьмя пассивными фазированными антенными решетками. Система обеспечивает автоматический поиск, обнаружение и сопровождение до 300 целей в радиусе 190 км. Одновременно наводит на приоритетные цели до 18 зенитных ракет (поражение в автоматическом режиме декларируется, но ничем не подтверждается).Модификации зенитной ракеты SM-3 – основное средство перехвата МБР за пределами атмосферы, на среднем участке траектории баллистических ракет. Это "машины-убийцы", которые используют кинетическую энергию, то есть уничтожают цель прямым попаданием (таранят). Достоверных примеров нет.После модернизации 2011 года американские крейсеры AEGIS класса "Тикондерога" якобы получили возможность поражать заатмосферные цели на дистанции до 500 км ракетами-перехватчиками RIM-161 SM-3. Доказательств не приводится, но сухопутные аналоги в Польше и Румынии могут иметь сходные опции и средства.Вместе с тем "крейсер кукурузного поля" – хорошо заметный, большой и неподвижный объект, уязвимая мишень. Для обеспечения живучести такого комплекса в боевых условиях требуется отдельная эшелонированная система ПВО. Конечно, если основным предназначением является ПРО, а не превентивный удар десятками крылатых ракет Tomahawk. Напомню, морской аналог "Арли Берк" может иметь на борту до 90 "Томагавков".Как бы то ни было, американские ракеты в Польше и Румынии угрожают стратегической безопасности России, ее ракетно-ядерному щиту. И дестабилизируют Европу. Минобороны РФ учитывает в военном планировании размещение новой американской системы ПРО в Польше. Для восстановления равной и неделимой Европейской безопасности Москва ранее предложила иностранным войскам НАТО убраться в пределы 1997 года. Однако европейские страны альянса давно утратили суверенитет, их руководители не способны принимать ответственные геополитические решения. Поэтому Польша рискует стать очередной жертвой и расходным материалом агрессивной внешней политики США – сразу после Украины. Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

россия

польша

румыния

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

сша россия прокси-война польша нато противоракетная оборона