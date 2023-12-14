https://uz.sputniknews.ru/20231214/putin-itogi-goda-pryamaya-translyatsiya-41554362.html

"Итоги года" с Владимиром Путиным — прямая трансляция

"Итоги года" с Владимиром Путиным — прямая трансляция

Президент РФ подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией.

2023-12-14T14:00+0500

2023-12-14T14:00+0500

2023-12-14T16:27+0500

россия

президент рф

владимир путин

прямая линия

прямая трансляция

пресс-конференция

политика

общество

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Президент РФ Владимир Путин обращается к россиянам и отвечает на вопросы, как простых граждан, так и аккредитованных представителей отечественных и зарубежных СМИ. В этом году большую пресс-конференцию и прямую линию главы РФ совместили. Модерирует пресс-конференцию пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, модераторы прямой линии российского лидера — ведущая "Первого канала" Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин. В Кремле пояснили, что событие не имеет четкого хронометража — это всегда продолжительное и содержательное мероприятие. Россияне отправили главе государства многочисленные обращения как на глобальные темы, так и посвященные локальным проблемам. Журналистов на итоговой пресс-конференции традиционно интересуют вопросы экономики, внутренней и внешней политики РФ.Первая прямая линия российского президента состоялась в 2001-м, в том же году прошла и большая пресс-конференция. В последний раз Путин давал большую итоговую пресс-конференцию 23 декабря 2021 года.

россия

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