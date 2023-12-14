https://uz.sputniknews.ru/20231214/putin-pryamaya-liniya-integratsiya-postsovetskoye-prostranstvo-41563254.html

Мы строим интеграционные планы на основе добровольности — Путин

Мы строим интеграционные планы на основе добровольности — Путин

Глава РФ подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией.

2023-12-14T18:21+0500

2023-12-14T18:21+0500

2023-12-14T18:28+0500

россия

президент рф

владимир путин

прямая линия

пресс-конференция

политика

экономика

молдова

еаэс

снг

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Россия строит все свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности всех участников этого процесса и взаимной выгоды, заявил президент РФ Владимир Путин.Подводя итоги года в формате большой пресс-конференции, объединенной с прямой линией, российский лидер рассказал об интеграционных объединениях на постсоветском пространстве.По его словам, если Молдова не хочет быть участником этого процесса (ред. СНГ), значит таков выбор ее руководства."Если беднейшая страна Европы, получая от нас энергоносители по достаточно низким ценам, хочет последовать примеру Германии, которая получает сейчас энергоносители из Соединенных Штатов на 30% дороже, чем получала раньше из РФ, если у них есть лишние деньги, то пусть делают так", — сказал президент РФ.Также Путин добавил, что "для нас большой ценности присутствия этой страны в СНГ не имеется. Но мы готовы, мы не отказываемся, никого не отпихиваем".

россия

молдова

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