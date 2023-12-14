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СВО, политика, мигранты: о чем говорил Путин на "Итогах года"
https://uz.sputniknews.ru/20231214/putin-pryamaya-liniya-integratsiya-postsovetskoye-prostranstvo-41563254.html
Мы строим интеграционные планы на основе добровольности — Путин
Мы строим интеграционные планы на основе добровольности — Путин
Глава РФ подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией.
2023-12-14T18:21+0500
2023-12-14T18:28+0500
россия
президент рф
владимир путин
прямая линия
пресс-конференция
политика
экономика
молдова
еаэс
снг
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Россия строит все свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности всех участников этого процесса и взаимной выгоды, заявил президент РФ Владимир Путин.Подводя итоги года в формате большой пресс-конференции, объединенной с прямой линией, российский лидер рассказал об интеграционных объединениях на постсоветском пространстве.По его словам, если Молдова не хочет быть участником этого процесса (ред. СНГ), значит таков выбор ее руководства."Если беднейшая страна Европы, получая от нас энергоносители по достаточно низким ценам, хочет последовать примеру Германии, которая получает сейчас энергоносители из Соединенных Штатов на 30% дороже, чем получала раньше из РФ, если у них есть лишние деньги, то пусть делают так", — сказал президент РФ.Также Путин добавил, что "для нас большой ценности присутствия этой страны в СНГ не имеется. Но мы готовы, мы не отказываемся, никого не отпихиваем".
россия
молдова
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путин интеграционные планы глава рф итоги года
путин интеграционные планы глава рф итоги года

Мы строим интеграционные планы на основе добровольности — Путин

18:21 14.12.2023 (обновлено: 18:28 14.12.2023)
© Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2023
© Sputnik / POOL
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Глава РФ подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, объединенной с прямой линией.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Россия строит все свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности всех участников этого процесса и взаимной выгоды, заявил президент РФ Владимир Путин.
Подводя итоги года в формате большой пресс-конференции, объединенной с прямой линией, российский лидер рассказал об интеграционных объединениях на постсоветском пространстве.

"Между странами ЕврАзЭС устойчиво растет товарооборот. Открытие рынков труда, капитала, рабочей силы, поддержание взаимной кооперации, эффективное использование доставшегося нам еще с советских времен плюса в наличии единой транспортной инфраструктуры, наличие языка межнационального общения — все это создает такие условия, которые повышают нашу конкурентоспособность на мировых рынках и способствует решению задач не только в экономике, но и в социальной сфере, в повышении благосостояния граждан", — отметил Путин.

По его словам, если Молдова не хочет быть участником этого процесса (ред. СНГ), значит таков выбор ее руководства.
"Если беднейшая страна Европы, получая от нас энергоносители по достаточно низким ценам, хочет последовать примеру Германии, которая получает сейчас энергоносители из Соединенных Штатов на 30% дороже, чем получала раньше из РФ, если у них есть лишние деньги, то пусть делают так", — сказал президент РФ.
Также Путин добавил, что "для нас большой ценности присутствия этой страны в СНГ не имеется. Но мы готовы, мы не отказываемся, никого не отпихиваем".
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