СВО, политика, мигранты: о чем говорил Путин на "Итогах года"
18:56 14.12.2023 (обновлено: 19:02 14.12.2023)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© Sputnik / Станислав Красильников/
В ходе беседы в онлайн-формате президент РФ ответил на вопросы граждан и журналистов о самых актуальных планах и проблемах как внутри страны, так и на мировой арене. Самые важные тезисы - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Ход специальной военной операции, ситуация в секторе Газа, переход на национальные валюты в международных расчетах – все эти вопросы обсудил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции в онлайн-формате.
Самые важные заявления российского лидера:
Главная задача - это укрепление суверенитета. Он включает в себя обороноспособность и безопасность, защиту прав граждан и стабильность политической системы, экономическую и технологическую независимость.
Россия за последние годы создала достаточный запас прочности экономики, который позволил выдержать санкционное давление и двигаться вперед. Его обеспечивают высокая консолидация российского общества, устойчивость финансово-экономической системы и, безусловно, возрастание возможностей армии и служб безопасности.
Рост ВВП по концу года ожидается 3,5%. Растет промышленность, реальные доходы граждан. Уровень безработицы в стране в настоящее время 2,9% - это минимальный показатель за всю историю России.
Мир в зоне СВО будет тогда, когда Россия достигнет своих целей. Цели не меняются: денацификация, демилитаризация Украины, ее нейтральный статус.
В России прошла частичная мобилизация, на сегодняшний день набрано почти 500 тысяч добровольцев, и поток не сокращается. Так что необходимости в новой мобилизации нет.
Россия готова выстраивать отношения с США, когда Штаты начнут уважать другие страны, а не продавливать свои вопросы с помощью санкций.
В федеральном бюджете ежегодно предусматривается свыше триллиона рублей на развитие новых регионов и вхождение их в экономическую и социальную жизнь России. В качестве помощи другие области РФ уже вложили в новые регионы уже вложили порядка 150 млрд рублей и планируют вложить еще около 100 млрд;
Россия, как и Турция, исходит из того, что должны быть применены решения ООН о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Нужно создать фундаментальные основы для палестинско-израильского урегулирования.
Спорт должен быть вне политики. Олимпийские чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной спортивных движений.
Рост исламофобии и других проявлений национализма в мире является результатом политики определенных элит.
Доля доллара и евро в международных расчетах РФ снизилась с 87% в 2021 году до 24% в сентябре 2023 года. Чем больше страна использует национальную валюту в финансовых расчетах, тем лучше, это повышает ее суверенитет.
Россия развивает собственное самолетостроение и планирует произвести свыше 1000 своих самолетов к 2030 году.
Российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире. РФ с Китаем сотрудничает, но никаких блоков не создает, эта дружба не направлена против третьих стран.
Россия строит все свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности всех участников этого процесса и взаимной выгоды. Если Молдова не хочет быть участником этого процесса в рамках СНГ, значит так тому и быть.
"Поворот на Восток" связан не с ситуацией на Украине, а с тенденцией развития мировой экономики и появлением новых центров экономического роста.
Нужно привлекать трудовых мигрантов, но не в ущерб коренному населению. РФ заинтересована в квалифицированных кадрах. Нужно, чтобы все мигранты без сомнений уважали законы и традиции народов РФ, а соответствующие органы следили за их соблюдением. Нужно также создавать нормальные человеческие условия для приезжих и их семей.
"Итоги года с Владимиром Путиным", которые совместили в себе Прямую линию с президентом и большую пресс-конференцию, прошли в режиме онлайн 14 декабря. От граждан страны поступило свыше 2,5 млн вопросов.