Главная задача - это укрепление суверенитета. Он включает в себя обороноспособность и безопасность, защиту прав граждан и стабильность политической системы, экономическую и технологическую независимость. Главная задача - это укрепление суверенитета. Он включает в себя обороноспособность и безопасность, защиту прав граждан и стабильность политической системы, экономическую и технологическую независимость.

Россия за последние годы создала достаточный запас прочности экономики, который позволил выдержать санкционное давление и двигаться вперед. Его обеспечивают высокая консолидация российского общества, устойчивость финансово-экономической системы и, безусловно, возрастание возможностей армии и служб безопасности. Россия за последние годы создала достаточный запас прочности экономики, который позволил выдержать санкционное давление и двигаться вперед. Его обеспечивают высокая консолидация российского общества, устойчивость финансово-экономической системы и, безусловно, возрастание возможностей армии и служб безопасности.

Рост ВВП по концу года ожидается 3,5%. Растет промышленность, реальные доходы граждан. Уровень безработицы в стране в настоящее время 2,9% - это минимальный показатель за всю историю России. Рост ВВП по концу года ожидается 3,5%. Растет промышленность, реальные доходы граждан. Уровень безработицы в стране в настоящее время 2,9% - это минимальный показатель за всю историю России.

Мир в зоне СВО будет тогда, когда Россия достигнет своих целей. Цели не меняются: денацификация, демилитаризация Украины, ее нейтральный статус. Мир в зоне СВО будет тогда, когда Россия достигнет своих целей. Цели не меняются: денацификация, демилитаризация Украины, ее нейтральный статус.

В России прошла частичная мобилизация, на сегодняшний день набрано почти 500 тысяч добровольцев, и поток не сокращается. Так что необходимости в новой мобилизации нет. В России прошла частичная мобилизация, на сегодняшний день набрано почти 500 тысяч добровольцев, и поток не сокращается. Так что необходимости в новой мобилизации нет.

Россия готова выстраивать отношения с США, когда Штаты начнут уважать другие страны, а не продавливать свои вопросы с помощью санкций. Россия готова выстраивать отношения с США, когда Штаты начнут уважать другие страны, а не продавливать свои вопросы с помощью санкций.

В федеральном бюджете ежегодно предусматривается свыше триллиона рублей на развитие новых регионов и вхождение их в экономическую и социальную жизнь России. В качестве помощи другие области РФ уже вложили в новые регионы уже вложили порядка 150 млрд рублей и планируют вложить еще около 100 млрд; В федеральном бюджете ежегодно предусматривается свыше триллиона рублей на развитие новых регионов и вхождение их в экономическую и социальную жизнь России. В качестве помощи другие области РФ уже вложили в новые регионы уже вложили порядка 150 млрд рублей и планируют вложить еще около 100 млрд;

Россия, как и Турция, исходит из того, что должны быть применены решения ООН о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Нужно создать фундаментальные основы для палестинско-израильского урегулирования. Россия, как и Турция, исходит из того, что должны быть применены решения ООН о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Нужно создать фундаментальные основы для палестинско-израильского урегулирования.

Спорт должен быть вне политики. Олимпийские чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной спортивных движений. Спорт должен быть вне политики. Олимпийские чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной спортивных движений.

Рост исламофобии и других проявлений национализма в мире является результатом политики определенных элит. Рост исламофобии и других проявлений национализма в мире является результатом политики определенных элит.

Доля доллара и евро в международных расчетах РФ снизилась с 87% в 2021 году до 24% в сентябре 2023 года. Чем больше страна использует национальную валюту в финансовых расчетах, тем лучше, это повышает ее суверенитет. Доля доллара и евро в международных расчетах РФ снизилась с 87% в 2021 году до 24% в сентябре 2023 года. Чем больше страна использует национальную валюту в финансовых расчетах, тем лучше, это повышает ее суверенитет.

Россия развивает собственное самолетостроение и планирует произвести свыше 1000 своих самолетов к 2030 году. Россия развивает собственное самолетостроение и планирует произвести свыше 1000 своих самолетов к 2030 году.

Российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире. РФ с Китаем сотрудничает, но никаких блоков не создает, эта дружба не направлена против третьих стран. Российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире. РФ с Китаем сотрудничает, но никаких блоков не создает, эта дружба не направлена против третьих стран.

Россия строит все свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности всех участников этого процесса и взаимной выгоды. Если Молдова не хочет быть участником этого процесса в рамках СНГ, значит так тому и быть. Россия строит все свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности всех участников этого процесса и взаимной выгоды. Если Молдова не хочет быть участником этого процесса в рамках СНГ, значит так тому и быть.

"Поворот на Восток" связан не с ситуацией на Украине, а с тенденцией развития мировой экономики и появлением новых центров экономического роста. "Поворот на Восток" связан не с ситуацией на Украине, а с тенденцией развития мировой экономики и появлением новых центров экономического роста.