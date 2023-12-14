В Узбекистане чаще всего заражаются штаммом гриппа А
10:14 14.12.2023 (обновлено: 11:36 14.12.2023)
Заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю снизилась на 25,5% по сравнению с предыдущей неделей.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Узбекистане чаще встречается грипп типа А (H3N2). Такую информацию озвучили в ходе пресс-конференции Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Отмечается, что этот тип гриппа определен по результатам анализов пациентов региональными лабораториями Комитета.
© SputnikНурмат Атабеков
Нурмат Атабеков
© Sputnik
"За последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди населения республики снизилась на 25,5% по сравнению с предыдущей неделей. В Ташкенте — на 25,4%", — рассказал первый заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков.
Также он добавил, что уровень заболеваемости ОРВИ на 34,3% ниже эпидемического порога.
При анализе детской заболеваемости острой респираторной инфекцией по возрастным группам выявили, что наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется среди детей в возрасте до одного года, а интенсивный показатель (частота заражений) составляет 368,3 на 100 тыс. детей этого возраста.
"Основными причинами этого является то, что больные ОРВИ не изолируются, больные дети посещают образовательные учреждения, а также проведение самовольного лечения без консультации врача", — сказал Атабеков.
"Основными причинами этого является то, что больные ОРВИ не изолируются, больные дети посещают образовательные учреждения, а также проведение самовольного лечения без консультации врача", — сказал Атабеков.
Кроме того, он уточнил, что для лечения больных гриппом и острыми респираторными инфекциями по республике создано 8 838 коек. В настоящее время лечение проходят 6 тыс. пациентов.
Для справки: грипп А (H3N2) или гонконгский грипп является острым респираторным заболеванием. Первую вспышку инфекции зафиксировали в Гонконге в конце 60-х годов прошлого века. Симптомы заболевания обычно появляются через 12–48 часов после заражения. Люди жалуются на головные боли и ломоту в теле, общую слабость и сонливость, могут наблюдаться першение в горле, сухой кашель и сильное потоотделение, тошнота и диарея, температура часто превышает 39 градусов.
Он опасен для детей раннего возраста и пожилых людей, особенно с хроническими инфекциями. Течение болезни может осложниться пневмонией.
Он опасен для детей раннего возраста и пожилых людей, особенно с хроническими инфекциями. Течение болезни может осложниться пневмонией.