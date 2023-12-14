Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231214/uzbekistan-gripp-shtamm-rasprostraneniye-41550756.html
В Узбекистане чаще всего заражаются штаммом гриппа А
В Узбекистане чаще всего заражаются штаммом гриппа А
Заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю снизилась на 25,5% по сравнению с предыдущей неделей.
2023-12-14T10:14+0500
2023-12-14T11:36+0500
общество
узбекистан
вирус
грипп
орви
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/1b/18942046_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_de403c6b911cfd43b50d5fedef0307a8.jpg
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Узбекистане чаще встречается грипп типа А (H3N2). Такую информацию озвучили в ходе пресс-конференции Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Отмечается, что этот тип гриппа определен по результатам анализов пациентов региональными лабораториями Комитета.Также он добавил, что уровень заболеваемости ОРВИ на 34,3% ниже эпидемического порога.При анализе детской заболеваемости острой респираторной инфекцией по возрастным группам выявили, что наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется среди детей в возрасте до одного года, а интенсивный показатель (частота заражений) составляет 368,3 на 100 тыс. детей этого возраста."Основными причинами этого является то, что больные ОРВИ не изолируются, больные дети посещают образовательные учреждения, а также проведение самовольного лечения без консультации врача", — сказал Атабеков.Кроме того, он уточнил, что для лечения больных гриппом и острыми респираторными инфекциями по республике создано 8 838 коек. В настоящее время лечение проходят 6 тыс. пациентов.Для справки: грипп А (H3N2) или гонконгский грипп является острым респираторным заболеванием. Первую вспышку инфекции зафиксировали в Гонконге в конце 60-х годов прошлого века. Симптомы заболевания обычно появляются через 12–48 часов после заражения. Люди жалуются на головные боли и ломоту в теле, общую слабость и сонливость, могут наблюдаться першение в горле, сухой кашель и сильное потоотделение, тошнота и диарея, температура часто превышает 39 градусов.Он опасен для детей раннего возраста и пожилых людей, особенно с хроническими инфекциями. Течение болезни может осложниться пневмонией.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/1b/18942046_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_505249c297976218e6523e46350cc40d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан грипп штамм заболеваемость орви снижение
узбекистан грипп штамм заболеваемость орви снижение

В Узбекистане чаще всего заражаются штаммом гриппа А

10:14 14.12.2023 (обновлено: 11:36 14.12.2023)
© Unsplash / Julia KoblitzПроведение лабораторных исследований. Иллюстративное фото
Проведение лабораторных исследований. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2023
© Unsplash / Julia Koblitz
Подписаться на
НовостиTelegram
Заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю снизилась на 25,5% по сравнению с предыдущей неделей.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Узбекистане чаще встречается грипп типа А (H3N2). Такую информацию озвучили в ходе пресс-конференции Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Отмечается, что этот тип гриппа определен по результатам анализов пациентов региональными лабораториями Комитета.
© SputnikНурмат Атабеков
Нурмат Атабеков - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2023
Нурмат Атабеков
© Sputnik

"За последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди населения республики снизилась на 25,5% по сравнению с предыдущей неделей. В Ташкенте — на 25,4%", — рассказал первый заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков.

Также он добавил, что уровень заболеваемости ОРВИ на 34,3% ниже эпидемического порога.
При анализе детской заболеваемости острой респираторной инфекцией по возрастным группам выявили, что наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется среди детей в возрасте до одного года, а интенсивный показатель (частота заражений) составляет 368,3 на 100 тыс. детей этого возраста.

"Основными причинами этого является то, что больные ОРВИ не изолируются, больные дети посещают образовательные учреждения, а также проведение самовольного лечения без консультации врача", — сказал Атабеков.
Кроме того, он уточнил, что для лечения больных гриппом и острыми респираторными инфекциями по республике создано 8 838 коек. В настоящее время лечение проходят 6 тыс. пациентов.
Для справки: грипп А (H3N2) или гонконгский грипп является острым респираторным заболеванием. Первую вспышку инфекции зафиксировали в Гонконге в конце 60-х годов прошлого века. Симптомы заболевания обычно появляются через 12–48 часов после заражения. Люди жалуются на головные боли и ломоту в теле, общую слабость и сонливость, могут наблюдаться першение в горле, сухой кашель и сильное потоотделение, тошнота и диарея, температура часто превышает 39 градусов.
Он опасен для детей раннего возраста и пожилых людей, особенно с хроническими инфекциями. Течение болезни может осложниться пневмонией.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0