https://uz.sputniknews.ru/20231214/uzbekistan-gripp-shtamm-rasprostraneniye-41550756.html

В Узбекистане чаще всего заражаются штаммом гриппа А

В Узбекистане чаще всего заражаются штаммом гриппа А

Заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю снизилась на 25,5% по сравнению с предыдущей неделей.

2023-12-14T10:14+0500

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общество

узбекистан

вирус

грипп

орви

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Узбекистане чаще встречается грипп типа А (H3N2). Такую информацию озвучили в ходе пресс-конференции Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Отмечается, что этот тип гриппа определен по результатам анализов пациентов региональными лабораториями Комитета.Также он добавил, что уровень заболеваемости ОРВИ на 34,3% ниже эпидемического порога.При анализе детской заболеваемости острой респираторной инфекцией по возрастным группам выявили, что наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется среди детей в возрасте до одного года, а интенсивный показатель (частота заражений) составляет 368,3 на 100 тыс. детей этого возраста."Основными причинами этого является то, что больные ОРВИ не изолируются, больные дети посещают образовательные учреждения, а также проведение самовольного лечения без консультации врача", — сказал Атабеков.Кроме того, он уточнил, что для лечения больных гриппом и острыми респираторными инфекциями по республике создано 8 838 коек. В настоящее время лечение проходят 6 тыс. пациентов.Для справки: грипп А (H3N2) или гонконгский грипп является острым респираторным заболеванием. Первую вспышку инфекции зафиксировали в Гонконге в конце 60-х годов прошлого века. Симптомы заболевания обычно появляются через 12–48 часов после заражения. Люди жалуются на головные боли и ломоту в теле, общую слабость и сонливость, могут наблюдаться першение в горле, сухой кашель и сильное потоотделение, тошнота и диарея, температура часто превышает 39 градусов.Он опасен для детей раннего возраста и пожилых людей, особенно с хроническими инфекциями. Течение болезни может осложниться пневмонией.

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