https://uz.sputniknews.ru/20231214/uzbekistan-novyy-god-populyarnost-rossiya-turisty-41557360.html
Узбекистан лидирует в топе самых популярных новогодних направлений у россиян
Узбекистан лидирует в топе самых популярных новогодних направлений у россиян
Республика разделила первое место с Арменией. Решающими факторами для туристов остаются стоимость поездок и наличие прямых перелетов.
2023-12-14T13:48+0500
2023-12-14T13:48+0500
2023-12-14T14:22+0500
россия
туризм
туристы
новый год
узбекистан
армения
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Продажи новогодних туров в этом году идут активнее, чем в прошлом, туристы традиционно ориентируются на стоимость поездок и наличие прямых перелетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).По словам директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян, топ стран, востребованных на новогодние каникулы, уже составили.На втором месте — страны Европы и Япония. Из европейских туристы предпочитают Францию и Италию. Эти направления традиционно подорожали на новогодние каникулы.На третьем месте по спросу – Россия. Особенно востребованы семейные поездки в Карелию к Деду Морозу.На четвертом месте – новогодние поездки в Стамбул, преимущественно это короткие туры.
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россия, туризм, туристы, новый год, узбекистан, армения
россия, туризм, туристы, новый год, узбекистан, армения
Узбекистан лидирует в топе самых популярных новогодних направлений у россиян
13:48 14.12.2023 (обновлено: 14:22 14.12.2023)
Республика разделила первое место с Арменией. Решающими факторами для туристов остаются стоимость поездок и наличие прямых перелетов.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik.
Продажи новогодних туров в этом году идут активнее, чем в прошлом, туристы традиционно ориентируются на стоимость поездок и наличие прямых перелетов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).
По словам директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян, топ стран, востребованных на новогодние каникулы, уже составили.
"Мы предлагаем туры по России и в 11 зарубежных стран. Первое место разделили Узбекистан и Армения. Главные их преимущества – прямые рейсы, разумная стоимость и доступные внутренние цены. Плюс, конечно, гостеприимство и гастрономия. При этом новогоднее подорожание на туры минимальное, не превышает 10 процентов по сравнению с другими датами", – пояснила она.
На втором месте — страны Европы и Япония. Из европейских туристы предпочитают Францию и Италию. Эти направления традиционно подорожали на новогодние каникулы.
На третьем месте по спросу – Россия. Особенно востребованы семейные поездки в Карелию к Деду Морозу.
На четвертом месте – новогодние поездки в Стамбул, преимущественно это короткие туры.