https://uz.sputniknews.ru/20231214/uzbekistan-novyy-god-populyarnost-rossiya-turisty-41557360.html

Узбекистан лидирует в топе самых популярных новогодних направлений у россиян

Узбекистан лидирует в топе самых популярных новогодних направлений у россиян

Республика разделила первое место с Арменией. Решающими факторами для туристов остаются стоимость поездок и наличие прямых перелетов.

2023-12-14T13:48+0500

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россия

туризм

туристы

новый год

узбекистан

армения

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Продажи новогодних туров в этом году идут активнее, чем в прошлом, туристы традиционно ориентируются на стоимость поездок и наличие прямых перелетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).По словам директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян, топ стран, востребованных на новогодние каникулы, уже составили.На втором месте — страны Европы и Япония. Из европейских туристы предпочитают Францию и Италию. Эти направления традиционно подорожали на новогодние каникулы.На третьем месте по спросу – Россия. Особенно востребованы семейные поездки в Карелию к Деду Морозу.На четвертом месте – новогодние поездки в Стамбул, преимущественно это короткие туры.

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узбекистан

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россия, туризм, туристы, новый год, узбекистан, армения