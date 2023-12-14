Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
"Итоги года" с Владимиром Путиным — прямая трансляция
https://uz.sputniknews.ru/20231214/uzbekistan-novyy-god-populyarnost-rossiya-turisty-41557360.html
Узбекистан лидирует в топе самых популярных новогодних направлений у россиян
Узбекистан лидирует в топе самых популярных новогодних направлений у россиян
Республика разделила первое место с Арменией. Решающими факторами для туристов остаются стоимость поездок и наличие прямых перелетов.
2023-12-14T13:48+0500
2023-12-14T14:22+0500
россия
туризм
туристы
новый год
узбекистан
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38943457_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f07e7f6ebe13b4c135bb397032f2e1c4.jpg
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Продажи новогодних туров в этом году идут активнее, чем в прошлом, туристы традиционно ориентируются на стоимость поездок и наличие прямых перелетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).По словам директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян, топ стран, востребованных на новогодние каникулы, уже составили.На втором месте — страны Европы и Япония. Из европейских туристы предпочитают Францию и Италию. Эти направления традиционно подорожали на новогодние каникулы.На третьем месте по спросу – Россия. Особенно востребованы семейные поездки в Карелию к Деду Морозу.На четвертом месте – новогодние поездки в Стамбул, преимущественно это короткие туры.
россия
узбекистан
армения
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38943457_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce2d4aa232722a6970f8ee459c6dd96a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, туризм, туристы, новый год, узбекистан, армения
россия, туризм, туристы, новый год, узбекистан, армения

Узбекистан лидирует в топе самых популярных новогодних направлений у россиян

13:48 14.12.2023 (обновлено: 14:22 14.12.2023)
© Sputnik / Актан ТемиркановПлощадь Регистан в Самарканде с тремя медресе Улугбека, Шердор, Тилля-Кари
Площадь Регистан в Самарканде с тремя медресе Улугбека, Шердор, Тилля-Кари - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
Подписаться на
НовостиTelegram
Республика разделила первое место с Арменией. Решающими факторами для туристов остаются стоимость поездок и наличие прямых перелетов.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Продажи новогодних туров в этом году идут активнее, чем в прошлом, туристы традиционно ориентируются на стоимость поездок и наличие прямых перелетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).
По словам директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян, топ стран, востребованных на новогодние каникулы, уже составили.

"Мы предлагаем туры по России и в 11 зарубежных стран. Первое место разделили Узбекистан и Армения. Главные их преимущества – прямые рейсы, разумная стоимость и доступные внутренние цены. Плюс, конечно, гостеприимство и гастрономия. При этом новогоднее подорожание на туры минимальное, не превышает 10 процентов по сравнению с другими датами", – пояснила она.

На втором месте — страны Европы и Япония. Из европейских туристы предпочитают Францию и Италию. Эти направления традиционно подорожали на новогодние каникулы.
На третьем месте по спросу – Россия. Особенно востребованы семейные поездки в Карелию к Деду Морозу.
На четвертом месте – новогодние поездки в Стамбул, преимущественно это короткие туры.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0