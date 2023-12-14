https://uz.sputniknews.ru/20231214/vladimir-putin-pryamaya-liniya-voprosy-ukraina-41561040.html
Путин рассказал, когда на Украине наступит мир
Путин рассказал, когда на Украине наступит мир
Президент РФ подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией.
2023-12-14T16:46+0500
2023-12-14T16:46+0500
2023-12-14T16:57+0500
россия
президент рф
владимир путин
прямая линия
пресс-конференция
политика
общество
украина
сша
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции, сообщил Владимир Путин.Глава РФ подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией.Также российский лидер отметил неизменность целей СВО."Я напомню, о чем мы тогда говорили — о денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе", — сказал Путин.При этом он заявил, что необходимости во второй волне мобилизации нет и отметил успехи мобилизованных в зоне СВО.По словам российского лидера, сейчас в зоне боевых действий находятся 244 тыс. человек, 41 тыс. человек уволились по достижении предельного возраста, состоянию здоровья и другим причинам.Также он рассказал, что в настоящее время в вооруженные силы РФ набрано 486 тыс. добровольцев, до конца года планируется набрать под полмиллиона: "и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается", "1,5 тысячи ежедневно по всей стране".Глава РФ назвал русских и украинцев единым народом в своей основе, а то, что сейчас происходит — огромной трагедией, похожей на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разную сторону.Владимир Путин также напомнил о том, что Россия десятилетиями старалась выстроить нормальные отношения с Украиной, однако после 2014 года Москве стало ясно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Киевом.В госперевороте на Украине российский лидер обвинил Соединенные Штаты, отметив, что он нужен был для создания конфликта, этим занимались "американские наши дружки", а европейцы сделали вид, что вообще ничего не знают.Вместе с тем он отметил, что Россия готова выстраивать отношения с США — это важная и нужная страна мира."Мы считаем, что США - важная и нужная страна мира, но эта имперская, абсолютно имперская политика мешает им самим. Даже не нам. Почему? Потому что в общественном сознании они должны вести себя как империя", — сказал он.При этом Путин подчеркнул, что фундаментальные условия для улучшения отношений будут созданы тогда, когда в США произойдут внутренние изменения и они начнут уважать других.
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путин украина мир президент рф итоги года пресс-конференция прямая линия
путин украина мир президент рф итоги года пресс-конференция прямая линия
Путин рассказал, когда на Украине наступит мир
16:46 14.12.2023 (обновлено: 16:57 14.12.2023)
Президент РФ подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции, сообщил Владимир Путин.
Глава РФ подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией.
"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали", — сказал он, отвечая на один из поступивших ему вопросов.
Также российский лидер отметил неизменность целей СВО.
"Я напомню, о чем мы тогда говорили — о денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе", — сказал Путин.
При этом он заявил, что необходимости во второй волне мобилизации нет и отметил успехи мобилизованных в зоне СВО.
"Отлично воюют ребята, просто отлично. 14 Героев Российской Федерации из числа мобилизованных. 14 Героев России, я уже не говорю про другие медали или ордена другого достоинства", — сказал Путин.
По словам российского лидера, сейчас в зоне боевых действий находятся 244 тыс. человек, 41 тыс. человек уволились по достижении предельного возраста, состоянию здоровья и другим причинам.
Также он рассказал, что в настоящее время в вооруженные силы РФ набрано 486 тыс. добровольцев, до конца года планируется набрать под полмиллиона: "и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается", "1,5 тысячи ежедневно по всей стране".
Глава РФ назвал русских и украинцев единым народом в своей основе, а то, что сейчас происходит — огромной трагедией, похожей на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разную сторону.
Владимир Путин также напомнил о том, что Россия десятилетиями старалась выстроить нормальные отношения с Украиной, однако после 2014 года Москве стало ясно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Киевом.
"…после госпереворота 2014 года нам стало ясно, что нам не дадут просто, силовым образом, не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной", — подчеркнул он.
В госперевороте на Украине российский лидер обвинил Соединенные Штаты, отметив, что он нужен был для создания конфликта, этим занимались "американские наши дружки", а европейцы сделали вид, что вообще ничего не знают.
Вместе с тем он отметил, что Россия готова выстраивать отношения с США — это важная и нужная страна мира.
"Мы считаем, что США - важная и нужная страна мира, но эта имперская, абсолютно имперская политика мешает им самим. Даже не нам. Почему? Потому что в общественном сознании они должны вести себя как империя", — сказал он.
При этом Путин подчеркнул, что фундаментальные условия для улучшения отношений будут созданы тогда, когда в США произойдут внутренние изменения и они начнут уважать других.