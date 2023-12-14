https://uz.sputniknews.ru/20231214/voz-prizyv-veypy-rasprostraneniye-41559791.html

ВОЗ призвала к решительным мерам против распространения электронных сигарет

ВОЗ призвала к решительным мерам против распространения электронных сигарет

Организация обеспокоена тем, что табачные компании финансируют сбор и распространение псевдонаучных доказательств якобы меньшего вреда от таких изделий, одновременно продвигая их среди детей и некурящих и продолжая продавать сигареты в миллиардных количествах.

2023-12-14T15:21+0500

2023-12-14T15:21+0500

2023-12-14T16:28+0500

воз

электронные сигареты

вредные привычки

общество

заявление

вейпы

запрет

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Необходимо срочно принять ограничительные меры в отношении электронных сигарет в целях защиты детей и некурящих и минимизации пагубного воздействия на здоровье населения, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Как отмечается, способность вейпов стимулировать отказ от табака не доказана. Между тем, электронные сигареты с никотином вызывают сильную зависимость и вредят здоровью.Так, курение электронных сигарет может приводить к нарушению способности к обучению у молодых людей. Употребление их беременными может негативно влиять на развитие плода. Кроме того, контакт с веществами, выделяемыми электронными сигаретами, опасен для окружающих.ВОЗ обеспокоена тем, что табачные компании финансируют сбор и распространение псевдонаучных доказательств якобы меньшего вреда от таких изделий, одновременно продвигая их среди детей и некурящих и продолжая продавать сигареты в миллиардных количествах.По данным Организации, в настоящее время продажа электронных сигарет запрещена в 34 странах, 88 стран не устанавливают минимального возраста, с которого разрешается их продажа, а в 74 странах вообще отсутствуют нормативные ограничения на такую продукцию.В заявлении также указано, что во всех регионах ВОЗ электронные сигареты пользуются наибольшей популярностью среди детей в возрасте 13–15 лет, чем среди взрослых. В немалой степени этому способствует свободная продажа и атакующий маркетинг данной продукции.В Организации добавили, что даже беглое знакомство с контентом, пропагандирующим электронные сигареты, может усилить склонность к их употреблению. Данные исследований свидетельствуют, что молодые курильщики электронных сигарет почти в три раза чаще прибегают к обычным сигаретам в дальнейшей жизни. ВОЗ призвала страны запретить использование любых ароматизаторов в вейпах, ввести ограничения на содержание и качество никотина, а также соответствующие налоги.

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воз запрет вейпы