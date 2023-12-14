https://uz.sputniknews.ru/20231214/voz-prizyv-veypy-rasprostraneniye-41559791.html
ВОЗ призвала к решительным мерам против распространения электронных сигарет
ВОЗ призвала к решительным мерам против распространения электронных сигарет
Организация обеспокоена тем, что табачные компании финансируют сбор и распространение псевдонаучных доказательств якобы меньшего вреда от таких изделий, одновременно продвигая их среди детей и некурящих и продолжая продавать сигареты в миллиардных количествах.
2023-12-14T15:21+0500
2023-12-14T15:21+0500
2023-12-14T16:28+0500
воз
электронные сигареты
вредные привычки
общество
заявление
вейпы
запрет
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Необходимо срочно принять ограничительные меры в отношении электронных сигарет в целях защиты детей и некурящих и минимизации пагубного воздействия на здоровье населения, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Как отмечается, способность вейпов стимулировать отказ от табака не доказана. Между тем, электронные сигареты с никотином вызывают сильную зависимость и вредят здоровью.Так, курение электронных сигарет может приводить к нарушению способности к обучению у молодых людей. Употребление их беременными может негативно влиять на развитие плода. Кроме того, контакт с веществами, выделяемыми электронными сигаретами, опасен для окружающих.ВОЗ обеспокоена тем, что табачные компании финансируют сбор и распространение псевдонаучных доказательств якобы меньшего вреда от таких изделий, одновременно продвигая их среди детей и некурящих и продолжая продавать сигареты в миллиардных количествах.По данным Организации, в настоящее время продажа электронных сигарет запрещена в 34 странах, 88 стран не устанавливают минимального возраста, с которого разрешается их продажа, а в 74 странах вообще отсутствуют нормативные ограничения на такую продукцию.В заявлении также указано, что во всех регионах ВОЗ электронные сигареты пользуются наибольшей популярностью среди детей в возрасте 13–15 лет, чем среди взрослых. В немалой степени этому способствует свободная продажа и атакующий маркетинг данной продукции.В Организации добавили, что даже беглое знакомство с контентом, пропагандирующим электронные сигареты, может усилить склонность к их употреблению. Данные исследований свидетельствуют, что молодые курильщики электронных сигарет почти в три раза чаще прибегают к обычным сигаретам в дальнейшей жизни. ВОЗ призвала страны запретить использование любых ароматизаторов в вейпах, ввести ограничения на содержание и качество никотина, а также соответствующие налоги.
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воз запрет вейпы
ВОЗ призвала к решительным мерам против распространения электронных сигарет
15:21 14.12.2023 (обновлено: 16:28 14.12.2023)
Организация обеспокоена тем, что табачные компании финансируют сбор и распространение псевдонаучных доказательств меньшего вреда от таких изделий, одновременно продвигая их среди детей и некурящих и продолжая продавать сигареты в миллиардных количествах.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik.
Необходимо срочно принять ограничительные меры в отношении электронных сигарет в целях защиты детей и некурящих и минимизации пагубного воздействия на здоровье населения, говорится
в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как отмечается, способность вейпов стимулировать отказ от табака не доказана. Между тем, электронные сигареты с никотином вызывают сильную зависимость и вредят здоровью.
Так, курение электронных сигарет может приводить к нарушению способности к обучению у молодых людей. Употребление их беременными может негативно влиять на развитие плода. Кроме того, контакт с веществами, выделяемыми электронными сигаретами, опасен для окружающих.
ВОЗ обеспокоена тем, что табачные компании финансируют сбор и распространение псевдонаучных доказательств якобы меньшего вреда от таких изделий, одновременно продвигая их среди детей и некурящих и продолжая продавать сигареты в миллиардных количествах.
По данным Организации, в настоящее время продажа электронных сигарет запрещена в 34 странах, 88 стран не устанавливают минимального возраста, с которого разрешается их продажа, а в 74 странах вообще отсутствуют нормативные ограничения на такую продукцию.
"Дети с раннего возраста приобщаются к пагубной привычке курить электронные сигареты, рискуя пристраститься к никотину, – отметил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. – Настоятельно призываю страны принять жесткие меры по предупреждению распространения электронных сигарет в интересах защиты своих граждан, особенно детей и молодых людей".
В заявлении также указано, что во всех регионах ВОЗ электронные сигареты пользуются наибольшей популярностью среди детей в возрасте 13–15 лет, чем среди взрослых. В немалой степени этому способствует свободная продажа и атакующий маркетинг данной продукции.
"Электронные сигареты имеют более чем 16 000 разновидностей вкуса и пропагандируются среди детей через социальные сети и лидеров мнений. В некоторых случаях для продвижения таких изделий используются образы мультипликационных персонажей и элегантный дизайн, привлекающий подрастающее поколение, – заявил директор Департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья Рюдигер Крех.
В Организации добавили, что даже беглое знакомство с контентом, пропагандирующим электронные сигареты, может усилить склонность к их употреблению. Данные исследований свидетельствуют, что молодые курильщики электронных сигарет почти в три раза чаще прибегают к обычным сигаретам в дальнейшей жизни.
ВОЗ призвала страны запретить использование любых ароматизаторов в вейпах, ввести ограничения на содержание и качество никотина, а также соответствующие налоги.