https://uz.sputniknews.ru/20231215/rossiya-ostanavlivayet-fabrika-nenavist-41568500.html

Россия останавливает фабрику ненависти к себе

Россия останавливает фабрику ненависти к себе

На прямой линии президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, зачем нам нужен новый учебник, ведь история течет вне зависимости от того, что мы напишем о ней, — сформулировал задачу для всего профессионального исторического сообщества

2023-12-15T11:31+0500

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россия

прямая линия

президент

владимир путин

история

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Президент отметил, что нужно внести в учебник "изменения с учетом реалий сегодняшнего дня, с учетом мягкого, благожелательного и доброго подхода и ко всяким сложностям исторического характера в истории нашей страны. А у нас, так же, как в истории любой страны, внутренних проблем хватало. Поэтому нужно очень интеллигентно к этому относиться, доброжелательно", пишет автор РИА Новости.Прозвучала важная и принципиальная мысль о том, что об истории страны нужно рассказывать по-доброму, интеллигентно, благожелательно, то есть, дословно, желая блага своей стране. Представление о том, что есть благо для страны, в исторических дискуссиях часто игнорируется. Самоценным выглядит сам спор и победа над оппонентом. Но добро, не будучи научной категорией, имеет социально-психологическое измерение.Наверняка многие помнят жестокий фильм Тенгиза Абуладзе "Покаяние", с которым взрывали советское историческое сознание, предъявляя символическую фигуру Сталина, которого, по идее создателей, надо бы закопать, но никак не получается. В этом фильме звучала фраза, которая экстраполировалась на всю историю советского периода (воплощением которой был Сталин) — зачем дорога, если она не ведет к храму? Дорога к храму не вела, вела к торжеству коммунизма, значит, все было зря. И далее десятилетия в общественной жизни преобладал этот жестокий подход — давайте вскрывать язвы и раны отечественной истории, давайте искать плохое даже в безусловно хорошем, героическом и святом. Желание найти грехи у солдата-освободителя, разоблачать всех героев — от богатыря Пересвета до Александра Матросова, сбрасывать с постаментов всех великих деятелей русской истории — Петра, Суворова, Екатерину — доминировало. Итоги этой разрушительной работы мы видим сейчас на Украине: сначала был уничтожен символический образ героя, затем — уничтожается физическое изображение героев. Только что мы видели, как отпиливают копыта лошади Щорса, — очередную казнь героев. Вот это итоги нелюбви к истории страны, ненависти к Родине.Работу по деконструкции национальной памяти вели масштабно, системно, долго, продвигая в значимые общественные фигуры тех гуманитариев, чьей профессией стало сочинение ошеломительных историй о России, лежащей во зле. Тут важна была не историческая фактура, а интонация, посыл: частью пропаганды образа России как страны варварской и преступной была именно ненависть, желание побольнее ударить словом, наказать. То есть нелюбовь.К сожалению, лучше всего продается негатив. И на исторический негатив о России подписывались тысячами. Создался немаленький псевдоисторический бизнес — выходили популярные книжки и модные документальные фильмы, читались лекции и велись публичные дискуссии, в которых доказывалась одна нехитрая мысль: Россия — главный враг на планете. И заработала эта фабрика задолго до СВО. Выросло немалое количество людей, для которых презрение к собственной стране, виновной во всех грехах, самой ужасной в мире — общее место. Они друг друга опознают по этим сигналам.Но такой подход ведет в пропасть. Тот, кто ненавидит, не хочет решения проблем, в том числе давних, исторических, но хочет упиваться своей ненавистью к стране и, желательно, монетизировать ее. Но зачем же нам-то такие книги и фильмы по истории России, если они не рождают любовь к своей стране и желание ее улучшить?Как ни странно, мы, долгое время стремившиеся в Европу и перенимавшие европейские подходы и практики в гуманитарной сфере, не увидели ключевого момента — их отношения к собственной истории. А европейцы и американцы свои поражения любят представлять победами, или, в крайнем случае, ничьей (хрестоматийный пример — Бородино, которое преподается юным французам как победа Наполеона). Они не стесняются присваивать себе и чужие победы (разгром Гитлера в исполнении пропагандистской машины США выглядит как американский триумф, к которому никакие советские солдаты не имеют отношения). Трагедии своей собственной истории пытаются передать другому, как палочку в лапте (современница Ивана Грозного Елизавета Английская казнила в разы больше поданных, чем русский царь, но именно русский разрекламирован как "ужасный", а она осталась в истории как "добрая королева Бесс"). В истории всех народов бывали моменты, которые не хотелось бы повторять, но это не отнимает у них славы и величия. И прагматичные элиты Запада это понимают: пусть Британия или Америка сто раз виноваты в чудовищных злодеяниях как в своей стране, так и вовне, но преподавать своим детям они будут комплиментарную версию истории. Версия эта будет продвигаться всеми возможными силами пропаганды — от кино и литературы и до компьютерных игр и моды. Во всяком случае, так было до текущего триумфа там глобалистско-либеральной повестки, которая, похоже, поставила себе ту же задачу, что и у наших отечественных разрушителей, — разрушить Запад изнутри."Сегодня ребенок — завтра гражданин", сказал Владимир Путин. Этот переход совершается очень быстро, даже по меркам человеческой жизни. Представление об истории страны и ее месте в мире появляется уже у ученика начальной школы. А дальше только добавляется деталей и глубины понимания. Учебник, который должен быть прочитан всеми гражданами страны, президент назвал фундаментальной государственной версией истории. И он, конечно, может быть принят всеми гражданами при соблюдении этого баланса между необходимой исторической правдой и благожелательным отношением к России. Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие. "Государственное правило, — говорит Карамзин, — ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному". "Греки в самом своем унижении помнили славное происхождение свое и тем самым уже были достойны своего освобождения...", — это из размышлений Александра Сергеевича Пушкина, великолепного знатока русской и мировой истории. Тонко и точно сказано о том же самом: в какой оптике следует воспринимать просвещенному уму трагедии своего народа. Через героизм предков и лучшие страницы истории, конечно.Вчера на прямой линии прозвучал важнейший тезис, который достоин войти в новую версию учебника: президент сказал о гражданской войне между братьями русскими и украинцами, принадлежащими к одному народу. И напомнил, что Одесса — русский город.Значение исторического учебника велико как никогда. Те войны, которые проиграли школьные учителя, приходится теперь выигрывать солдатам и политикам.

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россия, прямая линия, президент, владимир путин, история