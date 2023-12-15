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СВО, политика, мигранты: о чем говорил Путин на "Итогах года"
https://uz.sputniknews.ru/20231215/tashkent-kontsert-simfonicheskiy-orkestr-mariinskiy-teatr-foto-41580714.html
Концерт Симфонического оркестра Мариинки в Ташкенте — 12 ярких фото
Концерт Симфонического оркестра Мариинки в Ташкенте — 12 ярких фото
Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением знаменитого дирижера Валерия Гергиева завершил мероприятия "Русских сезонов", которые с мая проходили в разных городах Узбекистана
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Музыканты выступили во Дворце международных форумов "Узбекистан". Атмосфера, царящая в зале, — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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симфонический оркестр мариинский театр ташкент фото концерт управление знаменитый дирижер валерий гергиев русские сезоны узбекистан
симфонический оркестр мариинский театр ташкент фото концерт управление знаменитый дирижер валерий гергиев русские сезоны узбекистан

Концерт Симфонического оркестра Мариинки в Ташкенте — 12 ярких фото

16:23 15.12.2023
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Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением знаменитого дирижера Валерия Гергиева завершил мероприятия "Русских сезонов", которые с мая проходили в разных городах Узбекистана.
Музыканты выступили во Дворце международных форумов "Узбекистан". Атмосфера, царящая в зале, — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Симфонический оркестр Мариинского театра на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан".

Симфонический оркестр Мариинского театра на сцене Дворца международных форумов &quot;Узбекистан&quot;. - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Симфонический оркестр Мариинского театра на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан".

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Ведущий концерта, посвященного завершению мероприятий "Русских сезонов" в Ташкенте.

Ведущий концерта, посвященного завершению мероприятий &quot;Русских сезонов&quot; в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Ведущий концерта, посвященного завершению мероприятий "Русских сезонов" в Ташкенте.

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Симфонический оркестр Мариинского театра на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан".

Симфонический оркестр Мариинского театра на сцене Дворца международных форумов &quot;Узбекистан&quot;. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Симфонический оркестр Мариинского театра на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан".

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Солистка группы флейт Симфонического оркестра Мариинского театра София Виланд.

Солистка группы флейт Симфонического оркестра Мариинского театра София Виланд. - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Солистка группы флейт Симфонического оркестра Мариинского театра София Виланд.

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Российский скрипач и композитор, солист Санкт-Петербургского Дома музыки Равиль Ислямов.

Российский скрипач и композитор, солист Санкт-Петербургского Дома музыки Равиль Ислямов. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Российский скрипач и композитор, солист Санкт-Петербургского Дома музыки Равиль Ислямов.

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Пианист Сергей Давыдченко.

Пианист Сергей Давыдченко. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Пианист Сергей Давыдченко.

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Меццо-сопрано Мариинского театра Зинаида Царенко.

Меццо-сопрано Мариинского театра Зинаида Царенко. - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Меццо-сопрано Мариинского театра Зинаида Царенко.

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Выступление заместителя министра культуры России Надежды Преподобной в рамках концерта, посвященного завершению мероприятий "Русских сезонов" в Ташкенте.

Выступление заместителя министра культуры России Надежды Преподобной в рамках концерта, посвященного завершению мероприятий &quot;Русских сезонов&quot; в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Выступление заместителя министра культуры России Надежды Преподобной в рамках концерта, посвященного завершению мероприятий "Русских сезонов" в Ташкенте.

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Завершение концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Ташкенте.

Завершение концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Завершение концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Ташкенте.

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Торжественное вручение благодарности первому секретарю Посольства РФ в Узбекистане Наниевой Алле Борисовне.

Торжественное вручение благодарности первому секретарю Посольства РФ в Узбекистане Наниевой Алле Борисовне. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Торжественное вручение благодарности первому секретарю Посольства РФ в Узбекистане Наниевой Алле Борисовне.

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Завершение концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Ташкенте.

Завершение концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Завершение концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Ташкенте.

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Координатор проекта в Узбекистане Фарход Джураев и заместитель министра культуры России Надежда Преподобная общаются с журналистами.

Координатор проекта в Узбекистане Фарход Джураев и заместитель министра культуры России Надежда Преподобная общаются с журналистами. - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Координатор проекта в Узбекистане Фарход Джураев и заместитель министра культуры России Надежда Преподобная общаются с журналистами.

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