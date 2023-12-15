https://uz.sputniknews.ru/20231215/tashkent-kontsert-simfonicheskiy-orkestr-mariinskiy-teatr-foto-41580714.html

Концерт Симфонического оркестра Мариинки в Ташкенте — 12 ярких фото

Концерт Симфонического оркестра Мариинки в Ташкенте — 12 ярких фото

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением знаменитого дирижера Валерия Гергиева завершил мероприятия "Русских сезонов", которые с мая проходили в разных городах Узбекистана

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фото

ташкент

концерт

валерий гергиев

государственный академический мариинский театр

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Музыканты выступили во Дворце международных форумов "Узбекистан". Атмосфера, царящая в зале, — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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