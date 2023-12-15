Концерт Симфонического оркестра Мариинки в Ташкенте — 12 ярких фото
Симфонический оркестр Мариинского театра на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан".
Симфонический оркестр Мариинского театра на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан".
Ведущий концерта, посвященного завершению мероприятий "Русских сезонов" в Ташкенте.
Ведущий концерта, посвященного завершению мероприятий "Русских сезонов" в Ташкенте.
Симфонический оркестр Мариинского театра на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан".
Симфонический оркестр Мариинского театра на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан".
Солистка группы флейт Симфонического оркестра Мариинского театра София Виланд.
Солистка группы флейт Симфонического оркестра Мариинского театра София Виланд.
Российский скрипач и композитор, солист Санкт-Петербургского Дома музыки Равиль Ислямов.
Российский скрипач и композитор, солист Санкт-Петербургского Дома музыки Равиль Ислямов.
Пианист Сергей Давыдченко.
Пианист Сергей Давыдченко.
Меццо-сопрано Мариинского театра Зинаида Царенко.
Меццо-сопрано Мариинского театра Зинаида Царенко.
Выступление заместителя министра культуры России Надежды Преподобной в рамках концерта, посвященного завершению мероприятий "Русских сезонов" в Ташкенте.
Выступление заместителя министра культуры России Надежды Преподобной в рамках концерта, посвященного завершению мероприятий "Русских сезонов" в Ташкенте.
Завершение концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Ташкенте.
Завершение концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Ташкенте.
Торжественное вручение благодарности первому секретарю Посольства РФ в Узбекистане Наниевой Алле Борисовне.
Торжественное вручение благодарности первому секретарю Посольства РФ в Узбекистане Наниевой Алле Борисовне.
Завершение концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Ташкенте.
Завершение концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Ташкенте.
Координатор проекта в Узбекистане Фарход Джураев и заместитель министра культуры России Надежда Преподобная общаются с журналистами.
Координатор проекта в Узбекистане Фарход Джураев и заместитель министра культуры России Надежда Преподобная общаются с журналистами.