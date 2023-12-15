https://uz.sputniknews.ru/20231215/tashkent-novyye-stantsii-metro-41577771.html

В Ташкенте заработали две новые станции метро

В Ташкенте заработали две новые станции метро

Пока это тестовый режим, без пассажиров

2023-12-15T14:51+0500

2023-12-15T14:51+0500

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узбекистан

ташкент

метро

станция

тестирование

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. На станциях "Турон" (13-я станция) и "Кипчок" (14-я станция) надземной кольцевой линии с 15 декабря началось движение поездов, сообщает Ташкентский метрополитен.

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