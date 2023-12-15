https://uz.sputniknews.ru/20231215/tashkent-novyye-stantsii-metro-41577771.html
В Ташкенте заработали две новые станции метро
В Ташкенте заработали две новые станции метро
Пока это тестовый режим, без пассажиров
2023-12-15T14:51+0500
2023-12-15T14:51+0500
2023-12-15T15:01+0500
узбекистан
ташкент
метро
станция
тестирование
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. На станциях "Турон" (13-я станция) и "Кипчок" (14-я станция) надземной кольцевой линии с 15 декабря началось движение поездов, сообщает Ташкентский метрополитен.
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ташкент запуск новая станция метро тестовый режим пассажиры
ташкент запуск новая станция метро тестовый режим пассажиры
В Ташкенте заработали две новые станции метро
14:51 15.12.2023 (обновлено: 15:01 15.12.2023)
Пока они работают в тестовом режиме, без пассажиров.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik.
На станциях "Турон" (13-я станция) и "Кипчок" (14-я станция) надземной кольцевой линии с 15 декабря началось движение поездов, сообщает Ташкентский метрополитен
.
"По результатам тестирования будет предоставлена дополнительная информация об окончании испытательного периода и дате начала обслуживания пассажиров новых станций", — говорится в сообщении.