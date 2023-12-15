https://uz.sputniknews.ru/20231215/uzbekistan-sozdaniye-vozmojnosti-remeslenniki-41580221.html

В Узбекистане планируют создать дополнительные возможности для ремесленников

В Узбекистане планируют создать дополнительные возможности для ремесленников

На развитие ремесленничества направлен законопроект, разработанный Торгово-промышленной палатой Узбекистана

2023-12-15T15:49+0500

2023-12-15T15:49+0500

2023-12-15T16:04+0500

узбекистан

ремесленники

законопроект

права

торгово-промышленная палата узбекистана

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Торгово-промышленная палата Узбекистана разработала и разместила для общественного обсуждения проект закона "О ремесленнической деятельности", сообщает Norma. В проекте уточняются понятие школы "Уста-шогирд", права и обязанности мастера, особенности работы, направления ремесленничества.Также определяется деятельность Ассоциации "Хунарманд", ее приоритетные задачи и цели. Законопроект содержит разделы о Национальном справочнике и реестре ремесленников, работающих в сфере туризма, их государственной поддержке, взаимоотношениях мастера и подмастерья, а также профессиональной подготовке граждан, которые хотят стать ремесленниками.Кроме того, проект предусматривает создание дополнительных возможностей и условий для занятия ремесленничеством, обеспечение занятости населения за счет укрепления сырьевой базы, а также обеспечение законных прав и интересов мастеров.Документ направлен на дальнейшее развитие ремесленничества, традиционных народных промыслов и прикладного искусства.Общественное обсуждение проекта закона продлится до 29 декабря 2023 года.

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