https://uz.sputniknews.ru/20231215/wada-antidopingovoye-agentstvo-uzbekistan-luchshaya-organizatsiya-41584696.html
WADA высоко оценило работу антидопингового агентства Узбекистана
WADA высоко оценило работу антидопингового агентства Узбекистана
Оценку проводили по нескольким направлениям, в частности по степени соответствия кодексу WADA, повышению знаний спортсменов, врачей и тренеров в борьбе с допингом
2023-12-15T18:16+0500
2023-12-15T18:16+0500
2023-12-15T18:16+0500
узбекистан
wada
спорт
допинг
антидопинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/436/53/4365308_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_8ad22891e4a7c921c0443dfa796cb423.jpg
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отметило Национальное антидопинговое агентство Узбекистана в списке организаций, чья работа имеет высокий уровень, сообщает НОК.Такой вывод сделан по итогам оценки деятельности национальных агентств в 2023 году.WADА оценило работу 206 национальных агентств по 4 критериям: Особое внимание при оценивании уделили таким направлениям, как своевременное выполнение требований кодекса WADA, повышение знаний спортсменов, врачей и тренеров в борьбе с допингом, наличие офицеров международной категории.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/436/53/4365308_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_e5290ea9115db04265759cd85b9031dd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
wada оценка работа антидопинговое агентство узбекистан кодекс повышение знания спортсмены врачи тренеры борьба допинг
wada оценка работа антидопинговое агентство узбекистан кодекс повышение знания спортсмены врачи тренеры борьба допинг
WADA высоко оценило работу антидопингового агентства Узбекистана
Оценку проводили по нескольким направлениям, в частности, по степени соответствия кодексу WADA, повышению знаний спортсменов, врачей и тренеров в борьбе с допингом.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отметило Национальное антидопинговое агентство Узбекистана в списке организаций, чья работа имеет высокий уровень, сообщает НОК
.
Такой вывод сделан по итогам оценки деятельности национальных агентств в 2023 году.
WADА оценило работу 206 национальных агентств по 4 критериям:
Особое внимание при оценивании уделили таким направлениям, как своевременное выполнение требований кодекса WADA, повышение знаний спортсменов, врачей и тренеров в борьбе с допингом, наличие офицеров международной категории.