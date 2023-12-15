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https://uz.sputniknews.ru/20231215/wada-antidopingovoye-agentstvo-uzbekistan-luchshaya-organizatsiya-41584696.html
WADA высоко оценило работу антидопингового агентства Узбекистана
WADA высоко оценило работу антидопингового агентства Узбекистана
Оценку проводили по нескольким направлениям, в частности по степени соответствия кодексу WADA, повышению знаний спортсменов, врачей и тренеров в борьбе с допингом
2023-12-15T18:16+0500
2023-12-15T18:16+0500
узбекистан
wada
спорт
допинг
антидопинг
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отметило Национальное антидопинговое агентство Узбекистана в списке организаций, чья работа имеет высокий уровень, сообщает НОК.Такой вывод сделан по итогам оценки деятельности национальных агентств в 2023 году.WADА оценило работу 206 национальных агентств по 4 критериям: Особое внимание при оценивании уделили таким направлениям, как своевременное выполнение требований кодекса WADA, повышение знаний спортсменов, врачей и тренеров в борьбе с допингом, наличие офицеров международной категории.
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wada оценка работа антидопинговое агентство узбекистан кодекс повышение знания спортсмены врачи тренеры борьба допинг
wada оценка работа антидопинговое агентство узбекистан кодекс повышение знания спортсмены врачи тренеры борьба допинг

WADA высоко оценило работу антидопингового агентства Узбекистана

18:16 15.12.2023
© AFP / Marc BRAIBANT Офис WADA. Архивное фото
Офис WADA. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2023
© AFP / Marc BRAIBANT
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Оценку проводили по нескольким направлениям, в частности, по степени соответствия кодексу WADA, повышению знаний спортсменов, врачей и тренеров в борьбе с допингом.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отметило Национальное антидопинговое агентство Узбекистана в списке организаций, чья работа имеет высокий уровень, сообщает НОК.
Такой вывод сделан по итогам оценки деятельности национальных агентств в 2023 году.
WADА оценило работу 206 национальных агентств по 4 критериям:
высокая,
хорошая,
удовлетворительная,
неудовлетворительная.
Особое внимание при оценивании уделили таким направлениям, как своевременное выполнение требований кодекса WADA, повышение знаний спортсменов, врачей и тренеров в борьбе с допингом, наличие офицеров международной категории.
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