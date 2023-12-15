https://uz.sputniknews.ru/20231215/wada-antidopingovoye-agentstvo-uzbekistan-luchshaya-organizatsiya-41584696.html

WADA высоко оценило работу антидопингового агентства Узбекистана

WADA высоко оценило работу антидопингового агентства Узбекистана

Оценку проводили по нескольким направлениям, в частности по степени соответствия кодексу WADA, повышению знаний спортсменов, врачей и тренеров в борьбе с допингом

2023-12-15T18:16+0500

2023-12-15T18:16+0500

2023-12-15T18:16+0500

узбекистан

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допинг

антидопинг

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отметило Национальное антидопинговое агентство Узбекистана в списке организаций, чья работа имеет высокий уровень, сообщает НОК.Такой вывод сделан по итогам оценки деятельности национальных агентств в 2023 году.WADА оценило работу 206 национальных агентств по 4 критериям: Особое внимание при оценивании уделили таким направлениям, как своевременное выполнение требований кодекса WADA, повышение знаний спортсменов, врачей и тренеров в борьбе с допингом, наличие офицеров международной категории.

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