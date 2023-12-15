https://uz.sputniknews.ru/20231215/yeaes-2024-god-potrebiteli-biznes-41581341.html

В ЕАЭС 2024 год посвятят потребителям и предпринимателям

В ЕАЭС 2024 год посвятят потребителям и предпринимателям

По словам министра ЕЭК Виктора Назаренко, открытое обсуждение на уровне государств-членов проблем взаимодействия потребителя и предпринимателя направлено на развитие прозрачного и справедливого потребительского рынка ЕАЭС

2023-12-15T17:25+0500

2023-12-15T17:25+0500

2023-12-15T17:25+0500

еаэс

еаэс и узбекистан

бизнес

предприниматели

предпринимательство

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еэк

программа

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Направления работы, связанные с реализацией Программы совестных действий стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по защите прав потребителей, которые станут приоритетными в 2024 году, определили на заседании профильного Консультативного комитета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом сообщает сайт комиссии.Рекомендации для стран Союза представят на заседании Коллегии Комиссии в первом квартале следующего года.Согласно программе, тема 2024 года звучит так: "Потребитель и предприниматель: доверие для развития".Он также подчеркнул, что открытое и всестороннее обсуждение на уровне государств-членов проблем взаимодействия потребителя и предпринимателя создает фундамент для выработки эффективных решений, направленных на развитие прозрачного и справедливого потребительского рынка Союза.Участники заседания рассмотрели проблематику правового регулирования деятельности общественных потребительских организаций в ЕАЭС, представленную в обзоре, подготовленном Комиссией. Также одобрен проект рекомендации Коллегии ЕЭК, который подготовили по инициативе членов Консультативного комитета от Беларуси в целях поддержки деятельности общественных объединений потребителей в государствах-членах ЕАЭС.Кроме того, участники заседания рассмотрели актуальные вопросы защиты прав потребителей при оказании услуг финансового и юридического консультирования, а также послепродажного обслуживания и ремонта технически сложных товаров (длительного пользования).По итогам встречи наметили план работы, направленной на решение поставленных задач и повышение эффективности согласованной политики в сфере защиты прав потребителей стран Союза.

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