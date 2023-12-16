В Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения
© Министерство дошкольного и школьного образованияВ Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения
Новый корпус полностью оснащен современным оборудованием, имеются отдельные кабинеты для коррекционных занятий.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Бухаре построили и сдали в эксплуатацию новое здание школы-интерната "Нурли Маскан" для детей с нарушениями зрения, сообщает Министерство дошкольного и школьного образования РУз.
Предыдущий корпус учреждения рассчитан на 160 мест, а новый — на 324.
© Министерство дошкольного и школьного образованияВ Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения
В Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения
© Министерство дошкольного и школьного образованияВ Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения
В Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения
"Новый корпус полностью оснащен современным оборудованием, имеются отдельные кабинеты для коррекционных занятий, в библиотеке установлены современные компьютеры, на которых ученики могут слушать аудиокниги", — говорится в сообщении.
В настоящее время здесь обучаются 287 детей с нарушениями зрения.
© Министерство дошкольного и школьного образованияВ Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения
В Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения