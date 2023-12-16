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СВО, политика, мигранты: о чем говорил Путин на "Итогах года"
https://uz.sputniknews.ru/20231216/buxara-novoye-zdaniye-shkola-internat-deti-narusheniye-zreniye-41595571.html
В Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения
В Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения
Новый корпус полностью оснащен современным оборудованием, имеются отдельные кабинеты для коррекционных занятий
2023-12-16T17:38+0500
2023-12-16T17:38+0500
узбекистан
бухара
дети
школа
зрение
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Бухаре построили и сдали в эксплуатацию новое здание школы-интерната "Нурли Маскан" для детей с нарушениями зрения, сообщает Министерство дошкольного и школьного образования РУз.Предыдущий корпус учреждения рассчитан на 160 мест, а новый — на 324.В настоящее время здесь обучаются 287 детей с нарушениями зрения.
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бухара новое здание школа интернат дети нарушение зрения новый корпус оснащение современное оборудование кабинеты коррекционные занятия
бухара новое здание школа интернат дети нарушение зрения новый корпус оснащение современное оборудование кабинеты коррекционные занятия

В Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения

17:38 16.12.2023
© Министерство дошкольного и школьного образованияВ Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения
В Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2023
© Министерство дошкольного и школьного образования
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Новый корпус полностью оснащен современным оборудованием, имеются отдельные кабинеты для коррекционных занятий.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Бухаре построили и сдали в эксплуатацию новое здание школы-интерната "Нурли Маскан" для детей с нарушениями зрения, сообщает Министерство дошкольного и школьного образования РУз.
Предыдущий корпус учреждения рассчитан на 160 мест, а новый — на 324.
© Министерство дошкольного и школьного образованияВ Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения
В Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2023
В Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения
© Министерство дошкольного и школьного образования
© Министерство дошкольного и школьного образованияВ Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения
В Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2023
В Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения
© Министерство дошкольного и школьного образования
"Новый корпус полностью оснащен современным оборудованием, имеются отдельные кабинеты для коррекционных занятий, в библиотеке установлены современные компьютеры, на которых ученики могут слушать аудиокниги", — говорится в сообщении.
В настоящее время здесь обучаются 287 детей с нарушениями зрения.
© Министерство дошкольного и школьного образованияВ Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения
В Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2023
В Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения
© Министерство дошкольного и школьного образования
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