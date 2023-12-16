https://uz.sputniknews.ru/20231216/buxara-novoye-zdaniye-shkola-internat-deti-narusheniye-zreniye-41595571.html

В Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения

В Бухаре построили новое здание школы-интерната для детей с нарушениями зрения

Новый корпус полностью оснащен современным оборудованием, имеются отдельные кабинеты для коррекционных занятий

2023-12-16T17:38+0500

2023-12-16T17:38+0500

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узбекистан

бухара

дети

школа

зрение

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Бухаре построили и сдали в эксплуатацию новое здание школы-интерната "Нурли Маскан" для детей с нарушениями зрения, сообщает Министерство дошкольного и школьного образования РУз.Предыдущий корпус учреждения рассчитан на 160 мест, а новый — на 324.В настоящее время здесь обучаются 287 детей с нарушениями зрения.

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бухара новое здание школа интернат дети нарушение зрения новый корпус оснащение современное оборудование кабинеты коррекционные занятия