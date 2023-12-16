Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
СВО, политика, мигранты: о чем говорил Путин на "Итогах года"
https://uz.sputniknews.ru/20231216/izbirateli-vydvijeniye-putin-kandidat-prezident-41596489.html
Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты РФ
Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты РФ
О своем участии в выборах президента, российский лидер объявил на прошлой неделе
2023-12-16T17:02+0500
2023-12-16T17:02+0500
россия
избиратели
владимир путин
кандидат
выборы
президент
президент рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0b/39860905_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_3d7083a81e1799eb716ac07eda8a318e.jpg
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента России в 2024 году, сообщает РИА Новости.После голосования он объявил, что группа избирателей приняла единогласное решение о выдвижении Владимира Путина.Российский лидер на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0b/39860905_301:0:2814:1885_1920x0_80_0_0_2f095684362e5a2b889559405d9cdc36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
группа избиратели выдвижение владимир путин кандидат президент рф участие выборы российский лидер
группа избиратели выдвижение владимир путин кандидат президент рф участие выборы российский лидер

Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты РФ

17:02 16.12.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
О своем участии в выборах президента, российский лидер объявил на прошлой неделе.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента России в 2024 году, сообщает РИА Новости.
"Кто готов поддержать кандидатуру Владимира Владимировича Путина на должность президента России, прошу голосовать. Кто за?" — спросил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
После голосования он объявил, что группа избирателей приняла единогласное решение о выдвижении Владимира Путина.
Российский лидер на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.
После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0