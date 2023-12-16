https://uz.sputniknews.ru/20231216/izbirateli-vydvijeniye-putin-kandidat-prezident-41596489.html

Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты РФ

Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты РФ

О своем участии в выборах президента, российский лидер объявил на прошлой неделе

2023-12-16T17:02+0500

2023-12-16T17:02+0500

2023-12-16T17:02+0500

россия

избиратели

владимир путин

кандидат

выборы

президент

президент рф

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента России в 2024 году, сообщает РИА Новости.После голосования он объявил, что группа избирателей приняла единогласное решение о выдвижении Владимира Путина.Российский лидер на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.

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