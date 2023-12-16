https://uz.sputniknews.ru/20231216/izbirateli-vydvijeniye-putin-kandidat-prezident-41596489.html
Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты РФ
Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты РФ
О своем участии в выборах президента, российский лидер объявил на прошлой неделе
2023-12-16T17:02+0500
2023-12-16T17:02+0500
2023-12-16T17:02+0500
россия
избиратели
владимир путин
кандидат
выборы
президент
президент рф
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента России в 2024 году, сообщает РИА Новости.После голосования он объявил, что группа избирателей приняла единогласное решение о выдвижении Владимира Путина.Российский лидер на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
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MIA „Rosiya Segodnya“
группа избиратели выдвижение владимир путин кандидат президент рф участие выборы российский лидер
группа избиратели выдвижение владимир путин кандидат президент рф участие выборы российский лидер
Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты РФ
О своем участии в выборах президента, российский лидер объявил на прошлой неделе.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента России в 2024 году, сообщает РИА Новости
.
"Кто готов поддержать кандидатуру Владимира Владимировича Путина на должность президента России, прошу голосовать. Кто за?" — спросил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
После голосования он объявил, что группа избирателей приняла единогласное решение о выдвижении Владимира Путина.
Российский лидер на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.
После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.
Совет Федерации
назначил выборы президента России
на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.