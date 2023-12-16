https://uz.sputniknews.ru/20231216/rost-torgovlya-mesyatsev-uroven-manturov-41591869.html

Мантуров: Рост взаимной торговли за 9 месяцев мы фиксируем на уровне 11,5%

Мантуров: Рост взаимной торговли за 9 месяцев мы фиксируем на уровне 11,5%

Речь идет о динамике объемов взаимной торговли между Россией и Узбекистаном. О ней рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

2023-12-16T12:34+0500

2023-12-16T12:34+0500

2023-12-16T12:34+0500

узбекистан

россия

денис мантуров

жамшид ходжаев

комиссия

экономика

заседание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1b/34319991_0:0:3266:1838_1920x0_80_0_0_d9f23fbb6bdab6de6608c9e6f993cb90.jpg

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Многогранное партнерство России и Узбекистана продолжает укрепляться и динамика объемов взаимной торговли также свидетельствует об этом. Заявил в пятницу на 24-ом заседании Межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству в Москве Денис Мантуров, сообщает Торгпредство России в Узбекистане. Как добавил заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, важны были контакты в рамках ИННОПРОМ Центральная Азия и III Межрегионального форума в Казани. Они укрепили связи бизнес-кругов, производителей и регионов двух стран. Планируется развивать сотрудничество в энергетике, геологии и недропользовании, транспортной сфере, агропромышленном секторе, цифровых технологиях, социально-культурных и гуманитарных проектах.Россия — важный инвестор для Узбекистана. Около 3 000 российских компаний вложили в экономику дружественного государства около 1,2 трлн рублей, уточнили в сообщении. По итогам заседания Денис Мантуров и Жамшид Ходжаев подписали протокол 24-го заседания российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

денис мантуров рост взаимная торговля динамика объем россия узбекистан министр промышленности и торговли рф