https://uz.sputniknews.ru/20231216/rost-torgovlya-mesyatsev-uroven-manturov-41591869.html
Мантуров: Рост взаимной торговли за 9 месяцев мы фиксируем на уровне 11,5%
Мантуров: Рост взаимной торговли за 9 месяцев мы фиксируем на уровне 11,5%
Речь идет о динамике объемов взаимной торговли между Россией и Узбекистаном. О ней рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
2023-12-16T12:34+0500
2023-12-16T12:34+0500
2023-12-16T12:34+0500
узбекистан
россия
денис мантуров
жамшид ходжаев
комиссия
экономика
заседание
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Многогранное партнерство России и Узбекистана продолжает укрепляться и динамика объемов взаимной торговли также свидетельствует об этом. Заявил в пятницу на 24-ом заседании Межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству в Москве Денис Мантуров, сообщает Торгпредство России в Узбекистане. Как добавил заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, важны были контакты в рамках ИННОПРОМ Центральная Азия и III Межрегионального форума в Казани. Они укрепили связи бизнес-кругов, производителей и регионов двух стран. Планируется развивать сотрудничество в энергетике, геологии и недропользовании, транспортной сфере, агропромышленном секторе, цифровых технологиях, социально-культурных и гуманитарных проектах.Россия — важный инвестор для Узбекистана. Около 3 000 российских компаний вложили в экономику дружественного государства около 1,2 трлн рублей, уточнили в сообщении. По итогам заседания Денис Мантуров и Жамшид Ходжаев подписали протокол 24-го заседания российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству.
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денис мантуров рост взаимная торговля динамика объем россия узбекистан министр промышленности и торговли рф
денис мантуров рост взаимная торговля динамика объем россия узбекистан министр промышленности и торговли рф
Мантуров: Рост взаимной торговли за 9 месяцев мы фиксируем на уровне 11,5%
Речь идет о динамике объемов взаимной торговли между Россией и Узбекистаном. О ней рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на очередном заседании российско-узбекской межправкомиссии.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
Многогранное партнерство России и Узбекистана продолжает укрепляться и динамика объемов взаимной торговли также свидетельствует об этом. Заявил в пятницу на 24-ом заседании Межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству в Москве Денис Мантуров, сообщает Торгпредство России
в Узбекистане.
"Невзирая на весьма непростую геополитическую обстановку, многогранное партнерство России и Узбекистана продолжает укрепляться. Подтверждением тому служит ряд факторов, в том числе, динамика объемов взаимной торговли. У нас, как вы знаете, 2022 год в этой части стал рекордным — 785 млрд рублей. Хороший рост, на уровне 11,5% мы фиксируем и по итогам девяти месяцев текущего года. Наша приоритетная задача — это увеличение взаимного товарооборота к 2030 году более чем в два раза", — подчеркнул Денис Мантуров.
Как добавил заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, важны были контакты в рамках ИННОПРОМ Центральная Азия и III Межрегионального форума в Казани. Они укрепили связи бизнес-кругов, производителей и регионов двух стран.
Планируется развивать сотрудничество в энергетике, геологии и недропользовании, транспортной сфере, агропромышленном секторе, цифровых технологиях, социально-культурных и гуманитарных проектах.
Россия — важный инвестор для Узбекистана. Около 3 000 российских компаний вложили в экономику дружественного государства около 1,2 трлн рублей, уточнили в сообщении.
По итогам заседания Денис Мантуров и Жамшид Ходжаев подписали
протокол 24-го заседания российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству.