https://uz.sputniknews.ru/20231216/tashkent-vystupleniye-narodnyy-artist-rossiya-valeriy-gergiyev-video-41591598.html

В Ташкенте выступил народный артист РФ Валерий Гергиев — видео

В Ташкенте выступил народный артист РФ Валерий Гергиев — видео

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением знаменитого дирижера завершил мероприятия "Русских сезонов", которые с мая проходили в разных городах Узбекистана

2023-12-16T15:41+0500

2023-12-16T15:41+0500

2023-12-16T15:41+0500

узбекистан

ташкент

видео

концерт

валерий гергиев

государственный академический мариинский театр

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Международный проект "Русские сезоны" в этом году прошел в республике впервые. Его реализовали при поддержке министерств культуры РФ и Узбекистана.В мае проект открыл спектакль "12" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова на сцене ГАБТ им. Алишера Навои.Как рассказал координатор проекта в республике Фарход Джураев, в их числе не только культурно-зрелищные мероприятия и спектакли выдающихся театров России, но и встречи драматургов, экспертов, мастер-классы педагогов ГИТИСа и ВГИКа.Таким образом, узбекистанцы смогли побывать на выставке Российского национального музея музыки "Рахманинов и Шаляпин. Параллели и пересечения", концерте заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова (бас), спектаклях Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова и театра "Сатирикон", лекциях и показах мультфильмов студии "Союзмультфильм", серии концертов народной артистки России и Республики Абхазии Хиблы Герзмава, камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.На церемонии закрытия "Русских сезонов", состоявшейся во Дворце международных форумов "Узбекистан", выступил Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева.На сцену также вышли лауреаты XVIIМеждународного конкурса им. П. И. Чайковского — Зинаида Царенко ( меццо-сопрано), София Виланд (флейта), Семён Саломатников (труба), Сергей Давыдченко (фортепиано), Максим Лисиин (баритон) и Равиль Ислямов (скрипка).На вечере прозвучали сочинения Петра Чайковского, Родиона Щедрина, Жоржа Бизе и других прославленных композиторов, чьи оперы и концерты вошли в золотой фонд мирового репертуара.Среди них ария князя Елецкого ("Я Вас люблю...") из оперы "Пиковая дама" Чайковского, каватина Фигаро (Largoal factotum) из оперы "Севильский цирюльник" Россини, сцена гадания Марфы из оперы "Хованщина" Мусоргского, третья ария Далилы из оперы "Самсон и Далила" Сен-Санса. Из инструментальных сочинений — Блестящая фантазия на темы оперы "Кармен" для флейты и струнных Борна — Бизе, Концерт для трубы с оркестром Щедрина, Концерт для скрипки с оркестром и Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского.Справка:Международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры за рубежом проводится ежегодно. Его миссия — представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции. Тематика и формат "Русских сезонов" разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов. Всего за время существования "Русские сезоны" посетили более 13 миллионов зрителей.

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