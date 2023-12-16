https://uz.sputniknews.ru/20231216/tashkent-vystupleniye-narodnyy-artist-rossiya-valeriy-gergiyev-video-41591598.html
В Ташкенте выступил народный артист РФ Валерий Гергиев — видео
В Ташкенте выступил народный артист РФ Валерий Гергиев — видео
Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением знаменитого дирижера завершил мероприятия "Русских сезонов", которые с мая проходили в разных городах Узбекистана
2023-12-16T15:41+0500
2023-12-16T15:41+0500
2023-12-16T15:41+0500
узбекистан
ташкент
видео
концерт
валерий гергиев
государственный академический мариинский театр
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Международный проект "Русские сезоны" в этом году прошел в республике впервые. Его реализовали при поддержке министерств культуры РФ и Узбекистана.В мае проект открыл спектакль "12" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова на сцене ГАБТ им. Алишера Навои.Как рассказал координатор проекта в республике Фарход Джураев, в их числе не только культурно-зрелищные мероприятия и спектакли выдающихся театров России, но и встречи драматургов, экспертов, мастер-классы педагогов ГИТИСа и ВГИКа.Таким образом, узбекистанцы смогли побывать на выставке Российского национального музея музыки "Рахманинов и Шаляпин. Параллели и пересечения", концерте заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова (бас), спектаклях Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова и театра "Сатирикон", лекциях и показах мультфильмов студии "Союзмультфильм", серии концертов народной артистки России и Республики Абхазии Хиблы Герзмава, камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.На церемонии закрытия "Русских сезонов", состоявшейся во Дворце международных форумов "Узбекистан", выступил Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева.На сцену также вышли лауреаты XVIIМеждународного конкурса им. П. И. Чайковского — Зинаида Царенко ( меццо-сопрано), София Виланд (флейта), Семён Саломатников (труба), Сергей Давыдченко (фортепиано), Максим Лисиин (баритон) и Равиль Ислямов (скрипка).На вечере прозвучали сочинения Петра Чайковского, Родиона Щедрина, Жоржа Бизе и других прославленных композиторов, чьи оперы и концерты вошли в золотой фонд мирового репертуара.Среди них ария князя Елецкого ("Я Вас люблю...") из оперы "Пиковая дама" Чайковского, каватина Фигаро (Largoal factotum) из оперы "Севильский цирюльник" Россини, сцена гадания Марфы из оперы "Хованщина" Мусоргского, третья ария Далилы из оперы "Самсон и Далила" Сен-Санса. Из инструментальных сочинений — Блестящая фантазия на темы оперы "Кармен" для флейты и струнных Борна — Бизе, Концерт для трубы с оркестром Щедрина, Концерт для скрипки с оркестром и Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского.Справка:Международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры за рубежом проводится ежегодно. Его миссия — представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции. Тематика и формат "Русских сезонов" разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов. Всего за время существования "Русские сезоны" посетили более 13 миллионов зрителей.
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
ташкент выступление народный артист рф валерий гергиев концерт симфонический оркестр мариинский театр управление дирижер мероприятия русские сезоны узбекистан
ташкент выступление народный артист рф валерий гергиев концерт симфонический оркестр мариинский театр управление дирижер мероприятия русские сезоны узбекистан
В Ташкенте выступил народный артист РФ Валерий Гергиев — видео
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением знаменитого дирижера завершил мероприятия "Русских сезонов", которые с мая проходили в разных городах Узбекистана.
Международный проект "Русские сезоны" в этом году прошел в республике впервые. Его реализовали при поддержке министерств культуры РФ и Узбекистана.
"Очень трепетно на душе и грустно, потому что заканчиваем. В мае мы были в предвкушении открытия проекта в Узбекистане. Резонанс вызвал спектакль Никиты Михалкова. Венчающим событием стал концерт под управлением маэстро Гергиева. Для нас, безусловно, это была возможность еще больше объединиться", — рассказала заместитель министра культуры России Надежда Преподобная.
В мае проект открыл спектакль "12" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова на сцене ГАБТ им. Алишера Навои.
"С мая по декабрь было проведено более 50 мероприятий проекта "Русские сезоны" в Узбекистане. На данном этапе это рекорд", — добавила Надежда Преподобная.
Как рассказал координатор проекта в республике Фарход Джураев, в их числе не только культурно-зрелищные мероприятия и спектакли выдающихся театров России, но и встречи драматургов, экспертов, мастер-классы педагогов ГИТИСа и ВГИКа.
Таким образом, узбекистанцы смогли побывать на выставке Российского национального музея музыки "Рахманинов и Шаляпин. Параллели и пересечения", концерте заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова (бас), спектаклях Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова и театра "Сатирикон", лекциях и показах мультфильмов студии "Союзмультфильм", серии концертов народной артистки России и Республики Абхазии Хиблы Герзмава, камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.
На церемонии закрытия "Русских сезонов", состоявшейся во Дворце международных форумов "Узбекистан", выступил Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева.
На сцену также вышли лауреаты XVIIМеждународного конкурса им. П. И. Чайковского — Зинаида Царенко ( меццо-сопрано), София Виланд (флейта), Семён Саломатников (труба), Сергей Давыдченко (фортепиано), Максим Лисиин (баритон) и Равиль Ислямов (скрипка).
На вечере прозвучали сочинения Петра Чайковского, Родиона Щедрина, Жоржа Бизе и других прославленных композиторов, чьи оперы и концерты вошли в золотой фонд мирового репертуара.
Среди них ария князя Елецкого ("Я Вас люблю...") из оперы "Пиковая дама" Чайковского, каватина Фигаро (Largoal factotum) из оперы "Севильский цирюльник" Россини, сцена гадания Марфы из оперы "Хованщина" Мусоргского, третья ария Далилы из оперы "Самсон и Далила" Сен-Санса. Из инструментальных сочинений — Блестящая фантазия на темы оперы "Кармен" для флейты и струнных Борна — Бизе, Концерт для трубы с оркестром Щедрина, Концерт для скрипки с оркестром и Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского.
Международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры за рубежом проводится ежегодно. Его миссия — представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции.
Тематика и формат "Русских сезонов" разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов. Всего за время существования "Русские сезоны" посетили более 13 миллионов зрителей.