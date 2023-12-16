https://uz.sputniknews.ru/20231216/ukrainskiye-voyennyye-obstrel-donetsk-raketa-41592213.html
Украинские военные обстреляли Донецк, выпустив 10 ракет
Украинские военные обстреляли Донецк, выпустив 10 ракет
Тип реактивной системы залпового огня и последствия обстрела пока не уточняются
2023-12-16T13:26+0500
2023-12-16T13:26+0500
2023-12-16T13:26+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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украина
обстрел
всу
ракета
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Украинские войска выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Киевскому району Донецка. Об этом говорится в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК, сообщает РИА Новости.Тип РСЗО и последствия обстрела пока не уточняются.Ведомство ранее сообщало, что в ночь с 15 на 16 декабря ВСУ выпустили девять ракет из РСЗО по Буденновскому району Донецка.
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украинские военные обстрел донецк ракеты реактивная система залпового огня рсзо последствия
украинские военные обстрел донецк ракеты реактивная система залпового огня рсзо последствия
Украинские военные обстреляли Донецк, выпустив 10 ракет
Тип реактивной системы залпового огня и последствия обстрела пока не уточняются.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
Украинские войска выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Киевскому району Донецка. Об этом говорится в Telegram-канале
представительства ДНР в СЦКК, сообщает РИА Новости
.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.12 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из РСЗО ", — говорится в сообщении.
Тип РСЗО и последствия обстрела пока не уточняются.
Ведомство ранее сообщало, что в ночь с 15 на 16 декабря ВСУ выпустили девять ракет из РСЗО по Буденновскому району
Донецка.