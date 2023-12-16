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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231216/ukrainskiye-voyennyye-obstrel-donetsk-raketa-41592213.html
Украинские военные обстреляли Донецк, выпустив 10 ракет
Украинские военные обстреляли Донецк, выпустив 10 ракет
Тип реактивной системы залпового огня и последствия обстрела пока не уточняются
2023-12-16T13:26+0500
2023-12-16T13:26+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
украина
обстрел
всу
ракета
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Украинские войска выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Киевскому району Донецка. Об этом говорится в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК, сообщает РИА Новости.Тип РСЗО и последствия обстрела пока не уточняются.Ведомство ранее сообщало, что в ночь с 15 на 16 декабря ВСУ выпустили девять ракет из РСЗО по Буденновскому району Донецка.
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украинские военные обстрел донецк ракеты реактивная система залпового огня рсзо последствия
украинские военные обстрел донецк ракеты реактивная система залпового огня рсзо последствия

Украинские военные обстреляли Донецк, выпустив 10 ракет

13:26 16.12.2023
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка из РСЗО. Архивное фото
Последствия обстрела Донецка из РСЗО. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Тип реактивной системы залпового огня и последствия обстрела пока не уточняются.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Украинские войска выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Киевскому району Донецка. Об этом говорится в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК, сообщает РИА Новости.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.12 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из РСЗО ", — говорится в сообщении.

Тип РСЗО и последствия обстрела пока не уточняются.
Ведомство ранее сообщало, что в ночь с 15 на 16 декабря ВСУ выпустили девять ракет из РСЗО по Буденновскому району Донецка.
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