https://uz.sputniknews.ru/20231216/ukrainskiye-voyennyye-obstrel-donetsk-raketa-41592213.html

Украинские военные обстреляли Донецк, выпустив 10 ракет

Украинские военные обстреляли Донецк, выпустив 10 ракет

Тип реактивной системы залпового огня и последствия обстрела пока не уточняются

2023-12-16T13:26+0500

2023-12-16T13:26+0500

2023-12-16T13:26+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

украина

обстрел

всу

ракета

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Украинские войска выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Киевскому району Донецка. Об этом говорится в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК, сообщает РИА Новости.Тип РСЗО и последствия обстрела пока не уточняются.Ведомство ранее сообщало, что в ночь с 15 на 16 декабря ВСУ выпустили девять ракет из РСЗО по Буденновскому району Донецка.

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украинские военные обстрел донецк ракеты реактивная система залпового огня рсзо последствия