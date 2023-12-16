https://uz.sputniknews.ru/20231216/uzbekistan-airways-polet-aeroport-shaxrisabz-41594241.html

Uzbekistan Airways начнет летать в аэропорт Шахрисабза

Uzbekistan Airways начнет летать в аэропорт Шахрисабза

Полеты в аэропорт "Шахрисабз" планируют начать с 1 марта 2024 года. Это предусматривает постановление президента

2023-12-16T18:15+0500

2023-12-16T18:15+0500

2023-12-16T18:15+0500

узбекистан

кашкадарьинская область

постановление

туризм

проект

махалля

строительство

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways со следующего года начнет летать в аэропорт Шахрисабза. Об этом говорится в постановлении президента "О мерах по строительству современных сервисных и туристских объектов в горно-рекреационных зонах Кашкадарьинской области". Документ в частности определяет разработку проекта мастер-плана, предусматривающего размещение современных сервисных комплексов и объектов туристской инфраструктуры, в том числе гостиниц, гостевых домов, оздоровительных и торгово-развлекательных объектов на территории махаллей "Мираки", "Амир Темур", "Улоч" и "Полмон" Шахрисабзского района. Общая площадь составляет 240 гектаров.А в махалле "Катта ура" Камашинского района планируют строительство гостиницы, оздоровительного санатория, объектов общественного питания, канатных дорог, горнолыжного комплекса и других туробъектов.Современный санаторий со всеми удобствами также появится в махалле "Кайнар" Китабского района.

узбекистан

кашкадарьинская область

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