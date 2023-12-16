В Узбекистане создадут 14 региональных центров профразвития воспитателей
© Sputnik/Алексей СтефановДети в детском саду. Архивное фото.
© Sputnik/Алексей Стефанов
Соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием подписали ЮНИСЕФ и Агентство дошкольного образования.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Узбекистане создадут и оборудуют 14 региональных кластерных центров профессионального развития педагогов, сообщает ЮНИСЕФ.
Центры откроют в рамках реализации проекта, поддерживаемого Исламским банком развития, — "Повышение доступа к качественному дошкольному образованию в Республике Узбекистан".
Соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием подписали исполняющий обязанности главы Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Альберто Бианколи и заместитель министра дошкольного и школьного образования, директор Агентства дошкольного образования Агриппина Шин.
© Агентство дошкольного образования ЮНИСЕФ и Агентство дошкольного образования подписали соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием
ЮНИСЕФ и Агентство дошкольного образования подписали соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием
Цель проекта — совершенствование качества дошкольного образования и расширение доступа к нему. Партнерские организации будут сотрудничать для улучшения качества образовательной среды в детсадах, в том числе и в отдаленных районах страны.
© Агентство дошкольного образования ЮНИСЕФ и Агентство дошкольного образования подписали соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием
ЮНИСЕФ и Агентство дошкольного образования подписали соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием
"На основе успешного опыта внедрения альтернативных моделей дошкольных образовательных организаций в Узбекистане планируется расширение национальной сети дошкольных учреждений, включая поддержку частного сектора. Особое внимание будет уделяться обеспечению качества и безопасности объектов водоснабжения, санитарии и гигиены в отдаленных районах", — говорится в сообщении.
В рамках проекта ЮНИСЕФ окажет поддержку Агентству, используя глобальный опыт по обеспечению соответствия услуг дошкольного образования стандартам качества.
© Агентство дошкольного образования ЮНИСЕФ и Агентство дошкольного образования подписали соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием
ЮНИСЕФ и Агентство дошкольного образования подписали соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием
Партнерские организации сосредоточат усилия на реформировании системы повышения квалификации и подготовки педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций.