https://uz.sputniknews.ru/20231216/uzbekistan-region-sentr-profrazvitiye-pedagog-41592618.html

В Узбекистане создадут 14 региональных центров профразвития воспитателей

В Узбекистане создадут 14 региональных центров профразвития воспитателей

Соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием подписали ЮНИСЕФ и Агентство дошкольного образования

2023-12-16T14:51+0500

2023-12-16T14:51+0500

2023-12-16T14:51+0500

узбекистан

юнисеф

дошкольное образование

агриппина шин

проект

центр

развитие

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Узбекистане создадут и оборудуют 14 региональных кластерных центров профессионального развития педагогов, сообщает ЮНИСЕФ. Центры откроют в рамках реализации проекта, поддерживаемого Исламским банком развития, — "Повышение доступа к качественному дошкольному образованию в Республике Узбекистан".Соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием подписали исполняющий обязанности главы Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Альберто Бианколи и заместитель министра дошкольного и школьного образования, директор Агентства дошкольного образования Агриппина Шин.Цель проекта — совершенствование качества дошкольного образования и расширение доступа к нему. Партнерские организации будут сотрудничать для улучшения качества образовательной среды в детсадах, в том числе и в отдаленных районах страны.В рамках проекта ЮНИСЕФ окажет поддержку Агентству, используя глобальный опыт по обеспечению соответствия услуг дошкольного образования стандартам качества. Партнерские организации сосредоточат усилия на реформировании системы повышения квалификации и подготовки педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций.

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