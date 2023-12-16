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В Узбекистане создадут 14 региональных центров профразвития воспитателей
В Узбекистане создадут 14 региональных центров профразвития воспитателей
Соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием подписали ЮНИСЕФ и Агентство дошкольного образования
2023-12-16T14:51+0500
2023-12-16T14:51+0500
узбекистан
юнисеф
дошкольное образование
агриппина шин
проект
центр
развитие
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Узбекистане создадут и оборудуют 14 региональных кластерных центров профессионального развития педагогов, сообщает ЮНИСЕФ. Центры откроют в рамках реализации проекта, поддерживаемого Исламским банком развития, — "Повышение доступа к качественному дошкольному образованию в Республике Узбекистан".Соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием подписали исполняющий обязанности главы Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Альберто Бианколи и заместитель министра дошкольного и школьного образования, директор Агентства дошкольного образования Агриппина Шин.Цель проекта — совершенствование качества дошкольного образования и расширение доступа к нему. Партнерские организации будут сотрудничать для улучшения качества образовательной среды в детсадах, в том числе и в отдаленных районах страны.В рамках проекта ЮНИСЕФ окажет поддержку Агентству, используя глобальный опыт по обеспечению соответствия услуг дошкольного образования стандартам качества. Партнерские организации сосредоточат усилия на реформировании системы повышения квалификации и подготовки педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций.
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узбекистан регион центр профразвитие воспитатели соглашение сотрудничество достижение всеобщий охват дошкольное образование подписание юнисеф агентство дошкольного образования
узбекистан регион центр профразвитие воспитатели соглашение сотрудничество достижение всеобщий охват дошкольное образование подписание юнисеф агентство дошкольного образования

В Узбекистане создадут 14 региональных центров профразвития воспитателей

14:51 16.12.2023
© Sputnik/Алексей СтефановДети в детском саду. Архивное фото.
Дети в детском саду. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2023
© Sputnik/Алексей Стефанов
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Соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием подписали ЮНИСЕФ и Агентство дошкольного образования.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Узбекистане создадут и оборудуют 14 региональных кластерных центров профессионального развития педагогов, сообщает ЮНИСЕФ.
Центры откроют в рамках реализации проекта, поддерживаемого Исламским банком развития, — "Повышение доступа к качественному дошкольному образованию в Республике Узбекистан".
Соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием подписали исполняющий обязанности главы Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Альберто Бианколи и заместитель министра дошкольного и школьного образования, директор Агентства дошкольного образования Агриппина Шин.
© Агентство дошкольного образования ЮНИСЕФ и Агентство дошкольного образования подписали соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием
ЮНИСЕФ и Агентство дошкольного образования подписали соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2023
ЮНИСЕФ и Агентство дошкольного образования подписали соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием
© Агентство дошкольного образования
Цель проекта — совершенствование качества дошкольного образования и расширение доступа к нему. Партнерские организации будут сотрудничать для улучшения качества образовательной среды в детсадах, в том числе и в отдаленных районах страны.
© Агентство дошкольного образования ЮНИСЕФ и Агентство дошкольного образования подписали соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием
ЮНИСЕФ и Агентство дошкольного образования подписали соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2023
ЮНИСЕФ и Агентство дошкольного образования подписали соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием
© Агентство дошкольного образования
"На основе успешного опыта внедрения альтернативных моделей дошкольных образовательных организаций в Узбекистане планируется расширение национальной сети дошкольных учреждений, включая поддержку частного сектора. Особое внимание будет уделяться обеспечению качества и безопасности объектов водоснабжения, санитарии и гигиены в отдаленных районах", — говорится в сообщении.
В рамках проекта ЮНИСЕФ окажет поддержку Агентству, используя глобальный опыт по обеспечению соответствия услуг дошкольного образования стандартам качества.
© Агентство дошкольного образования ЮНИСЕФ и Агентство дошкольного образования подписали соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием
ЮНИСЕФ и Агентство дошкольного образования подписали соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2023
ЮНИСЕФ и Агентство дошкольного образования подписали соглашение о сотрудничестве по достижению всеобщего охвата дошкольным образованием
© Агентство дошкольного образования
Партнерские организации сосредоточат усилия на реформировании системы повышения квалификации и подготовки педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций.
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