https://uz.sputniknews.ru/20231216/v-vozrastye-86-let-umer-emir-kuveyta-41596309.html
В возрасте 86 лет умер эмир Кувейта
В возрасте 86 лет умер эмир Кувейта
В конце ноября сообщалось, что эмира госпитализировали из-за проблем со здоровьем
2023-12-16T16:30+0500
2023-12-16T16:30+0500
2023-12-16T16:30+0500
кувейт
госпитализация
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет. Об этом в эфире государственного телевидения рассказал министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах, сообщает РИА Новости.Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 25 июня 1937 года в Кувейте. Это шестой сын шейха Ахмеда ас-Сабаха, десятого эмира Кувейта Ахмеда I, правившего в 1921-1950 годах. Он занимал кувейтский престол с сентября 2020 года, после смерти его сводного брата Сабаха IV.После кончины нынешнего эмира унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.
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возраст кончина эмир кувейт госпитализация проблемы здоровье
возраст кончина эмир кувейт госпитализация проблемы здоровье
В возрасте 86 лет умер эмир Кувейта
В конце ноября сообщалось, что эмира госпитализировали из-за проблем со здоровьем.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет. Об этом в эфире государственного телевидения рассказал министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах, сообщает РИА Новости
.
"Мы оплакиваем эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу", — сказал министр.
Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 25 июня 1937 года в Кувейте. Это шестой сын шейха Ахмеда ас-Сабаха, десятого эмира Кувейта Ахмеда I, правившего в 1921-1950 годах. Он занимал кувейтский престол с сентября 2020 года, после смерти его сводного брата Сабаха IV
.
После кончины нынешнего эмира унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.