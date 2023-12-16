https://uz.sputniknews.ru/20231216/v-vozrastye-86-let-umer-emir-kuveyta-41596309.html

В возрасте 86 лет умер эмир Кувейта

В возрасте 86 лет умер эмир Кувейта

В конце ноября сообщалось, что эмира госпитализировали из-за проблем со здоровьем

2023-12-16T16:30+0500

2023-12-16T16:30+0500

2023-12-16T16:30+0500

кувейт

госпитализация

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет. Об этом в эфире государственного телевидения рассказал министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах, сообщает РИА Новости.Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 25 июня 1937 года в Кувейте. Это шестой сын шейха Ахмеда ас-Сабаха, десятого эмира Кувейта Ахмеда I, правившего в 1921-1950 годах. Он занимал кувейтский престол с сентября 2020 года, после смерти его сводного брата Сабаха IV.После кончины нынешнего эмира унаследовать власть должен его младший брат, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

кувейт

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