https://uz.sputniknews.ru/20231217/41603716.html

Россия не может продаться за колбасу, как некоторые страны — Путин на съезде ЕР

Россия не может продаться за колбасу, как некоторые страны — Путин на съезде ЕР

Партия "Единая Россия" поддержала кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах.

2023-12-17T20:13+0500

2023-12-17T20:13+0500

2023-12-17T20:13+0500

россия

владимир путин

политика

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Россия не может, подобно некоторым странам, отдать свой суверенитет в обмен на колбасу и стать чьим-то сателлитом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия".В ходе съезда партия поддержала кандидатуру Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.Основные заявления Путина

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