https://uz.sputniknews.ru/20231217/41603716.html
Россия не может продаться за колбасу, как некоторые страны — Путин на съезде ЕР
Россия не может продаться за колбасу, как некоторые страны — Путин на съезде ЕР
Партия "Единая Россия" поддержала кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах.
2023-12-17T20:13+0500
2023-12-17T20:13+0500
2023-12-17T20:13+0500
россия
владимир путин
политика
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Россия не может, подобно некоторым странам, отдать свой суверенитет в обмен на колбасу и стать чьим-то сателлитом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия".В ходе съезда партия поддержала кандидатуру Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.Основные заявления Путина
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владимир путин россия съезд единая россия
владимир путин россия съезд единая россия
Россия не может продаться за колбасу, как некоторые страны — Путин на съезде ЕР
Съезд партии "Единая Россия" поддержал кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Россия не может, подобно некоторым странам, отдать свой суверенитет в обмен на колбасу и стать чьим-то сателлитом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия".
В ходе съезда партия поддержала кандидатуру Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.
Основные заявления Путина
Россия будет независимой и самодостаточной державой, либо ее вообще не будет.
Быть сильной — жизненная необходимость для России.
Перед страной стоят исторические задачи, их масштаб требует сплотить усилия. Важна готовность идти вперед и добиваться большего.
Запад развязал против России настоящую агрессию, которая нарастала из года в год.
Народ будет единственным источником власти в России.