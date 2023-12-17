https://uz.sputniknews.ru/20231217/kapitulyatsiya-pered-trampom-nachalas-s-nato-41598727.html

Капитуляция перед Трампом началась с НАТО

Капитуляция перед Трампом началась с НАТО

Перед уходом на рождественские каникулы конгресс США запретил президенту выходить из НАТО или приостанавливать членство в альянсе, кроме как с согласия двух... 17.12.2023, Sputnik Узбекистан

2023-12-17T21:08+0500

2023-12-17T21:08+0500

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колумнисты

сша

выборы

дональд трамп

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ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik, Дмитрий Бавырин. Об этом не сразу написали даже профильные издания, поскольку новация стала частью бюджета Пентагона на будущий год: ее закопали в громадье цифр и других новаций, пишет колумнист РИА Новости.Для США такое — норма. Громоздкий военный бюджет может обрасти чем угодно, вплоть до извинений перед индейцами за истребление: так выглядят компромиссы ведущих партий друг с другом. Но на сей раз в документ завернули поганку персонально для Дональда Трампа. Из всех политиков первого уровня он наиболее критичен к НАТО и имеет преимущественные шансы стать президентом уже через год.Не Джо же, извините, Байдена конгрессмены решили приструнить. Он плох, да не настолько: иногда путает жену с сестрой, но глобалист до мозга костей и из НАТО не выйдет ни за что на свете.Поэтому подстраховываться надо сейчас — через год может стать поздно. После победы на ноябрьских выборах под Трампа ляжет большая часть республиканцев, так что компромиссы с ними подорожают.Другое дело, что мысль, будто Трамп мог бы вывести США из НАТО, слишком смелая, — гораздо смелее, чем сам Трамп, который при всей своей внешней агрессивности обычно идет по пути наименьшего сопротивления. Выход из НАТО таким путем не является: наоборот, он стал бы революцией и для Америки, где считают создание альянса большой геополитической удачей, и для Республиканской партии, где изоляционисты по числу значительно уступают лоббистам "оборонки".Поэтому при президенте Трампе с НАТО будет другая политика. Он попытается драть с евросоюзничков три шкуры, делая вид, будто этот альянс нужнее Европе, чем США.Так оно и было в период холодной войны и мировоззренческого антагонизма с СССР, значительная часть войск которого находилось в Европе. В наши дни НАТО — инструмент внешнеполитического влияния США, которое им нужно для сохранения доходной части бюджета.А вот расходную часть в какой-то мере отпишут ЕС, восточные границы которого уже убедили себя, будто после победы на Украине российская армия переключится на Прибалтику или Финляндию. Так что никуда не денутся — будут платить.Миллионы европейцев только сейчас начинают понимать, что выбор в пользу "изоляции России" и противостояния с ней был также выбором в пользу бюджетных дефицитов, таяния социальных программ и возвращения призывных армий. Но проблемы индейцев шерифа не волнуют, потому Трамп предпочтет доить Европу, нежели ссориться с большинством своих влиятельных сторонников в конгрессе, Госдепе и Пентагоне, не говоря уже о "фабрике смерти" — военно-промышленном комплексе США.Таким образом, для законодательного запрета выходить из НАТО логичных оснований не было. Это сугубо эмоциональное: страх. Страх "вашингтонского болота" от возвращения Трампа к власти. Он прослеживается во многом — от разговоров о "грядущих репрессиях" до ограничений, которыми пытаются обвесить Белый дом.С апреля 1949 года, когда в городе Вашингтоне подписали договор о создании НАТО, слив воедино уже созданный западноевропейский военный альянс с только нарождавшимся англосаксонским (Британия, Канада, США), у конгресса не возникало мысли лишить президента права определять характер отношений с Брюсселем. А теперь вдруг пригорело.Эти лихорадочные действия — форма предварительной капитуляции. Второе пришествие "оранжевого чудовища", как Трампа называют в либеральных СМИ, представляется чем-то неотменяемым, если не случится прилета "черного лебедя" — события, которое заранее нельзя предугадать. А вот предугадать победу Трампа на выборах, как и то, что он попытается отомстить "вашингтонскому болоту", — проще простого.Против него выставили единственного кандидата с рекордно низким рейтингом, грузом позорных провалов, признаками старческой деменции и имиджем не только отца, но и "крестного отца" коррумпированной семейки, куда также входят его сын и брат. Если кто-то не узнал, это — действующий президент Байден. Шансов на то, что его позиции могут существенно улучшиться, нет, потому что молодость не возвращается.Трамп тоже далеко не юноша, но вне миграции "черных лебедей" проиграть как будто не должен, благо республиканцы на местах сейчас активно затыкают те дыры в законодательстве, которые три года назад помогли обеспечить победу Байдену.То, что демократы, по сути, смирились с поражением, не имеют запасного варианта, кроме "старины Джо", и даже не работают над ним, предпочитая готовиться к приходу Трампа, напоминает о старой мудрости: иногда ты не можешь решить проблему, но можешь изменить отношение к ней. Тем более что некоторые варианты смены отношения превращают предварительную капитуляцию в стратегическое отступление.И лично Байден, и бонзы его партии наломали дров. Кризисы, в которые они ввергли США и часть мира, невозможно разрешить быстро. Трамп заявляет, что прекратит российско-украинский конфликт за сутки, но это всего лишь его фирменное хвастовство. С российской стороны следует исходить из того, что в Вашингтоне ничего толком не изменится и наш путь к победе над врагом не сильно связан с победой Трампа над его врагом.Зато очевидно другое: если Трамп переедет в Белый дом, то не будет знать, за что хвататься. Пока еще правящие демократы сами уже не знают, за что хвататься: слишком многое стало плохо, слишком многое валится из рук. В таких условиях бывает полезно отступить, свалив все нерешаемые проблемы на республиканцев и зная, что те с ними справиться тоже не смогут. Особенно если как следует мешать им и лично Трампу, как мешают сейчас — с новой практикой выхода из НАТО (а то вдруг он рассвирепеет и решится на невозможное).Такую внутриусобицу удобно использовать для подготовки возвращения во власть через четыре года, когда уже не Байден, а Трамп и республиканцы станут теми, кто наломал дров и кругом виноват.И повторится все, как встарь.Выборы проходят. Америка остается.

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колумнисты, сша, выборы, дональд трамп