АГЗС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан

Можно сэкономить: Выгодно ли в Узбекистане переводить авто на газ?

Почему газ - это экономия и кому имеет смысл переоборудовать автомобиль.
Элина Бекназарова
Выгоднее ли газ бензина, как установить нужное оборудование и зарегистрировать изменения - разбираемся подробно.
1Плюсы и минусы газа в сравнении с бензином210 вопросов о ГБО перед его установкой3Какие документы нужны для установки ГБО?4Личный опыт узбекистанцев, которые установили ГБО
Плюсы и минусы газа в сравнении с бензином

+ Экономия. Переоборудовав машину, можно существенно сократить расходы на топливо.

+ Работа двигателя. Газ, в отличии от бензина, не смывает смазочную пленку со стенок цилиндров, не загрязняет масло и не делает его более жидким. Благодаря этому, двигатель работает более плавно и тихо.

+ Ресурс двигателя. При переходе на газ уменьшается нагрузка на основные детали мотора: свечи, поршни, клапаны, гильзы, и увеличивается ресурс двигателя, который может проработать на 200 тыс. км дольше.

+ Возможность выбора. В любой ситуации можно переключиться на бензин. Это очень удобно при дальних поездках, когда рядом нет газовых заправок или когда хочется сэкономить время и не останавливаться, чтобы заполнить бак.

+ Экологичность. Газ выбрасывает в воздух на 65% меньше оксида азота и 80% меньше твердых частиц, в отличие от бензина. Соответственно, в выхлопах газа вредных веществ в пять раз меньше, чем у бензинового двигателя.

- Стоимость установки. Оборудовать машину ГБО стоит дорого. В столице цены начинаются от 6 млн сумов и выше.

- Потеря мощности двигателя. При переходе на газ процент потери двигателя от заявленной мощности составляет 10-15%.

- Место в багажнике. После установки газового баллона места в багажнике станет меньше.

- Расход топлива. Увеличится на 5-7%.

- Частые техосмотры. Проходить их придется регулярно из-за изменения конструкции автомобиля.

10 вопросов о ГБО перед его установкой

Артем Хайдаров занимается установкой газобаллонного оборудования более 10 лет. Он рассказал, какое оборудование выбрать, что делать после переоборудования автомобиля и как ГБО влияет на основные детали машины.

1

Что сделать в первую очередь перед установкой ГБО?

Для начала стоит найти сервисный центр. Выбирать лучше фирмы, которые зарекомендовали себя на рынке и имеют документы, разрешающие заниматься установкой ГБО.

Проверьте техническое состояние машины и получите разрешение на переоборудование.

2

Какое ГБО выбрать – на метане или пропан-бутане?

В Узбекистане я рекомендую выбирать ГБО на метане только потому, что по всей республике есть достаточно заправок, где есть метан и очень мало станций с возможностью заправиться пропан-бутаном. К тому же метан дешевле.

3

Есть ли разница, какой баллон устанавливать?

На рынке есть баллоны китайского, европейского, российского, турецкого и местного производства. Технически разницы нет.

4

Правда, что расход газа больше, чем бензина?

Да, это правда. Но разница практически не ощутима. Если водитель заметил, что газ расходуется больше бензина на 10 – 15% , то есть вероятность, что оборудование было неправильно установлено.

5

После установки ГБО двигатель и его основные детали прослужат дольше?

Да, срок эксплуатации увеличится на 40-45%. Но не стоит забывать, что менять, к примеру, свечи придется гораздо чаще.

6

Установить ГБО одного производителя или собрать из разных деталей?

Если вы не устанавливаете китайскую подделку, то, конечно, лучше выбрать оборудование одного производителя. Есть нюансы, но о них расскажут в сервисном центре, исходя из марки вашего автомобиля.

Собирать ГБО из разных деталей ради экономии точно не стоит. На кону ваша безопасность.

7

Правда ли, что ездить на газе опаснее, чем на бензине?

Нет. Если устанавливать оборудование у сертифицированных мастеров, то вероятность взрыва такая же, как и у машин на бензине.

8

Какое поколение ГБО выбрать сегодня?

Сейчас на рынке представлено 5 поколений газобаллонного оборудования. Рекомендую остановить свой выбор на 4 и 5 поколении. Преимущества в том, что система полностью автоматизирована.

9

Может ли обычный пользователь определить качество ГБО?

Маловероятно. Отличить подделку от оригинально только визуально не получится, поэтому лучше обратиться к профессионалам.

10

Что нужно делать после переоборудования двигателя?

При резком запахе газа закрыть все краники и ехать на СТО. Если вы длительное время не планируете пользоваться автомобилем, то топливный бак нужно опустошить и закрыть все краники.

Не забывайте про техосмотр после каждых 10 тыс. км пробега.

И будьте внимательны при выборе заправок. Резервуары с топливом над землей или старое оборудование могут стать причиной взрыва.

Какие документы нужны для установки ГБО?
Шаг 1
Для начала необходимо получить разрешение на переоборудование авто. Заявку можно оформить онлайн. Услуга обойдется в 90 тыс. сумов. Для этого нужно зайти на сайт госуслуг и выбрать вкладку "Автотранспорт". Под номером #635 на сайте доступна услуга по получению разрешения переоборудования авто. Нажав на иконку, откроется окно, которое автоматически перенаправит на сайт Минюста (License.gov.uz). На сайте необходимо войти в личный кабинет или зарегистрироваться с помощью ONE ID. После входа выбираем и кликаем на раздел "Транспорт" где откроется список доступных услуг. Щелкаем по строке с информацией по переоборудованию авто. Ознакомившись с ней, нажимаем кнопку "оставить заявку". В открывшемся окне заполняем необходимую информацию и переходим к следующему шагу. Всего их 7. На последнем этапе на экране будет доступен чек для оплаты услуги. Заплатить можно картами Uzcard и Humo через платежную систему. После чего необходимо отправить заявку.
Шаг 2
Рассмотрение заявки займет 15 рабочих дней. По окончании процедуры автовладельцу придет смс-уведомление.
Шаг 3
Получив уведомление, автовладелец должен проверить статус заявки в разделе "мои заявки" на сайте License.gov.uz . При одобрении будет доступен файл с разрешением на переоборудование авто, который можно скачать на телефон.
Шаг 4
Получив разрешение, автовладелец может отправляться на установку ГБО. После установки мастера выдадут справку о выполненных работах, заверенную печатью. Важно помнить, что устанавливать оборудование можно только в сертифицированных станциях, которые имеют право выдавать подтверждающий документ.
Шаг 5
После установки нужно провести техосмотр автомобиля в аккредитованной лаборатории технического осмотра легковых автомобилей. Получить адреса и контакты ближайших лабораторий можно также на сайте Госуслуг. Если проверка пройдет успешно, то автовладельцу выдадут диагностическую карту и свидетельство о соответствии требованиям безопасности.
Шаг 6
Далее нужно обратиться в регистрационно-экзаменационный отдел при Службе безопасности дорожного движения. Они добавят изменения в свидетельство о регистрации транспортного средства и внесут пометку об установке газового оборудования. Стоит услуга 238 тыс. сумов.
Личный опыт узбекистанцев, которые установили ГБО
Ферузбек Суюнов, студент

Использовать ГБО очень удобно, но не совсем безопасно. На метане езжу регулярно, чтобы сэкономить время и деньги. Однако зимой перехожу на бензин из-за проблем с газом на заправках. По моим наблюдениям, в республике водители в основном ездят на метане, потому что это дешевле и удобнее, чем пропан. Из минусов могу отметить то, что метан быстро выводит из строя моторную часть машины.

Марка машины- Nexia R3

Объем двигателя - 1.5

Цилиндры - 4

Год выпуска - 2017

Средний пробег - 90 км в день

Дата установки оборудования - 2018

Затраты – 2 млн 450 тыс. сумов

Александр Ким, водитель такси

Я перешел на метан в целях экономии. Он обходится дешевле бензина в 4 раза. В день я проезжаю около 200 км. Если бы я заправлял машину бензином, на этот пробег у меня ушло бы около 200 тыс. сумов. А на метане я трачу всего 40-45 тыс. сумов. По моему опыту, доливать масло чаще тоже не требуется. А чтобы детали не забивались пылью, я обычно завожу машину на бензине и спустя минуту переключаюсь на метан.

Марка машины- Cobalt

Объем двигателя - 1.5

Цилиндры - 4

Год выпуска - 2020

Средний пробег - 200 км в день

Дата установки оборудования - 2020

Затраты – 6,5 млн сумов

Бахтиёр Исаев, предприниматель

Около двух лет я ездил на пропане и понял, что мне такой вариант экономии не подходит. Из больших минусов - это то, что в холодное время года сложно завести машину, мало заправочных станций, а также большой расход средств на ремонт авто. То, что я сэкономил с расходов на топливо, я в последствии потратил на ремонт. Думаю, устанавливать ГБО выгодно только тем, у кого большой пробег в течении дня.

Марка машины - Chevrolet Niva

Объем двигателя - 1.6

Цилиндры - 4

Год выпуска - 2010

Средний пробег – 20 км в день

Дата установки оборудования - 2010

Затраты – 1 млн 100 тыс. сумов

Вернуться в началоВернуться на главную
22:03 17.12.2023
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0