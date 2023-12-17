Можно сэкономить: Выгодно ли в Узбекистане переводить авто на газ?

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Установить ГБО одного производителя или собрать из разных деталей?

Если вы не устанавливаете китайскую подделку, то, конечно, лучше выбрать оборудование одного производителя. Есть нюансы, но о них расскажут в сервисном центре, исходя из марки вашего автомобиля.

Собирать ГБО из разных деталей ради экономии точно не стоит. На кону ваша безопасность.