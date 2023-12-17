Можно сэкономить: Выгодно ли в Узбекистане переводить авто на газ?

+ Экономия. Переоборудовав машину, можно существенно сократить расходы на топливо.
+ Работа двигателя. Газ, в отличии от бензина, не смывает смазочную пленку со стенок цилиндров, не загрязняет масло и не делает его более жидким. Благодаря этому, двигатель работает более плавно и тихо.
+ Ресурс двигателя. При переходе на газ уменьшается нагрузка на основные детали мотора: свечи, поршни, клапаны, гильзы, и увеличивается ресурс двигателя, который может проработать на 200 тыс. км дольше.
+ Возможность выбора. В любой ситуации можно переключиться на бензин. Это очень удобно при дальних поездках, когда рядом нет газовых заправок или когда хочется сэкономить время и не останавливаться, чтобы заполнить бак.
+ Экологичность. Газ выбрасывает в воздух на 65% меньше оксида азота и 80% меньше твердых частиц, в отличие от бензина. Соответственно, в выхлопах газа вредных веществ в пять раз меньше, чем у бензинового двигателя.
- Стоимость установки. Оборудовать машину ГБО стоит дорого. В столице цены начинаются от 6 млн сумов и выше.
- Потеря мощности двигателя. При переходе на газ процент потери двигателя от заявленной мощности составляет 10-15%.
- Место в багажнике. После установки газового баллона места в багажнике станет меньше.
- Расход топлива. Увеличится на 5-7%.
- Частые техосмотры. Проходить их придется регулярно из-за изменения конструкции автомобиля.
Артем Хайдаров занимается установкой газобаллонного оборудования более 10 лет. Он рассказал, какое оборудование выбрать, что делать после переоборудования автомобиля и как ГБО влияет на основные детали машины.
Что сделать в первую очередь перед установкой ГБО?
Для начала стоит найти сервисный центр. Выбирать лучше фирмы, которые зарекомендовали себя на рынке и имеют документы, разрешающие заниматься установкой ГБО.
Проверьте техническое состояние машины и получите разрешение на переоборудование.
Какое ГБО выбрать – на метане или пропан-бутане?
В Узбекистане я рекомендую выбирать ГБО на метане только потому, что по всей республике есть достаточно заправок, где есть метан и очень мало станций с возможностью заправиться пропан-бутаном. К тому же метан дешевле.
Есть ли разница, какой баллон устанавливать?
На рынке есть баллоны китайского, европейского, российского, турецкого и местного производства. Технически разницы нет.
Правда, что расход газа больше, чем бензина?
Да, это правда. Но разница практически не ощутима. Если водитель заметил, что газ расходуется больше бензина на 10 – 15% , то есть вероятность, что оборудование было неправильно установлено.
После установки ГБО двигатель и его основные детали прослужат дольше?
Да, срок эксплуатации увеличится на 40-45%. Но не стоит забывать, что менять, к примеру, свечи придется гораздо чаще.
Установить ГБО одного производителя или собрать из разных деталей?
Если вы не устанавливаете китайскую подделку, то, конечно, лучше выбрать оборудование одного производителя. Есть нюансы, но о них расскажут в сервисном центре, исходя из марки вашего автомобиля.
Собирать ГБО из разных деталей ради экономии точно не стоит. На кону ваша безопасность.
Правда ли, что ездить на газе опаснее, чем на бензине?
Нет. Если устанавливать оборудование у сертифицированных мастеров, то вероятность взрыва такая же, как и у машин на бензине.
Какое поколение ГБО выбрать сегодня?
Сейчас на рынке представлено 5 поколений газобаллонного оборудования. Рекомендую остановить свой выбор на 4 и 5 поколении. Преимущества в том, что система полностью автоматизирована.
Может ли обычный пользователь определить качество ГБО?
Маловероятно. Отличить подделку от оригинально только визуально не получится, поэтому лучше обратиться к профессионалам.
Что нужно делать после переоборудования двигателя?
При резком запахе газа закрыть все краники и ехать на СТО. Если вы длительное время не планируете пользоваться автомобилем, то топливный бак нужно опустошить и закрыть все краники.
Не забывайте про техосмотр после каждых 10 тыс. км пробега.
И будьте внимательны при выборе заправок. Резервуары с топливом над землей или старое оборудование могут стать причиной взрыва.
Использовать ГБО очень удобно, но не совсем безопасно. На метане езжу регулярно, чтобы сэкономить время и деньги. Однако зимой перехожу на бензин из-за проблем с газом на заправках. По моим наблюдениям, в республике водители в основном ездят на метане, потому что это дешевле и удобнее, чем пропан. Из минусов могу отметить то, что метан быстро выводит из строя моторную часть машины.
Марка машины- Nexia R3
Объем двигателя - 1.5
Цилиндры - 4
Год выпуска - 2017
Средний пробег - 90 км в день
Дата установки оборудования - 2018
Затраты – 2 млн 450 тыс. сумов
Я перешел на метан в целях экономии. Он обходится дешевле бензина в 4 раза. В день я проезжаю около 200 км. Если бы я заправлял машину бензином, на этот пробег у меня ушло бы около 200 тыс. сумов. А на метане я трачу всего 40-45 тыс. сумов. По моему опыту, доливать масло чаще тоже не требуется. А чтобы детали не забивались пылью, я обычно завожу машину на бензине и спустя минуту переключаюсь на метан.
Марка машины- Cobalt
Объем двигателя - 1.5
Цилиндры - 4
Год выпуска - 2020
Средний пробег - 200 км в день
Дата установки оборудования - 2020
Затраты – 6,5 млн сумов
Около двух лет я ездил на пропане и понял, что мне такой вариант экономии не подходит. Из больших минусов - это то, что в холодное время года сложно завести машину, мало заправочных станций, а также большой расход средств на ремонт авто. То, что я сэкономил с расходов на топливо, я в последствии потратил на ремонт. Думаю, устанавливать ГБО выгодно только тем, у кого большой пробег в течении дня.
Марка машины - Chevrolet Niva
Объем двигателя - 1.6
Цилиндры - 4
Год выпуска - 2010
Средний пробег – 20 км в день
Дата установки оборудования - 2010
Затраты – 1 млн 100 тыс. сумов